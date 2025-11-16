En Directo
Al minuto
Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de la tensión internacional y de la situación en el frente
ESPECIAL MULTIMEDIA | Putin y Trump, una amistad peligrosa
DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
Las baterías antiaéreas rusas derriban 93 drones ucranianos en ocho regiones y en Crimea
Las baterías antiaéreas rusas derribaron la noche del sábado 93 drones enemigos en ocho regiones rusas y en la anexionada península ucraniana de Crimea, informó este domingo el Ministerio de Defensa de Rusia.
Entre las 19.00 y las 23.00 horas del sábado, las defensas rusas abatieron 36 aparatos de ala fija, 17 de ellos en la región de Rostov y una docena sobre el cielo de Bélgorod, que limitan con Ucrania. Tres drones fueron derribados en Crimea.
Además, otros 57 aparatos no tripulados fueron abatidos durante la noche, 23 de ellos en la región de Samara y 17 en Volgogrado. También fueron atacadas las fronterizas Briansk y Kursk, Sarátov y Vorónezh.
Las autoridades de Volgogrado informaron sobre tres heridos, que han tenido que recibir asistencia médica debido al impacto de fragmentos de drones en cuatro viviendas de la capital regional.
El principal objetivo de los ataques ucranianos de drones contra el territorio de Rusia, según las autoridades de Kiev, son las infraestructuras energéticas, contra las que en las últimas semanas Kiev emplea también misiles.
Ucrania.- Al menos tres heridos en un ataque "masivo" con drones ucranianos en la ciudad rusa de Volgogrado
Al menos tres personas han resultado heridas este sábado en la ciudad rusa de Volgogrado como consecuencia de un ataque "masivo" con drones procedentes de Ucrania, de los cuales la fuerza de defensa antiaérea rusa ha "interceptado y destruido" 36, según han informado las autoridades de Rusia.
"Esta noche, las unidades de defensa aérea del Ministerio de Defensa ruso están repeliendo un ataque masivo con vehículos aéreos no tripulados en el territorio de la región de Volgogrado (...). Lamentablemente, hay tres heridos; los servicios médicos les están brindando toda la asistencia necesaria y no corren peligro de muerte", ha comunicado el gobernador regional, Andrei Bocharov, en un informe de situación difundido vía Telegram.
Según Bocharov, ataques contra edificios residenciales en los barrios de Dzerzhinski y Traktorozavodski han ocasionado asimismo daños materiales en numerosas viviendas, incluido un incendio que "ha sido extinguido de inmediato".
Fuerzas armadas ucranianas detuvieron 107 ataques rusos en el frente de Pokrovsk
Las fuerzas armadas de Ucrania detuvieron el viernes 107 ataques rusos en la dirección de Pokrovsk, informó este sábado el Estado Mayor ucraniano, que precisó que en total se registraron 265 combates en todo los frentes.
Según el parte actualizado de las 8.00 de la mañana (07.00 GMT), "los defensores detuvieron 107 acciones de asalto y ofensiva del agresor en las zonas de las localidades de Volodímirivka, Nikanorivka, Ródinske, Novopávlivka, Lisivka, Pokrovsk, Kotline, Udachne, Molodetske, Kotlyarivka, Goríjove, Filiya y Dachne".
En la dirección de Kostantínivka, el ejército ruso llevó a cabo 35 ataques y en la de Limán, 25.
En el frente de Oleksándrivka, las fuerzas ucranianas repelieron 18 ataques, y en el de Sloviánsk, 17, mientras que en el de Gulyaypole, los rusos llevaron a cabo 15 acciones de asalto.
Ascienden a seis los muertos en una oleada de ataques de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev
El balance de muertos a causa de los ataques lanzados por Rusia durante la madrugada de este viernes contra la capital de Ucrania, Kiev, ha ascendido a seis, según han confirmado las autoridades ucranianas, que han apuntado que además hay cinco heridos y 17 rescatados entre los escombros de los edificios alcanzados.
Las infraestructuras energéticas siguen como objetivo prioritario
Las fuerzas ucranianas continuan su campaña de ataques de largo alcance contra la infraestructura energética rusa, con el segundo uso conocido de misiles de crucero FP-5 Flamingo. El Estado Mayor ucraniano declaró que las fuerzas ucranianas emplearon misiles de crucero FP-5 Flamingo y drones de largo alcance Bars y Lyutyi en ataques nocturnos y publicó imágenes que mostraban el lanzamiento de los misiles Flamingo. Los ataques rusos de desarrollan con bombardeos a distancia y uso intensivo de drones pero también nuevos sistemas de ataques rápidos cuando las circunstancias de niebla impiden uso de drones de Ucrania. Se usan motocicletas, buggies y camiones de transporte rusos en los ataques en la zona de Pokrovsk en medio de una densa niebla.
Zelenski visitará Madrid el martes para reunirse con legisladores españoles.
