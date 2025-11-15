Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Al minuto

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua

Directo Ucrania | La guerra, al minuto

Palestinos en Ciudad de Gaza, entre las ruinas de la destrucción causada por los bombardeos de Israel.

Palestinos en Ciudad de Gaza, entre las ruinas de la destrucción causada por los bombardeos de Israel. / AP

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, rubricado a bombo platillo, los rehenes israelíes fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Comisión incluye a España entre los países sometidos a una 'desproporcionada' presión migratoria y optará a ayudas
  2. Profunda alarma': La Comisión Europea indigna a eurodiputados y sociedad civil con una desregulación digital para satisfacer a los gigantes de la inteligencia artificial
  3. El Pentágono anuncia la operación 'Lanza del sur' mientras redobla la campaña contra supuestos 'narcoterroristas
  4. Safaris' de turistas para matar civiles durante la guerra en Sarajevo: 5 claves del escándalo en Italia
  5. Al menos tres muertos por el atropello de un autocar en Estocolmo
  6. Soy quien le puede hundir sé lo sucio que es es un demente': 6 claves de los 20.000 documentos de Epstein publicados que golpean a Trump
  7. La Comisión Europea estudia obligar a países como España a eliminar a las chinas Huawei y ZTE de sus telecomunicaciones
  8. Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de la tensión internacional y de la situación en el frente

Marzio G. Mian, periodista: "Trump y Putin tienen un acuerdo de negocios para repartirse el Ártico"

Trump insiste en su "obligación" de demandar a la BBC por alterar sus palabras previas al asalto al Capitolio

Trump insiste en su "obligación" de demandar a la BBC por alterar sus palabras previas al asalto al Capitolio

Donald Trump, sobre el caso Epstein: "Epstein inventaba memos sobre mí; averigüen qué sabía de Clinton"

Donald Trump, sobre el caso Epstein: "Epstein inventaba memos sobre mí; averigüen qué sabía de Clinton"

Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de la tensión internacional y de la situación en el frente

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua

Una fuerte explosión en una zona industrial cerca del principal aeropuerto de Argentina deja al menos 15 heridos

Una fuerte explosión en una zona industrial cerca del principal aeropuerto de Argentina deja al menos 15 heridos

Trump anuncia excepciones de aranceles a más de cien productos

Trump anuncia excepciones de aranceles a más de cien productos

El Pentágono anuncia la operación 'Lanza del sur' mientras redobla la campaña contra supuestos "narcoterroristas"