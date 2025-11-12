Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

Japón protesta a Rusia por vetar entrada de ciudadanos nipones entre tensión por Ucrania

El portavoz del Gobierno de Japón, Minoru Kihara, afirmó este miércoles que su país ha presentado una queja oficial ante Rusia después de que Moscú vetara la entrada de una treintena de ciudadanos nipones, incluyendo un portavoz ministerial, entre la tensión bilateral por la guerra de Ucrania. "Japón ha protestado a través de la vía diplomática", dijo Kihara en una rueda de prensa, y mostró el compromiso del Gobierno nipón hacia unas sanciones tomadas contra Rusia "en cooperación estrecha con los países del G7 y la comunidad internacional". Moscú vetó el martes de forma indefinida la entrada a su territorio de una treintena de ciudadanos japoneses, entre los que se incluye el director del Departamento de Información del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, Toshihiro Kitamura.