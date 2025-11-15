Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de la tensión internacional y de la situación en el frente

ESPECIAL MULTIMEDIA | Putin y Trump, una amistad peligrosa

DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Rusia lanza un ataque masivo sobre Kiev que deja al menos seis muertos

Lucía Feijoo Viera

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Barcelona
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.

Marzio G. Mian, periodista: "Trump y Putin tienen un acuerdo de negocios para repartirse el Ártico"

Trump insiste en su "obligación" de demandar a la BBC por alterar sus palabras previas al asalto al Capitolio

Donald Trump, sobre el caso Epstein: "Epstein inventaba memos sobre mí; averigüen qué sabía de Clinton"

Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de la tensión internacional y de la situación en el frente

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua

Una fuerte explosión en una zona industrial cerca del principal aeropuerto de Argentina deja al menos 15 heridos

Trump anuncia excepciones de aranceles a más de cien productos

El Pentágono anuncia la operación 'Lanza del sur' mientras redobla la campaña contra supuestos "narcoterroristas"