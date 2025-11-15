Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra

Netanyahu y Putin tratan la situación en Oriente Próximo en una conversación telefónica

Los dos líderes han conversado además sobre "la situación en torno al programa nuclear iraní y cuestiones relativas a la promoción de una mayor estabilización en Siria"

El presidente ruso, Vladimir Putin.

El presidente ruso, Vladimir Putin. / Europa Press

EP

MADRID
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, han mantenido este sábado una conversación telefónica en la que han abordado la situación política en territorios como Gaza, Irán o Siria.

"Intercambiaron puntos de vista sobre la situación en Oriente Medio, incluyendo los acontecimientos en la Franja de Gaza en el contexto del alto el fuego y el acuerdo de intercambio de prisioneros", ha informado la Presidencia rusa en un comunicado oficial.

Asimismo han tratado sobre "la situación en torno al programa nuclear iraní y cuestiones relativas a la promoción de una mayor estabilización en Siria", según el Kremlin.

La ofcina de Netanyahu ha confirmado la llamada y ha destacado que fue "a iniciativa del presidente Putin" y que es la continuación de "una serie de conversaciones precedentes recientes" para "abordar cuestiones regionales".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Profunda alarma': La Comisión Europea indigna a eurodiputados y sociedad civil con una desregulación digital para satisfacer a los gigantes de la inteligencia artificial
  2. La Comisión incluye a España entre los países sometidos a una 'desproporcionada' presión migratoria y optará a ayudas
  3. El Pentágono anuncia la operación 'Lanza del sur' mientras redobla la campaña contra supuestos 'narcoterroristas
  4. Safaris' de turistas para matar civiles durante la guerra en Sarajevo: 5 claves del escándalo en Italia
  5. Al menos tres muertos por el atropello de un autocar en Estocolmo
  6. Soy quien le puede hundir sé lo sucio que es es un demente': 6 claves de los 20.000 documentos de Epstein publicados que golpean a Trump
  7. La Comisión Europea estudia obligar a países como España a eliminar a las chinas Huawei y ZTE de sus telecomunicaciones
  8. Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de la tensión internacional y de la situación en el frente

Netanyahu y Putin tratan la situación en Oriente Próximo en una conversación telefónica

Directo | Netanyahu y Putin tratan la situación en Oriente Próximo en una conversación telefónica

Directo | Netanyahu y Putin tratan la situación en Oriente Próximo en una conversación telefónica

Miles de manifestantes protestan en Brasil contra la cumbre del clima

Miles de manifestantes protestan en Brasil contra la cumbre del clima

Una falsa amenaza de bomba obliga a evacuar durante dos horas la sede de la cadena francesa BFM TV

León XIV recibe en el Vaticano a una multitud de actores y cineastas de todo el mundo

León XIV recibe en el Vaticano a una multitud de actores y cineastas de todo el mundo

Mueren una mujer alemana y sus dos hijos menores de edad por una intoxicación alimentaria en Estambul

Maduro se dirige al pueblo de EEUU: "Detengan la guerra, no a la guerra"

Maduro se dirige al pueblo de EEUU: "Detengan la guerra, no a la guerra"

Manifestantes llenan las calles de Belém para reclamar mayor ambición climática en plena COP30