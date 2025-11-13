Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
G7 pide urgente cese del fuego en Ucrania y desescalada en Sudán
Los ministros de Relaciones Exteriores del G7 pidieron el miércoles un alto el fuego inmediato en Ucrania y alertaron sobre la creciente crisis en Sudán, al concluir una reunión en Canadá. En una declaración conjunta, los principales diplomáticos de Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos expresaron su "apoyo inquebrantable" a la integridad territorial de Ucrania. "Es urgentemente necesario un cese del fuego inmediato", declararon los cancilleres. En las conversaciones cerca de las famosas Cataratas del Niágara, los ministros del G7 discutieron diversas opciones para reforzar la financiación de los esfuerzos de Ucrania contra la invasión rusa.
Kenia cifra en 200 sus nacionales reclutados por el Ejército ruso y denuncia tácticas engañosas
El jefe de gabinete y ministro de Exteriores de Kenia, Musalia Mudavadi, ha afirmado este miércoles que "más de 200 kenianos", algunos de ellos exmiembros de las Fuerzas Armadas, "podrían haberse unido al Ejército ruso", fruto de redes de reclutamiento como la descubierta a finales de septiembre, donde las autoridades kenianas encontraron a 21 ciudadanos "engañados" a la espera de ser enviados a la zona de guerra. "Más de 200 kenianos podrían haberse unido al Ejército ruso, algunos de ellos exmiembros de las Fuerzas Armadas de Kenia", ha declarado en un discurso recogido por su cartera en el que ha alertado de que "los procesos de reclutamiento en Rusia se han extendido para incluir a ciudadanos africanos, entre ellos kenianos", desde el inicio de la invasión en 2022.
El préstamo con activos rusos sigue como opción preferida de la UE para apoyar a Ucrania
Los países e instituciones de la Unión Europea (UE) siguen viendo el uso de los activos rusos inmovilizados para conceder un préstamo a Ucrania como la opción preferencial para ayudar al país, aunque la Comisión Europea explora otras opciones mientras intentan resolver las dudas de Bélgica, que alberga la mayor parte de esos activos. El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, explicó en una rueda de prensa tras la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (el Eurogrupo) que Ucrania afronta "una grande brecha de financiación" y tanto la Comisión Europea como el Fondo Monetario Internacional tienen "preocupaciones sobre la sostenibilidad de la deuda de Ucrania".
Cancilleres del G-7 buscan fortalecer los esfuerzos de Ucrania contra Rusia
Los cancilleres del G-7 buscaron este miércoles fortalecer el esfuerzo bélico de Ucrania contra Rusia, en el segundo día de una cumbre en Canadá, que anunció nuevas sanciones contra la producción rusa energética y de drones. Los jefes de la diplomacia de los países del G-7 --Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido-- se reúnen desde el martes en la ciudad de Niagara-on-the-Lake con foco en la guerra en Ucrania y en Sudán. El ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Andrii Sibiga, invitado a la cita, expresó durante el encuentro este miércoles que es necesario fortalecer las "capacidades de largo alcance" de Kiev. El presidente ruso Vladimir Putin "todavía tiene la ilusión de que puede ganar", dijo Sibiga junto a su homóloga de Canadá, Anita Anand.
El dominio de los drones en el frente de Ucrania dispara las amputaciones evitables
El extendido uso de drones en el frente de Ucrania dificulta todavía más la evacuación de los soldados heridos, que a menudo pasan días o meses en trincheras esperando ayuda, lo que provoca miles de amputaciones evitables entre las tropas defensoras. El 30 % de todas las amputaciones sufridas por soldados ucranianos son resultado de la aplicación prolongada de un torniquete, de acuerdo con el cirujano jefe del Ejército ucraniano, el coronel Kostiantin Gumeniuk. Los torniquetes tienen como objetivo prevenir el desangramiento y están diseñados para ser aplicados un máximo de dos horas, en base a la asunción de que el herido puede ser transportado rápidamente a un hospital del frente y recibir tratamiento especializado allí, explicó recientemente en una rueda de prensa recogida por la agencia Ukrinform. Pasadas las dos horas, la interrupción del flujo sanguíneo empieza a provocar la muerte de los tejidos en el miembro afectado y, en la mayor parte de los casos, su amputación una vez que el herido es trasladado al hospital.
Kiev inicia el proceso para sancionar al presunto líder de trama corrupta en sector energético
El Gobierno ucraniano inició este miércoles por orden del presidente, Volodímir Zelenski, el proceso para sancionar al empresario Timur Mindich, supuesto líder de la trama que según los órganos anticorrupción del país obtuvo en plena guerra al menos 100 millones de dólares en comisiones a empresas contratistas de la empresa pública de energía atómica, Energoatom. Según medios ucranianos, Mindich -que salió del país horas antes de que los órganos anticorrupción empezaran los registros el lunes- es amigo de Zelenski y propietario del 50 % de la productora Kvartal 95, fundada por el ahora presidente en sus tiempos de actor.
Zelenski pide la dimisión de sus ministros de Justicia y Energía por escándalo de corrupción
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pidió el miércoles la dimisión de sus ministros de Justicia y Energía en el marco de un gran escándalo de corrupción en el sector energético del país, invadido por Rusia en 2022. "El ministro de Justicia y el ministro de Energía no pueden seguir en sus cargos", escribió el mandatario redes sociales. Es "absolutamente inaceptable que sigan existiendo tramas [de corrupción] en el sector energético" cuando los ucranianos se enfrentan a cortes diarios por los bombardeos rusos, añadió.
Prosigue el lento avance ruso en el frente ucraniano
Blogueros militares rusos han negado que los avances rusos en noroeste de Pokrovsk, hacia Hryshyne, desde Rodynske (al norte de Pokrovsk) sean tan rápidos como se suponía a principios de semana. Las fuerzas rusas están luchando por cerrar la bolsa ucraniana en dirección a Pokrovsk, avanzando en el flanco norte de la bolsa, cerca de Rodynske, donde representan la mayor amenaza para completar el cerco. Las fuerzas rusas parecen tener dificultades para llevar a cabo asaltos terrestres exitosos aunque mantienen misiones de infiltración para debilitar las defensas y la logística ucranianas en Pokrovsk y Myrnohrad. El terreno urbano de Pokrovsk y Myrnohrad no es propicio para asaltos mecanizados, motorizados o de infantería masiva destinados a expandir el control del terreno, a diferencia de las misiones de infiltración rusas.
Noruega rechaza usar fondo soberano como garantía para préstamo a Ucrania
El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, rechazó este miércoles la posibilidad de que el fondo soberano de este país nórdico pueda ser usado para avalar el préstamo de unos 140.000 millones de euros que la Unión Europea (UE) estudia conceder a Ucrania con los activos rusos inmovilizados por las sanciones. "He visto las especulaciones sobre que Noruega debería poner a disposición nuestro fondo petrolero como garantía para un préstamo de ese tipo. No es algo actual", dijo hoy Støre al canal TV2 tras una comparecencia suya en el Parlamento. La Comisión Europea planteó a finales de septiembre conceder un "préstamo de reparación" a Ucrania de unos 140.000 millones de euros, financiado con el beneficio que generan los activos rusos inmovilizados por las sanciones, que serviría para costear su defensa o necesidades presupuestarias.
Lavrov contribuye a los rumores sobre su caída en desgracia al ausentarse en acto del Kremlin
El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, contribuyó de nuevo a los rumores sobre su caída en desgracia al volver a ausentarse en un acto oficial presidido por el jefe del Kremlin, Vladímir Putin.
