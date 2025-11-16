DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua

En Directo
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, rubricado a bombo platillo, los rehenes israelíes fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
El ministro de Defensa israelí rechaza un Estado palestino y habla ya de una "antigua Gaza"
El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, manifestó este domingo un rechazo explícito a la existencia de un Estado palestino, y aludió además al actual control militar israelí sobre más de la mitad de Gaza, refiriéndose al resto del enclave palestino como "antigua Gaza".
"La política de Israel es clara. No habrá Estado palestino", dijo Katz en un comunicado que difundió también en su perfil de X.
"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) permanecerán en el Monte Hermón y en la zona de seguridad (cerca de Siria). Gaza será desmilitarizada hasta el último túnel, y Hamás será desarmado en el lazo de la Línea Amarilla por las FDI y en la antigua Gaza, ya sea por una fuerza internacional o por las propias FDI", añadió.
Israel controla, en principio de forma temporal, más de la mitad de Gaza; después de que sus tropas se desplegaran de forma parcial durante el actual alto el fuego hasta la denominada Línea Amarilla, que deja bajo dominio israelí tanto Rafah (sur) como ciudades del norte del enclave y partes del este.
Cerca de este perímetro, Israel ha continuado disparando y matando a gazatíes pese al alto el fuego, en los casos en los que considera que se desplazaron de forma "sospechosa" cerca de sus fuerzas.
Ministros ultras israelíes exigen a Netanyahu garantizar que no habrá un Estado palestino
Los ministros del gobierno de coalición israelí y referentes del supremacismo sionista, tanto el de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, como el de Finanzas, Bezalel Smotrich, urgieron la noche de este sábado al primer ministro, Benjamín Netanyahu, a garantizar que nunca existirá un Estado palestino.
"Poder Judío no formará parte de ningún gobierno que acepte esto. Exijo al primer ministro que aclare que el Estado de Israel no permitirá el establecimiento de un Estado palestino bajo ninguna circunstancia", dijo en X Ben Gvir, que volvió a instigar a la expulsión de los gazatíes a través de la "inmigración voluntaria".
"No existe tal cosa como un 'pueblo palestino'. Es una invención que no tiene base histórica (...) no merecen recompensa alguna por el terror, los asesinatos y las atrocidades que han sembrado por doquier, y especialmente desde Gaza, el lugar donde obtuvieron el autogobierno", añadió.
Por su parte, Smotrich culpó a Netanyahu de un "deterioro" debido a su "silencio" y le urgió a "formular de inmediato una respuesta apropiada y decisiva que deje claro al mundo entero que un Estado palestino jamás se establecerá en nuestra patria", dijo en X el ministro, que como Ben Gvir, vive en Cisjordania ocupada.
Netanyahu condena el ataque de ultraortodoxos contra legislador pro alistamiento militar
La Oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, condenó este domingo el "ataque violento" perpetrado la noche del sábado en Jerusalén contra el diputado ultraortodoxo Yoav Ben Zur, a quien decenas de ultras rompieron las ventanas de su coche y le arrojaron basura, según informó la Policía.
"Aún cuando existen diferencias de opinión, no hay lugar para la violencia. Las fuerzas del orden deben actuar con firmeza contra cualquier intento de aterrorizar y dañar a funcionarios electos", dijo Netanyahu en el comunicado.
Ben Zur, del partido ultraortodoxo en coalición Shas, es partícipe de la promoción de un proyecto de ley para un alistamiento militar parcial entre algunos estudiantes de yeshivas (escuelas talmúdicas); a lo que se oponen la mayoría de religiosos.
La Policía confirmó en un comunicado la agresión, y desplegó en el lugar tanto a agentes como a policías de Frontera que escoltaron al agredido. "No se registraron heridos y el vehículo del funcionario sufrió daños menores", detalla el texto.
Netanyahu y Putin tratan la situación en Oriente Próximo en una conversación telefónica
El presidente ruso, Vladimir Putin, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyhau, han mantenido este sábado una conversación tlefónica en la que han abordado la situación política en territorios como Gaza, Irán o Siria.
"Intercambiaron puntos de vista sobre la situación en Oriente Medio, incluyendo los acontecimientos en la Franja de Gaza en el contexto del alto el fuego y el acuerdo de intercambio de prisioneros", ha informado la Presidencia rusa en un comunicado oficial.
Asimismo han tratado sobre "la situación en torno al programa nuclear iraní y cuestiones relativas a la promoción de una mayor estabilización en Siria", según el Kremlin.
La ofcina de Netanyahu ha confirmado la llamada y ha destacado que fue "a iniciativa del presidente Putin" y que es la continuación de "una serie de conversaciones precedentes recientes" para "abordar cuestiones regionales".
