Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
Kiev informa de que Rusia toma otras tres poblaciones en la región de Zaporiyia
El jefe del Estado Mayor de Ucrania, Oleksandr Sirski, informó este martes de que fuerzas rusas tomaron tres poblaciones en la región de Zaporiyia, donde en esta jornada Kiev reconoció previamente que el avance de las tropas de Rusia obligó a la retirada ucraniana en cinco pueblos. "La situación ha empeorado considerablemente en las direcciones de Oleksandrivka y Huliaipole, donde el enemigo, aprovechando su superioridad numérica en fuerzas y medios, durante duros combates avanzó y tomó tres localidades", escribió Sirski en su cuenta de la red social Facebook. El jefe del Estado Mayor ucraniano no precisó el nombre de las tres localidades que pasaron a estar bajo control ruso.
El Reino Unido dará apoyo a Ucrania para reparaciones en el sector energético
El Reino Unido facilitará a Ucrania apoyo para realizar reparaciones vitales en el sector energético ante los bombardeos rusos, además de prestar ayuda humanitaria a las personas más afectadas por la falta de electricidad, calefacción y agua este invierno, informó el Ministerio de Exteriores en un comunicado. Este apoyo ayudará a Ucrania a restablecer la infraestructura energética esencial, garantizando el suministro de luz y calefacción en hogares, hospitales y escuelas ucranianas, incluso frente a los incesantes ataques rusos, precisa la nota. Rusia ha convertido la infraestructura energética civil de Ucrania en un objetivo prioritario durante toda la guerra, pero, al comenzar el invierno, los ataques rusos contra las redes de electricidad y calefacción se intensifican porque el presidente Vladímir Putin intenta doblegar al pueblo ucraniano, señala Exteriores.
Japón protesta a Rusia por vetar entrada de ciudadanos nipones entre tensión por Ucrania
El portavoz del Gobierno de Japón, Minoru Kihara, afirmó este miércoles que su país ha presentado una queja oficial ante Rusia después de que Moscú vetara la entrada de una treintena de ciudadanos nipones, incluyendo un portavoz ministerial, entre la tensión bilateral por la guerra de Ucrania. "Japón ha protestado a través de la vía diplomática", dijo Kihara en una rueda de prensa, y mostró el compromiso del Gobierno nipón hacia unas sanciones tomadas contra Rusia "en cooperación estrecha con los países del G7 y la comunidad internacional". Moscú vetó el martes de forma indefinida la entrada a su territorio de una treintena de ciudadanos japoneses, entre los que se incluye el director del Departamento de Información del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, Toshihiro Kitamura.
