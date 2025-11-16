Netanyahu promete actuar de forma "enérgica" contra la violencia de los colonos israelíes

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aludió este domingo a la creciente violencia de colonos contra palestinos en Cisjordania ocupada y aseguró que se tomarán "medidas enérgicas" contra este fenómeno, que cuenta de forma habitual con el respaldo del Ejército y la Policía israelí, además de ministros radicales de su propio Gobierno.

"Contra estos disturbios, (que afectan) tanto a los soldados de las Fuerzas de Defensa como a los palestinos, tomaremos medidas enérgicas, porque somos un Estado de derecho y un Estado de derecho actúa conforme a la ley", dijo este domingo Netanyahu al inicio de la reunión de su Gabinete, según un vídeo difundido por su Oficina.

Además, el conocido como 'Bibi' alegó que se trata de "una minoría" que no representa a la gran mayoría de los colonos, "quienes son respetuosos de la ley y leales al Estado".

Casi a diario, grupos de colonos que viven de forma ilegal en Cisjordania ocupada organizan asaltos contra poblados palestinos, donde queman vehículos, arrancan olivos o agreden a sus residentes, en lo que activistas y ONG describen como una política para forzar su expulsión.

La oficina humanitaria de la ONU informó que en octubre se registraron más ataques de colonos contra palestinos en Cisjordania (superándose los 260 y coincidiendo con la cosecha de aceituna) que en cualquier otro mes desde 2006, cuando esta agencia comenzó a documentar estas agresiones.

Según datos de la organización israelí de derechos humanos Yesh Din, cerca del 94 % de las investigaciones abiertos por la policía israelí en torno a la violencia de colonos entre 2005 y 2024 concluyeron sin una acusación. Desde 2005, solo el 3 % de los expedientes abiertos resultaron en condenas totales o parciales.

Al menos dos ministros del Ejecutivo de coalición de Netanyahu viven en la Cisjordania ocupada: el de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y el de Finanzas, Bezalel Smotrich, ambos referentes del supremacismo sionista y radicalmente opuestos al establecimiento de un Estado palestino.