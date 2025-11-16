Reino Unido limitará la protección a los refugiados y los forzará a regresar a sus países

El Gobierno de Reino Unido reducirá la protección otorgada a los refugiados, que serán "forzados a regresar a sus países de origen desde que sean juzgados", ha anunciado el Ministerio del Interior. Esta medida es parte de una serie de reformas del ejecutivo laborista del primer ministro Keir Starmer que serán precisadas la semana próxima, con la finalidad de reducir el número de migrantes que llegan al país.

El gobierno informó también que va a suprimir el acceso automático a las ayudas sociales para los demandantes de asilo. Las medidas responden a las críticas que impulsaron al partido antiinmigración Reform UK, de Nigel Farage, que encabeza las encuestas desde hace meses. Las medidas serán precisadas el lunes ante el parlamento por la ministra del Interior, Shabana Mahmood.

El ministerio sostiene que, "gracias a las condiciones más generosas en Reino Unido", los refugiados pueden en la actualidad instalarse definitivamente, sin gastos, tras cinco años en el Reino Unido, "sin contribuir" al país. El nuevo sistema reducirá la duración de su estadía de cinco años a 30 meses, y multiplicará por cuatro -de cinco a 20 años- el plazo necesario para solicitar la residencia permanente, precisó.

Presión a Downing Street

El gobierno de Starmer, que llegó al poder en el verano de 2024, se encuentra bajo presión casi diaria para frenar las llegadas de migrantes y restringir sus derechos. Este verano se registraron numerosas manifestaciones frente a hoteles que albergan a demandantes de asilo. Una concentración organizada por la extrema derecha en Londres a mediados de septiembre reunió hasta 150.000 personas, según la policía.

En ese contexto, el gobierno de Starmer prometió reducir el número de migrantes que cruzan el Canal de la Mancha. Desde el 1 de enero, 39.292 personas desembarcaron en las costas inglesas tras la peligrosa travesía, una cifra que supera la de 2024.