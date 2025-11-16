Actividad volcánica
La erupción del volcán Sakurajima en Japón lanza una columna de humo y ceniza de 4 kilómetros
De momento no se han registrado daños, aunque la agencia meteorológica japonesa emitió un aviso por ceniza en partes de la prefectura de Kagoshima, donde se encuentra el volcán
La erupción del volcán Sakurajima, en el suroeste de Japón, en la madrugada de este domingo lanzó una columna de humo y ceniza de más de cuatro kilómetros de altura hacia la atmósfera, según información de las autoridades meteorológicas citada por los medios locales.
La erupción tuvo lugar en el cráter de Minamidake alrededor de las 00:57 hora local (15:57 GMT del sábado).
De momento no se han registrado daños, aunque la agencia meteorológica japonesa emitió un aviso por ceniza en partes de la prefectura de Kagoshima, donde se encuentra el volcán.
Además, la erupción lanzó rocas volcánicas a hasta 1,2 kilómetros del cráter.
Unas 600 personas viven en un radio de 4 kilómetros alrededor del Sakurajima, uno de los volcanes más activos de Japón, que está bajo el nivel de alerta 3 de una escala de 5, y a cuyo cráter está prohibido aproximarse desde 2016.
Japón está situado sobre el denominado Anillo de Fuego del Pacífico y cuenta en su territorio con 110 volcanes activos.
- Profunda alarma': La Comisión Europea indigna a eurodiputados y sociedad civil con una desregulación digital para satisfacer a los gigantes de la inteligencia artificial
- El Pentágono anuncia la operación 'Lanza del sur' mientras redobla la campaña contra supuestos 'narcoterroristas
- Al menos tres muertos por el atropello de un autocar en Estocolmo
- La Comisión incluye a España entre los países sometidos a una 'desproporcionada' presión migratoria y optará a ayudas
- Soy quien le puede hundir sé lo sucio que es es un demente': 6 claves de los 20.000 documentos de Epstein publicados que golpean a Trump
- Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de la tensión internacional y de la situación en el frente
- Cristina Garrido, la madre del único español muerto en Bataclan: 'Recordar es la única manera de que no vuelva a suceder
- Trump anuncia excepciones de aranceles a más de cien productos