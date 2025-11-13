DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, rubricado a bombo platillo, los rehenes israelíes fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

El G7 trata Ucrania y Gaza pero evita hablar de los ataques a lanchas en el Caribe Los ministros de Exteriores del G7 concluyeron este miércoles en Canadá su última reunión del año en la que renovaron su apoyo a Ucrania, respaldaron el plan de paz de EEUU para Gaza e impulsaron la cooperación en minerales críticos pero evitaron tratar los ataques de Washington a lanchas en el Caribe o las tensiones comerciales. En un comunicado conjunto, los siete países reiteraron su llamamiento a un "alto el fuego inmediato" en Ucrania y acordaron aumentar "el costo económico para Rusia" además de explorar "medidas contra países y entidades" que están financiando a Moscú. Además, ofrecieron un "fuerte apoyo" al plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, para Gaza y expresaron su preocupación sobre las restricciones que Israel sigue imponiendo al flujo de la ayuda humanitaria.

La Casa Blanca niega tener planes para construir una base militar cerca de Gaza La Casa Blanca negó este miércoles tener planes para construir una base militar estadounidense temporal cerca de la Franja de Gaza que, según la agencia Bloomberg, albergaría a 10.000 tropas para monitorear el alto el fuego entre Israel y Hamás. La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, desmintió en una rueda de prensa la información publicada por Bloomberg, según la cual la Armada estadounidense estaría solicitando presupuestos a varias empresas para la construcción. "Consulté con los más altos niveles del Gobierno federal estadounidense. No es algo en lo que Estados Unidos esté interesado en participar. No es algo en lo que estemos involucrados actualmente ni que vayamos a financiar", dijo Leavitt.

Directivos de la empresa española Sidenor declaran por vender acero a una firma de armas israelí El presidente de la siderúrgica española Sidenor, José Antonio Jainaga, y otros dos directivos de la empresa declararon este miércoles ante un juez de la Audiencia Nacional española como imputados en una investigación por la venta de acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI), fabricante de armas pesadas y ligeras. El magistrado investiga si los directivos de la empresa incurrieron en un delito de contrabando y participación por complicidad en otro de lesa humanidad por vender partidas de acero a esta empresa, presuntamente "con pleno conocimiento" de que el material "iba lógicamente destinado a la producción de armamento". Los imputados, que solo contestaron a las preguntas de sus abogados, alegaron que al tratarse de acero sin alear no era necesario una autorización especial del Gobierno español para la exportación, y ofrecieron pruebas al juez para demostrar que no cometieron irregularidades en las ventas de acero a esa empresa israelí, según informó la propia Sidenor en una nota de prensa.

Trump solicita al presidente israelí que indulte a Netanyahu, juzgado por corrupción El presidente israelí, Isaac Herzog, hizo pública este miércoles una carta del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la que le hace una petición oficial para que indulte al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, juzgado por corrupción. "Por la presente, les pido que perdonen completamente a Benjamín Netanyahu, quien ha sido un primer ministro formidable y decisivo durante la guerra, y que ahora está guiando a Israel hacia una era de paz", reza la misiva del presidente estadounidense difundida por el gabinete de Herzog. "El presidente Herzog tiene en la más alta estima al presidente Trump y reitera su profundo agradecimiento por su firme apoyo a Israel", afirmó el gabinete del presidente israelí en un comunicado publicado en sus canales oficiales. "NNo obstante, y sin perjuicio de lo anterior," continuó, "como la Presidencia ha dejado claro en todo momento, quien desee obtener un indulto presidencial debe presentar una solicitud formal de acuerdo con los procedimientos establecidos".

Cientos de judíos ultraortodoxos bloquean una carretera en Jerusalén para protestar contra su reclutamiento Cientos de judíos ultraortodoxos han bloqueado este miércoles una carretera a las afueras de la ciudad de Jerusalén para protestar de nuevo contra la realización del servicio militar obligatorio, un reclutamiento del que estaban exentos hasta hace un año los jóvenes de la comunidad haredí. Durante la marcha, los manifestantes han asegurado que prefieren "morir" a alistarse en las Fuerzas Armadas israelíes y han distribuido panfletos acusando al líder del partido Shas, Aryeh Deri, de "vender" a los miembros de esta comunidad al aceptar que sean reclutados. Las fuerzas de seguridad han amenazado con hacer uso de cañones de agua para dispersar la protesta, según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.

Líder de izquierda israelí reclama dimisión de Netanyahu tras petición de indulto de Trump El líder de la izquierda israelí, Yair Golan, pidió este miércoles al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que renuncie de su cargo "si tiene dificultades para controlar un Estado y un tribunal al mismo tiempo", después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya pedido formalmente el indulto de sus casos de corrupción. "Netanyahu dice que no hubo nada y que no habrá nada, pero al mismo tiempo le ruega a Trump que le ayude a obtener un indulto", dice Golan, que encabeza el Partido Demócrata, en un mensaje de X.

El OIEA considera "indispensable y urgente" que Irán vuelva a someterse a controles nucleares El OIEA, la agencia nuclear de la ONU, señaló este miércoles que, cinco meses después de los ataques de Estados Unidos e Israel, es "indispensable y urgente" que Irán vuelva a someterse a controles nucleares, tras haber suspendido su cooperación con los inspectores internacionales. Un informe técnico del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) insta a Irán a "aplicar las actividades de salvaguardias (controles)" según el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), que "sigue en vigor y cuya aplicación no puede suspenderse bajo ningún caso". Según el documento, obtenido por EFE en Viena ante la próxima reunión de la Junta de Gobernadores de esta agencia de la ONU la semana próxima, Israel y EEUU bombardearon durante la llamada "guerra de los doce días" en junio pasado siete de las 20 instalaciones nucleares más relevantes en Irán.

Hanan Kaoud, concejla en Cisjordania: "Palestina realmente está sufriendo y requiere el apoyo del mundo" La concejala en Ramala (Cisjordania) Hanan Kaoud, ha segurado que "Palestina realmente está sufriendo y requiere el apoyo del mundo". Durante su visita a Santiago en el marco del programa 'Visita ao Norte' impulsado por el Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade, Kaoud ha considerado "imprescindible" que el mundo siga pendiente de lo que sucede en su país. Además, ha alertado de que esta es la "guerra más agresiva" que afecta a Gaza y que hace que los palestinos tengan que huir de su tierra generando nuevas problemáticas porque "los inmigrantes se están convirtiendo en armas de guerra" también. C

Israel mató a tres gazatíes e hirió a otros cuatro en ataques realizados este martes Al menos tres gazatíes murieron y otros cuatro resultaron heridos el martes por ataques del Ejército de Israel en la Franja de Gaza. Según ha informado este miércoles el Ministerio de Sanidad gazatí en su recuento diario, con la muerte de estos tres palestiones la cifra total asciende hasta las 69.185, entre ellas más de 20.000 niños, desde el 7 de octubre de 2023; además de 170.600 heridos. Sólo en el alto el fuego las tropas israelíes han matado a 245 personas en el enclave y herido a 627 palestinos. La mayoría de estos ataques se han producido en los alrededores de la "línea amarilla", la zona controlada por el Ejército israelí que ocupa más de la mitad de Gaza, donde se ha documentado el asesinato de mujeres y medio centenar de niños. Además, después de un mes del alto el fuego, Sanidad también ha recuperado 532 cuerpos de entre los escombros.