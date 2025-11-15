China desaconseja los viajes a Japón tras la advertencia de Tokio de salir en defensa de Taiwán

China recomienda a sus ciudadanos evitar viajar a Japón, en plena disputa sobre Taiwán, desde que Tokio mencionó una posible intervención militar japonesa para defender la isla -reivindicada por Pekín- en caso de ataque. La primera ministra nipona, Sanae Takaichi; declaró el 7 de noviembre ante el Parlamento que los ataques armados contra Taiwán podrían justificar el envío de tropas japonesas para defender la isla, en virtud de la "legítima defensa colectiva" prevista por una ley japonesa adoptada en 2015.

Si una situación de emergencia en Taiwán implica "el despliegue de buques de guerra y el uso de la fuerza, esto podría constituir una amenaza para la supervivencia de Japón", afirmó la conservadora primera ministra, sin citar explícitamente a China. "Debemos contemplar el peor escenario", agregó.

El viernes por la noche, la embajada de China en Tokio calificó estas declaraciones de "abiertamente provocadoras hacia Taiwán, perjudicando gravemente el clima de los intercambios entre los pueblos". "El Ministerio de Asuntos Exteriores, así como la embajada y los consulados de China en Japón, recuerdan solemnemente a los ciudadanos chinos que eviten viajar a Japón en un futuro próximo", añade su comunicado publicado en redes sociales, mencionando "riesgos importantes" para su seguridad.

En consecuencia, las principales compañías aéreas chinas (Air China, China Southern y China Eastern) han anunciado este sábado que ofrecerían a sus clientes el reembolso íntegro de sus vuelos a Japón, así como el cambio gratuito de itinerario, entre el sábado y el 31 de diciembre.

Embajadores convocados

Según sus propias normas, Japón solo puede proceder a una intervención militar en determinadas condiciones, en particular en caso de amenaza existencial. Y Taiwán se encuentra apenas a un centenar de kilómetros de una isla japonesa, pese a que Pekín reivindica su soberanía. China ha amenazado con utilizar la fuerza para colocarla bajo su control. La cuestión de Taiwán es especialmente sensible entre Pekín y Tokio -dos importantes aliados en materia económica- porque Japón tomó el control de la isla en 1895 a expensas del Imperio chino, antes de devolverla en 1945 al gobierno chino de la época.

Tras las declaraciones de Takaichi, consideradas "extremadamente graves", Pekín anunció el viernes que había convocado al embajador de Japón. Este país, por su parte, hizo lo propio con el embajador de China, después de una amenaza considerada "extremadamente inapropiada" por parte del cónsul general de China en Osaka, Xue Jian. En un mensaje posteriormente eliminado de X, había amenazado con "cortar esa sucia cabeza sin la menor vacilación", citando un artículo sobre la intervención de Takaichi.

Tokio afirmó el viernes que su posición sobre Taiwán seguía "sin cambios" y abogó por "la paz y la estabilidad". Este sábado, tras la advertencia de China a sus ciudadanos, el secretario general del gobierno japonés, Minoru Kihara, ha lamentado una recomendación "en contradicción con la promoción de una relación estratégica y mutuamente beneficiosa" entre Tokio y Pekín, según la agencia Jiji Press.