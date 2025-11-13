Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

El dominio de los drones en el frente de Ucrania dispara las amputaciones evitables

El extendido uso de drones en el frente de Ucrania dificulta todavía más la evacuación de los soldados heridos, que a menudo pasan días o meses en trincheras esperando ayuda, lo que provoca miles de amputaciones evitables entre las tropas defensoras. El 30 % de todas las amputaciones sufridas por soldados ucranianos son resultado de la aplicación prolongada de un torniquete, de acuerdo con el cirujano jefe del Ejército ucraniano, el coronel Kostiantin Gumeniuk. Los torniquetes tienen como objetivo prevenir el desangramiento y están diseñados para ser aplicados un máximo de dos horas, en base a la asunción de que el herido puede ser transportado rápidamente a un hospital del frente y recibir tratamiento especializado allí, explicó recientemente en una rueda de prensa recogida por la agencia Ukrinform. Pasadas las dos horas, la interrupción del flujo sanguíneo empieza a provocar la muerte de los tejidos en el miembro afectado y, en la mayor parte de los casos, su amputación una vez que el herido es trasladado al hospital.