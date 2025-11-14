China logra el regreso de los astronautas de la misión Shenzhou-20 tras 204 días en órbita

204 días después, los tripulantes de la misión espacial china Shenzhou-20 han logrado tocar de nuevo la Tierra. Según han informado los medios estatales del gigante asiático, a las 16.40 hora local (08.40 GMT) la cápsula que transportaba a los tres miembros de esta expedición ha aterrizado con éxito este viernes en el campo de Dongfeng, en la región septentrional de Mongolia Interior.

Todos ellos, Chen Dong, Chen Zhongrui y Wang Jie se encuentran en "buen estado físico", según ha confirmado el personal médico que acudió al lugar de aterrizaje y que estuvo presente en el momento de apertura de la escotilla.

Con su vuelta a casa tras 204 días en órbita, los tres cosmonautas, que han aterrizado a bordo de la nave Shenzhou-21, han establecido un nuevo récord de estancia para un único equipo de astronautas chinos. Aunque el logro se ha debido, en buena parte, al fallo que sufrió su propia cápsula, la Shenzhou-20, tras sufrir daños causados por el impacto de basura espacial. En concreto, según la agencia estatal Xinhua, los técnicos detectaron "microfisuras" en el cristal de una de las ventanas de esta nave, lo que hacía imposible complir las condiciones para un descenso tripulado seguro. Sin embargo, sí permanecerá en órbita para ser sometida a pruebas, según han dado a conocer las autoridades del programa espacial chino.

Durante sus más de seis meses en órbita, los tres tripulantes de la Shenzhou-20, lanzada el pasado abril, han realizado experimentos científicos y pruebas técnicas destinadas a consolidar la operatividad de la estación espacial Tiangong (Palacio Celestial, en Chino). Diseñada para operar al menos diez años y potencialmente la única estación espacial habitada del mundo en el futuro, una vez se retire la Estación Espacial Internacional, prevista para finales de esta década.

Desde su lanzamiento en abril, los astronautas chinos realizaron cuatro salidas extravehiculares y múltiples operaciones de transferencia de carga, además de numerosos experimentos en áreas como física de microgravedad, ciencia de materiales o biología espacial.

La Shenzhou-21, que llegó el 1 de noviembre con la tripulación de relevo, con quienes han convivido durante estos días adicionales los tripulantes de la Shenzhou-20, y había permanecido acoplada a la estación Tiangong, como vehículo de emergencia, completó con normalidad las maniobras previas, incluida la separación del módulo de órbita y, posteriormente, la separación del módulo de propulsión, tras lo cual la cápsula inició su descenso.

Durante el aterrizaje, según recoge la Agencia Efe, las redes sociales del gigante asiático han mostrado gran expectación y se han llenado de mensajes de apoyo a los astronautas. "Bienvenidos de vuelta a casa", indicaron cientos de usuarios en la red social Weibo, similar a X, bloqueada en China.

Con la vuelta de esta expedición, Pekín, que prevé construir junto a otros países una base científica en el polo sur lunar, logra completar con éxito una nueva misión como parte de su programa espacial. Reforzado en los últimos años y que ha logrado misiones de gran complejidad como el alunizaje de la sonda Chang'e 4 en la cara oculta de la Luna y la llegada a Marte con la Tianwen-1.