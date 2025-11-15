Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de la tensión internacional y de la situación en el frente

Bulgaria toma el control de los activos de la petrolera rusa Lukoil en su territorio

El Gobierno de Bulgaria ha asumido este viernes el control de los activos en su territorio de la petrolera rusa Lukoil, incluida la única refinería del país, para asegurar su funcionamiento ante las sanciones de EEUU a esa empresa para evitar que sirva para financiar su invasión de Ucrania. El Gobierno búlgaro anunció que el actual jefe de la Agencia Tributaria, Rumen Spetsov, ha sido nombrado administrador especial de los activos de Lukoil, que incluyen también una red de gasolineras. El boletín oficial del Estado ha publicado hoy la ley aprobada el viernes pasado en el Parlamento, con carácter de urgencia y sin debate, con la que el Estado asume el control de los bienes y actividades de Lukoil en Bulgaria. El Parlamentó anuló ayer el veto que el presidente del país, el prorruso Rumen Radev, había presentado contra esa norma bajo el argumento de que socavaba el orden jurídico del país y contradecía la legislación de la Unión Europea (UE), de la que Bulgaria es miembro.