En Directo
Al minuto
Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de la tensión internacional y de la situación en el frente
ESPECIAL MULTIMEDIA | Putin y Trump, una amistad peligrosa
DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
Ascienden a seis los muertos en una oleada de ataques de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev
El balance de muertos a causa de los ataques lanzados por Rusia durante la madrugada de este viernes contra la capital de Ucrania, Kiev, ha ascendido a seis, según han confirmado las autoridades ucranianas, que han apuntado que además hay cinco heridos y 17 rescatados entre los escombros de los edificios alcanzados.
Las infraestructuras energéticas siguen como objetivo prioritario
Las fuerzas ucranianas continuan su campaña de ataques de largo alcance contra la infraestructura energética rusa, con el segundo uso conocido de misiles de crucero FP-5 Flamingo. El Estado Mayor ucraniano declaró que las fuerzas ucranianas emplearon misiles de crucero FP-5 Flamingo y drones de largo alcance Bars y Lyutyi en ataques nocturnos y publicó imágenes que mostraban el lanzamiento de los misiles Flamingo. Los ataques rusos de desarrollan con bombardeos a distancia y uso intensivo de drones pero también nuevos sistemas de ataques rápidos cuando las circunstancias de niebla impiden uso de drones de Ucrania. Se usan motocicletas, buggies y camiones de transporte rusos en los ataques en la zona de Pokrovsk en medio de una densa niebla.
Zelenski visitará Madrid el martes para reunirse con legisladores españoles.
El presidente de Ucrania viajará a España la próxima semana para reunirse con diputados de ambas cámaras del Parlamento. La visita prevista tendrá lugar tras un viaje a París el día anterior, donde Zelenski se reunirá con el presidente francés Emmanuel Macron. El año pasado, España prometió 1.000 millones de euros (1.100 millones de dólares) en ayuda militar a Ucrania, mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Zelenski firmaron un acuerdo de seguridad en Madrid. Sánchez reafirmó el mes pasado que España continuará apoyando a Ucrania durante la invasión rusa “hasta que se logre una paz justa y duradera". Dijo que España “continuará brindando ayuda en coordinación con Ucrania para asegurar que reciba lo que necesita en cada momento”.
Ucrania derribó 405 de los 430 drones rusos que atacaron Kiev
La fuerza aérea ucraniana informó que derribó 405 de los 430 drones y 14 de los 19 misiles lanzados por Rusia este viernes. Un alto funcionario ucraniano destacó la eficacia de las defensas, que según dijo evitaron que se registraran aún más daños. Murieron al menos seis ucranianos por los ataques rusos. El creciente uso de misiles balísticos por parte de Moscú está dificultando la interceptación de los proyectiles, por su velocidad y trayectoria. Además de los ataques por aire, las fuerzas rusas llevan meses avanzando por tierra en el este de Ucrania, tratando de tomar el control de las regiones de Donetsk y Lugansk.
Bulgaria toma el control de los activos de la petrolera rusa Lukoil en su territorio
El Gobierno de Bulgaria ha asumido este viernes el control de los activos en su territorio de la petrolera rusa Lukoil, incluida la única refinería del país, para asegurar su funcionamiento ante las sanciones de EEUU a esa empresa para evitar que sirva para financiar su invasión de Ucrania. El Gobierno búlgaro anunció que el actual jefe de la Agencia Tributaria, Rumen Spetsov, ha sido nombrado administrador especial de los activos de Lukoil, que incluyen también una red de gasolineras. El boletín oficial del Estado ha publicado hoy la ley aprobada el viernes pasado en el Parlamento, con carácter de urgencia y sin debate, con la que el Estado asume el control de los bienes y actividades de Lukoil en Bulgaria. El Parlamentó anuló ayer el veto que el presidente del país, el prorruso Rumen Radev, había presentado contra esa norma bajo el argumento de que socavaba el orden jurídico del país y contradecía la legislación de la Unión Europea (UE), de la que Bulgaria es miembro.
