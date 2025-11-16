Los ministros ultras israelíes exigen a Netanyahu que garantice que nunca existirá un Estado palestino

Los ministros del gobierno de coalición israelí y referentes del supremacismo sionista, tanto el de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, como el de Finanzas, Bezalel Smotrich, urgieron la noche de este sábado al primer ministro, Benjamín Netanyahu, a garantizar que nunca existirá un Estado palestino.

"Poder Judío no formará parte de ningún gobierno que acepte esto. Exijo al primer ministro que aclare que el Estado de Israel no permitirá el establecimiento de un Estado palestino bajo ninguna circunstancia", dijo en X Ben Gvir, que volvió a instigar a la expulsión de los gazatíes a través de la "inmigración voluntaria".

"No existe tal cosa como un 'pueblo palestino'. Es una invención que no tiene base histórica (...) no merecen recompensa alguna por el terror, los asesinatos y las atrocidades que han sembrado por doquier, y especialmente desde Gaza, el lugar donde obtuvieron el autogobierno", añadió.

Por su parte, Smotrich culpó a Netanyahu de un "deterioro" debido a su "silencio" y le urgió a "formular de inmediato una respuesta apropiada y decisiva que deje claro al mundo entero que un Estado palestino jamás se establecerá en nuestra patria", dijo en X el ministro, que como Ben Gvir, vive en Cisjordania ocupada.

"Hace dos meses, inmediatamente después de que varios países anunciaran su reconocimiento unilateral de un Estado palestino, usted se comprometió a responder al asunto de manera decisiva a su regreso de Estados Unidos. Desde entonces, como ya se ha dicho, han transcurrido dos meses en los que usted ha optado por el silencio y la humillación política", añadió Smotrich.

El proyecto de resolución de la ONU alude a un Estado Palestino

Sus mensajes se producen tras el fin del shabat en Israel, y un día después de que la Misión de Estados Unidos ante la ONU emitiera, el viernes, un comunicado respaldando un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU -basado en el plan del presidente Donald Trump para Gaza-, que alude a la creación de un Estado palestino.

El comunicado está firmado conjuntamente por nueve Estados: Catar, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Indonesia, Pakistán, Jordania, Turquía y EEUU.

Según el comunicado de la misión estadounidense, el proyecto de resolución respalda los entendimientos de Sharm el Sheij y "ofrece una vía hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino".

Israel, y de forma explícita Netanyahu, se opone históricamente a la solución de los dos Estados y la autodeterminación palestina.