Urtasun anuncia una donación de 200.000 euros al Fondo de Protección del Patrimonio Palestino
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, propondrá este martes en el Consejo de Ministros una primera aportación de 200.000 euros al Fondo para la Protección del Patrimonio Palestino, impulsado por la Unesco.
Lo ha anunciado este sábado en rueda de prensa en la Delegación del Gobierno en Catalunya, donde se ha reunido con el comité internacional organizador de Unsilence Fòrum (en el marco de la campaña Act x Palestine) y Palestinian Performing Arts Network.
"Tenemos que seguir movilizándonos por Palestina, y el Ministerio de Cultura va a estar al lado de la cultura palestina en los próximos meses", ha defendido.
También considera "fundamental crear una alianza internacional para dar apoyo a la cultura palestina": por eso, para la próxima reunión del Consejo de Cultura de la UE se ha acordado incluir un punto en el orden del día para discutirlo.
Israel bombardea por tierra, mar y aire el norte y el sur de Gaza pese al alto el fuego
El Ejército israelí bombardeó diferentes puntos del norte y también el sur de la Franja de Gaza a primera hora de este sábado, pese a que el alto el fuego sigue en vigor, informó la agencia de noticias palestina, Wafa.
La artillería israelí golpeó las afueras del barrio de Shujaiya, al este de la ciudad de Gaza, según detalla Wafa, que cita a fuentes locales.
Asimismo, un dron israelí disparó contra la zona este del campo de refugiados de Yabalia, también en el norte del enclave.
Ninguno de estos bombardeos han causado víctimas, de acuerdo con Wafa.
En el sur, buques de la armada israelí abrieron fuego hacia la costa de Rafah.
El Ejército israelí, por su parte, no se ha pronunciado sobre ninguno de estos ataques si bien suele justificarlos asegurando haber detectado "presencia de terroristas" en la "línea amarilla", el punto al que se han replegado dentro de Gaza en esta primera fase del acuerdo.
Miles de tiendas de campaña de desplazados inundadas en Gaza tras las intensas lluvias
Miles de tiendas de campaña que albergaban a desplazados en diferentes puntos de la Franja de Gaza han quedado inundadas tras las intensas lluvias registradas en el enclave palestino durante el viernes y la madrugada de este sábado, informan medios palestinos.
Esta situación obligó a muchos gazatíes, cuyas pocas pertenencias han quedado empapadas por el temporal, a pasar la noche a la intemperie con bajas temperaturas.
En vídeos difundidos por canales palestinos personas desplazadas gritaban desesperadas tras ver sus tiendas inundadas y arrasadas por la tormenta.
La Defensa Civil palestina informó de que las zonas que quedaron más afectadas por las lluvias en el norte fueron Tunel, Al Daraj, Al Yarmouk, Al Zaytoun y el campamento de Al Shati, en ciudad de Gaza.
En la gobernación central las zonas más afectadas fueron Al Baraka y Al Bassa de Deir al-Balah y así como en algunos campamentos para personas desplazadas establecidos en las inmediaciones de la zona del mercado de Nuseirat.
Rusia propone un borrador sobre Gaza "alternativo" al de EEUU al Consejo de Seguridad
Rusia ha propuesto un borrador de resolución sobre la paz en Gaza al Consejo de Seguridad de la ONU que es "alternativo" al redactado por Estados Unidos con el plan de 20 puntos del presidente Donald Trump, tras días de negociaciones entre los miembros.
La Misión Permanente de Rusia en la ONU explicó en un comunicado que su borrador busca "enmendar" la propuesta de EE.UU. para que esté "en plena conformidad con decisiones de largo plazo previamente acordadas del Consejo de Seguridad", y aseguró que "no contradice" su iniciativa.
Los cascos azules acusan a Israel de construir muros en territorio libanés
Los cascos azules de la ONU acusaron el viernes al ejército israelí de haber construido muros en territorio libanés, lo que Israel negó, aunque reconoció haber construido una barrera reforzada a lo largo de la frontera. La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (Finul) precisa en un comunicado que descubrió en octubre "un muro de cemento construido por las Fuerzas de defensa israelíes en el suroeste de Yaroun". "La investigación confirmó que el muro atravesaba la Línea azul", que marca la frontera entre ambos países, "haciendo que más de 4.000 metros cuadrados de territorio libanés no sean accessibles" para los habitantes, agregó en comunicado. Los cascos azules precisan que descubrieron en noviembre "un muro de cemento adicional en la región", que "atraviesa también la Línea azul".
