Cinco detenidos y un policía herido en una protesta en Bristol contra un hotel de acogida de migrantes

Las fuerzas de seguridad han asegurado que cuatro de los detenidos habrían atacado a efectivos de la Policía, mientras que otro se habría negado a ser identificado

Archivo - Imagen de archivo de la Policia británica

Archivo - Imagen de archivo de la Policia británica / Jordan Pettitt/PA Wire/dpa - Archivo

Europa Press

Europa Press

La Policía de Avon y Somerset (Reino Unido) ha informado de la detención de cinco personas tras altercados ocurridos este sábado por la noche en una protesta contra un hotel que acoge a inmigrantes en Bristol que ha sido respondida por una contramanifestación.

Las fuerzas de seguridad han asegurado que cuatro de los detenidos habrían atacado a efectivos de la Policía, mientras que otro se habría negado a ser identificado. Asimismo, uno de los policías presentes en el operativo ha tenido que ser atendido en el hospital tras ser herido en la protesta.

"Es decepcionante que un grupo dentro de la contramanifestación aparentemente haya tenido la intención de provocar disturbios. Hemos realizado varios arrestos y ordenado a varios contramanifestantes que abandonen el centro de Bristol", ha indicado el inspector jefe de la policía de Avon y Somerset, Keith Smith, en un comunicado.

La Policía ha obligado a los contramanifestantes a quitarse todo aquello que les tapara la cara para poder ser identificados en base a los "poderes ampliados previamente autorizados". Igualmente, las fuerzas de seguridad han forzado a las personas congregadas a desalojar la zona.

"La Sección 60AA de la Ley de Justicia Penal y Orden Público de 1994 permite a los agentes pedir a las personas que se quiten las cubiertas faciales si tienen motivos para creer que se están usando 'total o principalmente' para ocultar su identidad", ha declarado la Policía.

En este sentido, las autoridades policiales llevarán a cabo una investigación para "llevar a los responsables a la justicia" por el incidente con el agente herido.

