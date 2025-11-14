DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la situación tras la tregua

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, rubricado a bombo platillo, los rehenes israelíes fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

Guterres subraya que los ataques de colonos en Cisjordania forman parte de un "patrón creciente de violencia" El secretario general de la ONU, António Guterres, ha rechazado este jueves los recientes ataques de colonos israelíes en Cisjordania y ha subrayado que forman parte de un "patrón creciente de violencia" en el enclave palestino. Guterres ha condenado "enérgicamente" el ataque perpetrado por colonos contra una mezquita ubicada entre las localidades de Deir Istiya y Kafr Haris, en el centro de Cisjordania, así como "todos los ataques" contra palestinos y sus propiedades en este territorio. "Estos actos de violencia y profanación de lugares religiosos son inaceptables. Los lugares religiosos deben ser respetados y protegidos en todo momento. Estos incidentes forman parte de un patrón creciente de violencia extremista que está exacerbando las tensiones y debe cesar de inmediato", ha manifestado.

Israel recibe el cuerpo de uno de los cuatro últimos rehenes de Gaza, informa la oficina de Netanyahu Israel recibió este jueves el cuerpo de unos de los cuatro últimos rehenes retenidos en Gaza que fue entregado a la Cruz Roja en el territorio palestino, informó la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu. El ataúd fue entregado por la Cruz Roja al ejército israelí y al servicio de seguridad interior Shin Bet en Gaza y será trasladado a Israel para su identificación. Como parte del acuerdo para un cese el fuego que entró en vigor el 10 de octubre, Hamás liberó a 20 rehenes que seguían con vida y se comprometió a devolver los restos de 28 personas fallecidas que permanecían en Gaza. Desde entonces, el movimiento islamista entregó a Israel la mayoría de los restos y quedaban cuatro secuestrados fallecidos en Gaza: tres israelíes y un tailandés.

IU y el PCE presentan la querella contra autoridades israelíes por su "actuación criminal" contra la Flotilla Izquierda Unida (IU) y el Partido Comunista de España (PCE) registraron este jueves en la Audiencia Nacional una querella, en ejercicio de la acusación popular, contra altas autoridades civiles y militares de Israel por su vinculación directa en la organización del asalto el pasado mes de octubre a las embarcaciones de la denominada Global Sumud Flotilla y la detención de cientos de personas que participaban en la misma, entre ellas "decenas de personas de nacionalidad española". Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, y Enrique Santiago, portavoz parlamentario y secretario general del PCE, fueron los encargados de presentar públicamente el contenido de la querella.