DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, rubricado a bombo platillo, los rehenes israelíes fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Los conflictos de Gaza, Ucrania y Sudán marcan el inicio de la cumbre de Exteriores del G7
La última reunión de ministros de Exteriores del G7 de 2025 se inició este martes con un llamamiento de Canadá, anfitriona del encuentro, en defensa del multilateralismo así como el respaldo al plan de paz de EEUU para Gaza, y con la vista puesta al entorno económico generado por la nueva política arancelaria de EEUU. La ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, reconoció en su declaración inicial que los integrantes del G7 "no siempre comparten la misma opinión" pero que sí creen en "la capacidad de trabajar juntos de forma constructiva" y añadió que los problemas globales "exigen asociaciones globales que transcienden el G7". La reunión se inicia oficialmente en la noche del martes con una cena de trabajo centrada en paz y estabilidad globales y en la que los ministros tratarán el futuro del Oriente Medio y la prosperidad en la región Indo-Pacífica.
Reporteros Sin Fronteras homenajea al periodismo veraz y cercano en Gaza y Valencia
Reporteros Sin Fronteras (RSF) España ha homenajeado en su 30 aniversario a los profesionales del periodismo que se empeñan día tras día en contar la verdad y desde cerca, como hacen los que se juegan la vida en Gaza y también los que contaron minuto a minuto la catástrofe de la dana en Valencia. "Sin verdades estamos perdidos (...) El papel de la prensa no es consolar, sino iluminar. Por eso hay tanto afán en acallar a los periodistas que buscan denodadamente la verdad", ha dicho el periodista Alfonso Armada, expresidente de RSF España, poco después de comenzar el acto que ha clausurado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, acompañado de la ministra de Juventud, Sira Rego. Y es que sin libertad de información no hay democracia, como ha apuntado también el actual presidente de RSF España, Alfonso Bauluz. "Plutócratas, mandarines y autoritarios estrechan el cerco a la libertad de prensa que tratan de asfixiar. Nuestra misión en su defensa es la de todos", ha apostillado el veterano profesional de la Agencia EFE, en un mensaje entre la advertencia y la esperanza.
Proyectos israelíes de anexión de Cisjordania serían "una línea roja", dice Macron a Abás
El mandatario francés, Emmanuel Macron, declaró este martes que los proyectos israelíes que buscan anexar parcial o totalmente Cisjordania son una "línea roja" que implicaría una respuesta conjunta con la UE, durante un encuentro en París con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás. Los planes para una anexión parcial o total "constituyen una línea roja a la que responderemos con firmeza junto con nuestros socios europeos", declaró Macron al recibir a Abás en el Palacio del Elíseo.
Etapa crucial
De igual forma, el presidente francés ha asegurado que la visita del mandatario palestino "marca una nueva etapa crucial en la relación entre Francia y el Estado de Palestina". "Hoy hemos mantenido un diálogo sustancial y hemos asumido importantes compromisos conjuntos", ha aseverado. Por su parte, Abbas ha reiterado a Macron su compromiso con las reformas y la celebración de elecciones "tan pronto como cesen los combates". "Estamos cerca de finalizar la Constitución, la ley electoral y la ley de partidos políticos", ha resaltado. En este sentido, el mandatario palestino ha recordado que los candidatos y partidos políticos deben respetar "los compromisos internacionales" asumidos por la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y el Estado de Palestina.
Macron anuncia ante Abbas la creación de un comité para consolidar el Estado de Palestina
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado este martes la creación de un comité para la consolidación del Estado palestino en el marco de la visita del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, a la capital francesa, París. "Este comité se encargará de trabajar en todos los aspectos legales, constitucionales, institucionales y organizativos relacionados con la paz y la igualdad", ha explicado el mandatario francés durante una rueda de prensa junto a Abbas. Macron ha detallado que este nuevo comité "contribuirá a la redacción de una nueva Constitución". En este sentido, ha instado a Abbas a "dar prioridad a la celebración de elecciones" en los territorios palestinos y a llevar a cabo las reformas pertinentes, especialmente en el terreno educativo. "En este momento crucial para el futuro de los pueblos palestino e israelí, así como de la región, quiero reiterar la profunda convicción de Francia de que solo una solución de dos Estados permitirá a los pueblos israelí y palestino --así como a todos los pueblos de la región-- vivir en paz y seguridad y lograr sus legítimas aspiraciones", ha subrayado.