Rumanía muestra al embajador ruso los restos del dron que afirma violó su espacio aéreo
El Ministerio de Exteriores de Rumanía convocó este viernes al embajador de Rusia para mostrarle los restos del dron ruso que el pasado martes entró en el espacio aéreo rumano como una "prueba sólida" de esa violación territorial. Varios representantes de Exteriores mostraron al diplomático los restos del aparato y denunciaron lo que consideran un "acto inaceptable e irresponsable, que representa una violación de la soberanía de Rumanía, informó el Ministerio en un comunicado. Esa nota señala que al embajador se le presentaron las "pruebas palpables, amplias y sólidas de la violación del espacio aéreo rumano" por parte de un dron ruso, la misma noche que Rusia lanzó una nueva oleada de ataques contra los puertos ucranianos del Danubio, cerca de suelo rumano. Según el Gobierno de Rumanía, los fragmentos de la aeronave. localizados a cinco kilómetros de la frontera ucraniana, demuestran que formaba parte de "los ataques masivos de esa noche contra la infraestructura civil ucraniana situada cerca de la frontera con Rumanía.
La economía rusa apenas crece en el tercer trimestre por el gasto militar
El crecimiento económico ruso fue casi nulo en el tercer trimestre, informó la agencia estatal de estadísticas este viernes, debido a los costos de la guerra en Ucrania y las sanciones occidentales. El elevado gasto militar impulsó inicialmente la economía durante los dos primeros años de la invasión de Ucrania iniciada en 2022. Pero también estimuló la inflación, que ahora penaliza el crecimiento al hacer que el costo de los préstamos sea prohibitivo. Según Rosstat, el PIB de Rusia creció un 0,6 % en el tercer trimestre de 2025 con respecto al año anterior. La cifra es significativamente inferior a la del trimestre anterior, en el que el PIB creció un 1,1% con respecto al año anterior. Sin embargo, se ajusta a las previsiones del Banco Central, revisadas a la baja, que apuntan a un crecimiento del 0,5-1% en 2025.
Diputados rusos estudiarán ley que permite desconectar internet ante amenazas a seguridad
Los diputados rusos estudiarán un proyecto de ley que permite a los operadores de telecomunicaciones desconectar el acceso a internet a petición del Servicio de Seguridad Federal (FSB) en caso de amenazas a la seguridad del país, informa este viernes la prensa local. El diario Védomosti indica que, según el borrador de la ley, presentado hoy ante la Duma o cámara baja rusa, los operadores no serán responsables del incumplimiento de sus obligaciones contractuales si este se debe a una solicitud de los servicios de seguridad.
Zelenski viaja a España la próxima semana
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, visitará oficialmente España en los próximos días, y el martes que viene ya está programada una visita al Congreso de los Diputados en el marco de la agenda del viaje, han informado a EFE fuentes parlamentarias. Hasta ahora no se había revelado la fecha exacta del desplazamiento del mandatario de Ucrania por razones de seguridad, pero ya está confirmada la visita el Congreso, donde será recibido por la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, y por el presidente del Senado, Pedro Rollán.
Ucrania ataca con misiles Neptuno el puerto ruso de Novorosíisk y la refinería de Sarátov
Ucrania atacó anoche con éxito con drones de larga distancia y misiles de producción propia Neptuno el puerto de Novorosíisk y la refinería de la región de Sarátov, situados en territorio ruso, según dijo el Estado Mayor ucraniano en un comunicado. "Se utilizó armamento ucraniano, en concreto misiles Neptuno y drones de ataque de distintos tipos", se lee en la nota castrense. En Novorosíisk, donde las autoridades se vieron obligadas a declarar hoy el estado de emergencia debido al ataque, las fuerzas ucranianas alcanzaron infraestructura portuaria, una terminal de petróleo, una lanzadera de misiles antiaéreos S-400 y varios misiles. La detonación resultante provocó un incendio, explica el Estado Mayor de Ucrania.
- La Comisión incluye a España entre los países sometidos a una 'desproporcionada' presión migratoria y optará a ayudas
- Profunda alarma': La Comisión Europea indigna a eurodiputados y sociedad civil con una desregulación digital para satisfacer a los gigantes de la inteligencia artificial
- El Pentágono anuncia la operación 'Lanza del sur' mientras redobla la campaña contra supuestos 'narcoterroristas
- Safaris' de turistas para matar civiles durante la guerra en Sarajevo: 5 claves del escándalo en Italia
- Al menos tres muertos por el atropello de un autocar en Estocolmo
- Soy quien le puede hundir sé lo sucio que es es un demente': 6 claves de los 20.000 documentos de Epstein publicados que golpean a Trump
- La Comisión Europea estudia obligar a países como España a eliminar a las chinas Huawei y ZTE de sus telecomunicaciones
- Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de la tensión internacional y de la situación en el frente