Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Al minuto

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

Palestinos caminando entre edificios destruidos por los ataques de Israel contra Shujaia, en el norte de la Franja de Gaza (archivo)

Palestinos caminando entre edificios destruidos por los ataques de Israel contra Shujaia, en el norte de la Franja de Gaza (archivo) / Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, rubricado a bombo platillo, los rehenes israelíes fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
  2. La Comisión Europea estudia obligar a países como España a eliminar a las chinas Huawei y ZTE de sus telecomunicaciones
  3. Varios demócratas rompen filas con su partido y desbloquean el acuerdo para reabrir el Gobierno de EEUU
  4. Muere de un disparo una empleada de la limpieza que se equivocó de domicilio en Estados Unidos
  5. Ucrania y la oposición castrista señalan a la embajada rusa por el reclutamiento de cubanos para la guerra
  6. La Comisión incluye a España entre los países sometidos a una 'desproporcionada' presión migratoria y optará a ayudas
  7. La justicia francesa pone en libertad condicional a Sarkozy tras 20 días en prisión
  8. Japón levanta la alerta de tsunami tras el terremoto de magnitud 6,9 en el noreste del país

La Eurocámara facilita el voto a las eurodiputadas durante la baja por maternidad: “¿Queremos un Parlamento diverso o donde solo haya hombres?"

La Eurocámara facilita el voto a las eurodiputadas durante la baja por maternidad: “¿Queremos un Parlamento diverso o donde solo haya hombres?"

Del miedo a la fractura: cómo los atentados de París de 2015 cambiaron Francia

Del miedo a la fractura: cómo los atentados de París de 2015 cambiaron Francia

Cristina Garrido, la madre del único español muerto en Bataclan: "Recordar es la única manera de que no vuelva a suceder"

Cristina Garrido, la madre del único español muerto en Bataclan: "Recordar es la única manera de que no vuelva a suceder"

El Gobierno de EEUU reabre tras el cierre más largo de su historia, de 43 días, con una firma de Trump

El Gobierno de EEUU reabre tras el cierre más largo de su historia, de 43 días, con una firma de Trump

Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

Durão Barroso: "Europa necesita de crisis para avanzar"

Durão Barroso: "Europa necesita de crisis para avanzar"

China y la guerra de Sun Tzu

China y la guerra de Sun Tzu