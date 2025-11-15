Evelyn Matthei, la carta de la derecha tradicional para volver a gobernar Chile

"No soy (José Antonio) Kast, no soy (Jeannette) Jara, soy Evelyn mirando pa'delante". A pesar de convocar a la música para presentarse "diferente" ante los chilenos, en especial los jóvenes, Evelyn Matthei, la representante de la derecha tradicional, recurrió como su principal rival en la primaria conservadora de este domingo al trap y el reguetón que se incorporaron al panorama sonoro de Chile gracias a la migración venezolana que tanto demoniza ese espacio. "Los chilenos de rodillas frente al crimen organizado, el país quebrado, pero hasta con casa propia se va el niño descarado". La publicidad fue elaborada por los gemelos Sebastián y Cristóbal Zegers, conocidos por haber realizado ficciones que se hicieron pasar por documentales para llamar a votar contra la Carta Magna progresista de 2022. "Jeannette de este Gobierno eres la continuidad", se escucha mientras ella, Matthei, la hija de uno de los integrantes de la última Junta Militar que acompañó al general Augusto Pinochet, cruza los brazos y mira seriamente a la cámara como si estuviera en una barriada popular.

Evelyn Rose Matthei Fornet nació en Santiago el 11 de noviembre de 1953. Quiso ser concertista de piano, pero un día sintió que no iba a llegar tan lejos ni ser objeto de aclamación. Se graduó como economista. Su apellido supuso una garantía para pertenecer a la Unión Demócrata Independiente (UDI), el partido que defendió el legado de la dictadura en democracia. Ha sido diputada, senadora, alcaldesa de Providencia, una de las comunas más ricas de la capital, y ministra de Trabajo de Sebastián Piñera. Su primer intento de competir por la presidencia fue en 2013. La derrotó Michelle Bachelet.

Personalidad

Evelyn Matthei: rebelde con causa, se llama un libro reciente publicado por Loreto Daza. La semblanza biográfica la presenta como alguien que no acepta presiones de ninguna instancia, ni siquiera la familiar. "Su arrojo y rebeldía fueron moldeados por el concepto de libertad que practicaban en aquel hogar de padre luterano y madre católica y que se acomoda con serias dificultades a la arena política". En repetidas ocasiones, esa actitud le ha provocado "problemas con sus aliados políticos, porque su libertad choca una y otra vez con el concepto de tribu". De ahí que "el apoyo incondicional del sector político aliado no es evidente". La expianista, a diferencia de 2013, tiene a la derecha de su derecha a competidores más radicales, José Antonio Kast y mucho más Johannes Maximilian Kaiser.

La aspirante de la coalición Chile Vamos entre la UDI y Renovación Nacional intenta mostrarse como la vertiente sensata del espacio conservador. Esa voluntad de atemperar los ánimos políticos y evitar los atajos extremos a veces choca con su postura sobre el régimen que integró su padre, el general Fernando Matthei Aubel. Según Matthei, el Gobierno de Gabriel Boric no quiere que pase al segundo turno "soy la más difícil de ganar, la más competitiva". Si no tiene esa suerte, los chilenos ya saben qué hará de cara al 14 de diciembre. "Yo he dicho muy claramente que yo no votaría nunca por Jara".