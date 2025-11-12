'Sarajevo safari': el turismo de francotirador en la guerra de Bosnia que ahora investiga Italia

Recuperamos este reportaje de hace tres años sobre el turismo de francotirador en la Guerra de Bosnia.

¿Puede haber algún aspecto de la Guerra de Bosnia, que acabó hace 30 años, que todavía no haya salido a la luz, que permanezca oculto? El cineasta esloveno Miran Zupanic intenta responder a esa pregunta con un documental estremecedor desde el título. 'Sarajevo safari' aborda el rumor que sigue circulando en algunas zonas de lo que fue la antigua Yugoslavia de que millonarios extranjeros pagaron mucho dinero durante el asedio de la capital bosnia para convertirse en francotiradores por un día y disparar a civiles desde la ventana de algún edificio. La Fiscalía de Milán ha abierto una investigación para aclarar los hechos tras la denuncia del periodista Ezio Gavazzeni.

¿Existió este macabro turismo? El documental no alcanza para confirmarlo con pruebas, pero sí aporta pistas en ese sentido. Sobre todo dos testimonios: uno de un personaje turbio, cuyos rasgos quedan ocultos durante todo el metraje, que es el principal narrador de 'Sarajevo safari'. Explica que, después de haber recibido cierta instrucción militar durante su juventud -cuando Yugoslavia seguía siendo un solo país-, una agencia secreta norteamericana se puso en contacto con él una vez que ya había empezado la guerra. Esta especie de conseguidor afirma que lo llevaban en helicóptero desde Belgrado a Pale, en la República Sprska -la escisión proserbia de Bosnia-, desde donde partía hacia Sarajevo con un grupo de hombres. No todos eran soldados serbios; había también "extranjeros que, por ciertas sumas de dinero, disparaban a los habitantes sitiados" de la ciudad. Entre 1992 y 1994, entró y salió de Sarajevo en unas 35 ocasiones.

Protegido por el anonimato, las revelaciones de este entrevistado son las más impactantes de la película. Explica, por ejemplo, que el "safari" operaba desde el principio de la guerra; que los extranjeros que pagaban pasaban poco tiempo en Sarajevo ("disparaban y a casa"); y que él en total vio como siete personas caían alcanzadas por las balas de estos francotiradores aficionados: "Vi incluso a niños morir con su madre cogida de la mano. Eran como cazadores disparando a animales. Me horrorizó verlo".

Occidentales y rusos

El segundo testigo directo de los hechos sí tiene nombres y apellidos. Se trata de Edin Subasic, que durante los años de la guerra trabajó para la inteligencia del ejército bosnio. En el documental asegura que, cuando les llegaron informaciones en el sentido de que millonarios occidentales y rusos estaban pagando fortunas para poder disparar como francotiradores en un "safari de humanos", se pusieron a investigarlo. Descubrieron, afirma, que algunos de los que llegaban para ejercer esa infame actividad lo hacían desde Italia, así que se pusieron en contacto con los servicios de inteligencia de ese país para recabar más información. "Tres o cuatro meses después comprobé con Mustafá [Hajrulahović, un alto mando militar bosnio durante la guerra] cuál era la situación. La inteligencia italiana nos dijo que había localizado el punto de origen, que había sido neutralizado y que no pasaría más", narra Subasic.

El documental aborda los hechos desde la necesidad de aportar pruebas para demostrarlos, pero también desde el lado humano. El terrible testimonio de los padres de una niña que tenía apenas un año y que, en octubre de 1993, murió por el disparo de un francotirador constituye una parte de la cinta. De hecho, uno de los participantes en 'Sarajevo safari' asegura que a los extranjeros se les cobraba más si la víctima era un niño. Otro de los entrevistados se quedó en una silla de ruedas tras recibir una bala en la espalda.

Caza al ser humano

Sarajevo safari se proyectó con gran éxito en septiembre en el festival de documentales de Al Jazeera Balkans de 2022 en Sarajevo. Zupanic explicó entonces que su objetivo, como queda claro durante la película, era también estudiar desde el punto de vista moral qué tipo de persona podría participar sin remordimientos en esa caza al ser humano. "La vida es muy compleja. La historia es muy compleja. Esto puede ser una gota en el océano de la historia. Esta pequeña historia es significativa precisamente porque abre un nivel completamente nuevo de maldad humana", declaró a la agencia de noticias AA el director del documental.

El asedio de Sarajevo, el más largo de la historia reciente, se prolongó durante casi cuatro años, durante los cuales murieron unos 6.000 civiles. El documental de Zupanic, cuyas revelaciones ponen en tela de juicio medios serbios, explica cómo algunos de ellos podrían haber caído para que acomodados ciudadanos de otros países obtuvieran una dosis de macabra adrenalina.