El presidente de Ucrania viajará a España la próxima semana para reunirse con diputados de ambas cámaras del Parlamento. La visita prevista tendrá lugar tras un viaje a París el día anterior, donde Zelenski se reunirá con el presidente francés Emmanuel Macron. El año pasado, España prometió 1.000 millones de euros (1.100 millones de dólares) en ayuda militar a Ucrania, mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Zelenski firmaron un acuerdo de seguridad en Madrid. Sánchez reafirmó el mes pasado que España continuará apoyando a Ucrania durante la invasión rusa “hasta que se logre una paz justa y duradera". Dijo que España “continuará brindando ayuda en coordinación con Ucrania para asegurar que reciba lo que necesita en cada momento”.
Ucrania derribó 405 de los 430 drones rusos que atacaron Kiev
La fuerza aérea ucraniana informó que derribó 405 de los 430 drones y 14 de los 19 misiles lanzados por Rusia este viernes. Un alto funcionario ucraniano destacó la eficacia de las defensas, que según dijo evitaron que se registraran aún más daños. Murieron al menos seis ucranianos por los ataques rusos. El creciente uso de misiles balísticos por parte de Moscú está dificultando la interceptación de los proyectiles, por su velocidad y trayectoria. Además de los ataques por aire, las fuerzas rusas llevan meses avanzando por tierra en el este de Ucrania, tratando de tomar el control de las regiones de Donetsk y Lugansk.
Bulgaria toma el control de los activos de la petrolera rusa Lukoil en su territorio
El Gobierno de Bulgaria ha asumido este viernes el control de los activos en su territorio de la petrolera rusa Lukoil, incluida la única refinería del país, para asegurar su funcionamiento ante las sanciones de EEUU a esa empresa para evitar que sirva para financiar su invasión de Ucrania. El Gobierno búlgaro anunció que el actual jefe de la Agencia Tributaria, Rumen Spetsov, ha sido nombrado administrador especial de los activos de Lukoil, que incluyen también una red de gasolineras. El boletín oficial del Estado ha publicado hoy la ley aprobada el viernes pasado en el Parlamento, con carácter de urgencia y sin debate, con la que el Estado asume el control de los bienes y actividades de Lukoil en Bulgaria. El Parlamentó anuló ayer el veto que el presidente del país, el prorruso Rumen Radev, había presentado contra esa norma bajo el argumento de que socavaba el orden jurídico del país y contradecía la legislación de la Unión Europea (UE), de la que Bulgaria es miembro.
Rumanía muestra al embajador ruso los restos del dron que afirma violó su espacio aéreo
El Ministerio de Exteriores de Rumanía convocó este viernes al embajador de Rusia para mostrarle los restos del dron ruso que el pasado martes entró en el espacio aéreo rumano como una "prueba sólida" de esa violación territorial. Varios representantes de Exteriores mostraron al diplomático los restos del aparato y denunciaron lo que consideran un "acto inaceptable e irresponsable, que representa una violación de la soberanía de Rumanía, informó el Ministerio en un comunicado. Esa nota señala que al embajador se le presentaron las "pruebas palpables, amplias y sólidas de la violación del espacio aéreo rumano" por parte de un dron ruso, la misma noche que Rusia lanzó una nueva oleada de ataques contra los puertos ucranianos del Danubio, cerca de suelo rumano. Según el Gobierno de Rumanía, los fragmentos de la aeronave. localizados a cinco kilómetros de la frontera ucraniana, demuestran que formaba parte de "los ataques masivos de esa noche contra la infraestructura civil ucraniana situada cerca de la frontera con Rumanía.
La economía rusa apenas crece en el tercer trimestre por el gasto militar
El crecimiento económico ruso fue casi nulo en el tercer trimestre, informó la agencia estatal de estadísticas este viernes, debido a los costos de la guerra en Ucrania y las sanciones occidentales. El elevado gasto militar impulsó inicialmente la economía durante los dos primeros años de la invasión de Ucrania iniciada en 2022. Pero también estimuló la inflación, que ahora penaliza el crecimiento al hacer que el costo de los préstamos sea prohibitivo. Según Rosstat, el PIB de Rusia creció un 0,6 % en el tercer trimestre de 2025 con respecto al año anterior. La cifra es significativamente inferior a la del trimestre anterior, en el que el PIB creció un 1,1% con respecto al año anterior. Sin embargo, se ajusta a las previsiones del Banco Central, revisadas a la baja, que apuntan a un crecimiento del 0,5-1% en 2025.
- Profunda alarma': La Comisión Europea indigna a eurodiputados y sociedad civil con una desregulación digital para satisfacer a los gigantes de la inteligencia artificial
- El Pentágono anuncia la operación 'Lanza del sur' mientras redobla la campaña contra supuestos 'narcoterroristas
- Al menos tres muertos por el atropello de un autocar en Estocolmo
- La Comisión incluye a España entre los países sometidos a una 'desproporcionada' presión migratoria y optará a ayudas
- Soy quien le puede hundir sé lo sucio que es es un demente': 6 claves de los 20.000 documentos de Epstein publicados que golpean a Trump
- Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de la tensión internacional y de la situación en el frente
- Cristina Garrido, la madre del único español muerto en Bataclan: 'Recordar es la única manera de que no vuelva a suceder
- Trump anuncia excepciones de aranceles a más de cien productos