Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Al minuto

Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de la tensión internacional y de la situación en el frente

ESPECIAL MULTIMEDIA | Putin y Trump, una amistad peligrosa

DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Equipos de rescate ucranianos trabajan tras un ataque ruso contra un edificio residencial en Dnipro, Ucrania, este sábado.

Equipos de rescate ucranianos trabajan tras un ataque ruso contra un edificio residencial en Dnipro, Ucrania, este sábado. / EFE

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
  2. La Comisión Europea estudia obligar a países como España a eliminar a las chinas Huawei y ZTE de sus telecomunicaciones
  3. Varios demócratas rompen filas con su partido y desbloquean el acuerdo para reabrir el Gobierno de EEUU
  4. Muere de un disparo una empleada de la limpieza que se equivocó de domicilio en Estados Unidos
  5. La Comisión incluye a España entre los países sometidos a una 'desproporcionada' presión migratoria y optará a ayudas
  6. Cristina Garrido, la madre del único español muerto en Bataclan: 'Recordar es la única manera de que no vuelva a suceder
  7. La justicia francesa pone en libertad condicional a Sarkozy tras 20 días en prisión
  8. El Gobierno de EEUU reabre tras el cierre más largo de su historia, de 43 días, con una firma de Trump

UCRANIA, AL MINUTO | Rusia reorganiza su ejército con unidades especializadas en guerra de drones

UCRANIA, AL MINUTO | Rusia reorganiza su ejército con unidades especializadas en guerra de drones

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua

La BBC pide disculpas a Trump por editar sus palabras pero rechaza pagarle una compensación

UCRANIA, AL MINUTO | Rusia reorganiza su ejército con unidades especializadas en guerra de drones

UCRANIA, AL MINUTO | Rusia reorganiza su ejército con unidades especializadas en guerra de drones

Trump añade obesidad y cáncer a las razones para denegar visados para EEUU

Trump añade obesidad y cáncer a las razones para denegar visados para EEUU

Ezio Gavazzeni, escritor que destapó los 'safaris asesinos' en Bosnia: "Sarajevo era la preferida, pero también mataban en Mostar, Pale y Srebrenica"

Ezio Gavazzeni, escritor que destapó los 'safaris asesinos' en Bosnia: "Sarajevo era la preferida, pero también mataban en Mostar, Pale y Srebrenica"

"Soy quien le puede hundir", "sé lo sucio que es", "es un demente": 6 claves de los 20.000 documentos de Epstein que golpean a Trump

"Soy quien le puede hundir", "sé lo sucio que es", "es un demente": 6 claves de los 20.000 documentos de Epstein que golpean a Trump