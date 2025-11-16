Operación Lanza del Sur
Estados Unidos destruye otra lancha en el Pacífico y mata a tres supuestos narcotraficantes
La potencia no detalla la nacionalidad de los "narcoterroristas" fallecidos
EFE
Estados Unidos anunció este domingo que destruyó otra embarcación que supuestamente transportaba drogas en el océano Pacífico, causando la muerte de tres hombres a bordo a los que calificó de "narcoterroristas", sin detallar su nacionalidad.
El ataque se produjo el sábado y se enmarca en la Operación Lanza del Sur, que la Administración de Donald Trump lleva a cabo en aguas del Caribe y del Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, con el argumento de combatir el narcotráfico.
"El 15 de noviembre, por orden del secretario de Guerra, Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una organización terrorista", informó en redes el Comando Sur del Ejército estadounidense.
"Tres narcoterroristas varones a bordo del buque murieron. El buque traficaba estupefacientes en el Pacífico Oriental y fue atacado en aguas internacionales", agrega el comunicado, que no precisa las nacionalidades de las víctimas.
Este domingo llegó al Caribe el portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande de la flota estadounidense, como parte del gran despliegue militar que Trump ha ordenado en la región.
Desde septiembre, Estados Unidos ha destruido más una veintena de embarcaciones supuestamente cargadas de drogas en el Caribe y el Pacífico, matando de forma extrajudicial a más de 70 individuos.
Estos operativos han elevado la tensión con Colombia y especialmente con Venezuela, ante la posibilidad de que el siguiente paso sea un ataque terrestre de Estados Unidos.
