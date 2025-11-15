DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, rubricado a bombo platillo, los rehenes israelíes fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

Rusia propone un borrador sobre Gaza "alternativo" al de EEUU al Consejo de Seguridad Rusia ha propuesto un borrador de resolución sobre la paz en Gaza al Consejo de Seguridad de la ONU que es "alternativo" al redactado por Estados Unidos con el plan de 20 puntos del presidente Donald Trump, tras días de negociaciones entre los miembros. La Misión Permanente de Rusia en la ONU explicó en un comunicado que su borrador busca "enmendar" la propuesta de EE.UU. para que esté "en plena conformidad con decisiones de largo plazo previamente acordadas del Consejo de Seguridad", y aseguró que "no contradice" su iniciativa.

Los cascos azules acusan a Israel de construir muros en territorio libanés Los cascos azules de la ONU acusaron el viernes al ejército israelí de haber construido muros en territorio libanés, lo que Israel negó, aunque reconoció haber construido una barrera reforzada a lo largo de la frontera. La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (Finul) precisa en un comunicado que descubrió en octubre "un muro de cemento construido por las Fuerzas de defensa israelíes en el suroeste de Yaroun". "La investigación confirmó que el muro atravesaba la Línea azul", que marca la frontera entre ambos países, "haciendo que más de 4.000 metros cuadrados de territorio libanés no sean accessibles" para los habitantes, agregó en comunicado. Los cascos azules precisan que descubrieron en noviembre "un muro de cemento adicional en la región", que "atraviesa también la Línea azul".

Ola de violencia en Cisjordania Cisjordania sigue sufriendo la peor ola de violencia por parte de los colonos israelíes desde que los organismos internacionales tienen registros, con ataques a la población, sus ganados y propiedades y lugares de culto, contra los que ha llegado a pronunciarse el jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel, Eyal Zamir.

Al menos 260 muertos en Gaza tras el acuerdo de alto al fuego Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, calculan en 260 los palestinos muertos por ataques de Israel desde la entrada del alto el fuego el 10 de octubre, un periodo en el que además se han registrado 632 heridos y se han recuperado 533 cuerpos en zonas a las que antes no se podría acceder por la presencia de tropas israelís o por los ataques del Ejército.

Las fuertes lluvias registradas este viernes en Gaza inundan tiendas de desplazados Las fuertes lluvias registradas este viernes en Gaza, las primeras en meses, han provocado inundaciones en las tiendas de campaña en las que viven miles de desplazados palestinos. En vídeos difundidos por varios canales palestinos, gazatíes muestran las goteras que se han formado en sus tiendas de campañas y cómo los colchones, donde dormían, y sus pertenencias han quedado totalmente empapadas. "Mis hijos dormían aquí. El agua de lluvia nos despertó esta mañana. ¿A quién nos quejamos? ¿A quién acudimos?", lamenta un padre gazatí en declaraciones recogidas por la agencia de noticias palestina Sanad. El portavoz de la Defensa Civil en Gaza, Mahmoud Basal, indicó que, desde la madrugada, cuando empezaron las primeras lluvias, sus equipos han estado recibiendo cientos de solicitudes de ayuda, pero se lamentó: "los recursos son inexistentes".

Rusia presenta una resolución alternativa ante la ONU para lograr la paz en Gaza Rusia ha distribuido a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU un proyecto de resolución sobre Gaza que difiere del texto estadounidense, ya que no autoriza ni la creación de un "comité de paz" ni el despliegue inmediato de una fuerza internacional, según el texto al que tuvo acceso la AFP el viernes. La versión rusa, sin mencionar al presidente estadounidense, simplemente celebra «la iniciativa que condujo al alto el fuego», sin hacer referencia al «comité de paz» ni autorizar el despliegue de una fuerza internacional. El texto, por lo tanto, solicita al Secretario General de la ONU que «identifique opciones para la implementación de las disposiciones» del plan de paz y que presente «sin demora» un informe que incluya «opciones para el despliegue de una fuerza internacional de estabilización» en Gaza.

Ejército israelí asegura haber matado a "un terrorista" que cruzó la 'línea amarilla Ejército israelí asegura haber matado a "un terrorista" que supuestamente cruzó la 'línea amarilla' --a la que se replegaron sus tropas al hilo del acuerdo con Hamás-- y "se acercó a las fuerzas que operan en el sur de Gaza, suponiendo una amenaza inmediata para ellas". "Inmediatamente después de la identificación, las fuerzas tirotearon y mataron al terrorista para eliminar la amenaza", ha señalado, en un segundo incidente en las últimas horas. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están desplegadas en la zona en línea con el acuerdo y seguirán actuando para eliminar cualquier amenaza inmediata", ha zanjado.

Israel entrega los cadáveres de otros 15 palestinos que retenía desde el 7-O y la ofensiva contra Gaza Las autoridades de Israel han entregado este viernes los cadáveres de otros 15 palestinos que retenía a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023. Según las informaciones recogidas por el portal palestino de noticias Palinfo, los cuerpos han sido entregados a primera hora del día, un proceso mediado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que también estuvo encargado del traslado de los rehenes liberados y la entrega de cadáveres de secuestrados por parte de los grupos armados palestinos. De esta forma, aumentan a 330 los cadáveres de palestinos entregados por Israel, de los que menos de 90 han sido identificados.

Muere una palestina en un nuevo ataque de Israel en Gaza pese al alto el fuego El Ejército de Israel ha matado este viernes a una palestina en los alrededores de la ciudad de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor en línea con el acuerdo entre el Gobierno israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Según las informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', el cuerpo de la mujer, identificada como Maysaa Yaber al Atar, ha sido trasladado al Hospital Al Shifa desde el área de Al Atatra, donde ha sido tiroteada, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado por ahora sobre el incidente.