Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de la tensión internacional y de la situación en el frente
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
El embajador de Ucrania en Sudáfrica afirma que jóvenes sudafricanos fueron "engañados" para combatir con el bando ruso
El embajador de Ucrania en Sudáfrica instó este jueves a los ciudadanos de ese país a evitar involucrarse en la invasión rusa, y dijo a AFP que 17 hombres fueron captados como mercenarios para combatir con las fuerzas de Moscú. El Gobierno sudafricano dijo la semana pasada que había recibido "llamadas de socorro" de hombres que se habían visto atrapados en el epicentro de los combates en la región ucraniana del Donbás, pidiendo que los llevaran de vuelta a casa. Según la presidencia sudafricana, a los hombres, de entre 20 y 39 años, los convencieron para unirse a fuerzas de mercenarios prometiéndoles unos "lucrativos contratos de trabajo" pero sin precisarles con qué bando iban a luchar. Sin embargo, el medio local News24 y las autoridades ucranianas afirman que combatían con el bando ruso. El canciller ucraniano, Andriy Sybiga, dijo la semana pasada que al menos 1.436 ciudadanos de 36 países africanos estarían luchando en las filas rusas. "Esperamos que esta situación, con Rusia violando la legislación sudafricana y atrayendo o induciendo a esta gente a esta guerra (servirá) (...) para abrirle los ojos a la sociedad sudafricana", dijo el embajador ucraniano Oleksander Shsherba.
Ucrania anuncia que realizará auditorías a todas las empresas estatales a causa del escándalo de Energoatom
La primera ministra de Ucrania, Yulia Sviridenko, ha anunciado este jueves que el Gobierno va a poner en marcha una serie de auditorías a todas las empresas estatales, en especial aquellas relacionadas con el sector energético, a causa del último escándalo de corrupción relacionado con Energoatom. Se trata de "una solución integral para todas las empresas estatales", ha explicado la primera ministra, quien ha calificado de "inaceptable" este nuevo escándalo de corrupción que ha sacudido el seno del Gobierno ucraniano y que ya se ha cobrado la dimisión de los ministros de Energía y de Justicia. "Hemos dado instrucciones a los consejos de supervisión para que verifiquen el estado de los trabajos, especialmente en materia de adquisiciones", ha dicho Sviridenko, quien ha subrayado que "erradicar la corrupción es una cuestión de honor y, sobre todo, de dignidad" hacia quienes están luchando en el frente.
Rusia revela la creación de Fuerzas de Sistemas no Tripulados
El Ministerio de Defensa de Rusia reveló hoy oficialmente la creación de una nueva rama de sus Fuerzas Armadas que se dedicará exclusivamente a sistemas no tripulados. Las Fuerzas de Sistemas no Tripulados fueron creados tras el aumento del uso de los drones en los últimos años, informó el Ministerio de Defensa de Rusia en un comunicado. Según Moscú, en la guerra de Ucrania el "80 % de las misiones de combate" se realizan con el uso de aparatos no tripulados.
