Estados Unidos
Nuevos correos electrónicos de Epstein podrían revelar más vínculos con Donald Trump
EFE
Washington
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
La publicación de tres nuevos correos electrónicos pertenecientes a los archivos del pederasta Jeffrey Epstein, impulsada por legisladores demócratas en la Cámara Baja, podría revelar más vínculos del fallecido magnate con el presidente estadounidense, Donald Trump, que niega cualquier cercanía con su exaliado.
Los nuevos hallazgos fueron compartidos este miércoles por miembros del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, durante la revisión de unos 23.000 documentos adicionales sobre el caso Epstein, que ha causado una intensa agitación entre las bases del mandatario republicano.
- Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
- La Comisión Europea estudia obligar a países como España a eliminar a las chinas Huawei y ZTE de sus telecomunicaciones
- Varios demócratas rompen filas con su partido y desbloquean el acuerdo para reabrir el Gobierno de EEUU
- Muere de un disparo una empleada de la limpieza que se equivocó de domicilio en Estados Unidos
- Ucrania y la oposición castrista señalan a la embajada rusa por el reclutamiento de cubanos para la guerra
- La Comisión incluye a España entre los países sometidos a una 'desproporcionada' presión migratoria y optará a ayudas
- La justicia francesa pone en libertad condicional a Sarkozy tras 20 días en prisión
- Japón levanta la alerta de tsunami tras el terremoto de magnitud 6,9 en el noreste del país