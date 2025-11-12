Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Al minuto

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

Palestinos caminando entre edificios destruidos por los ataques de Israel contra Shujaia, en el norte de la Franja de Gaza (archivo)

Palestinos caminando entre edificios destruidos por los ataques de Israel contra Shujaia, en el norte de la Franja de Gaza (archivo) / Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, rubricado a bombo platillo, los rehenes israelíes fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Varios demócratas rompen filas con su partido y desbloquean el acuerdo para reabrir el Gobierno de EEUU
  2. Muere de un disparo una empleada de la limpieza que se equivocó de domicilio en Estados Unidos
  3. Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
  4. Rusia recluta con engaños a miles de cubanos para ser usados como carne de cañón en la guerra de Ucrania
  5. La justicia francesa pone en libertad condicional a Sarkozy tras 20 días en prisión
  6. Ucrania y la oposición castrista señalan a la embajada rusa por el reclutamiento de cubanos para la guerra
  7. Japón levanta la alerta de tsunami tras el terremoto de magnitud 6,9 en el noreste del país
  8. Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

Concluye la campaña electoral en Chile con una comunista y tres candidatos de derecha de distinta radicalidad como principales competidores

Concluye la campaña electoral en Chile con una comunista y tres candidatos de derecha de distinta radicalidad como principales competidores

Un avión militar turco con 20 pasajeros se estrella en Georgia tras despegar de Azerbaiyán

Un avión militar turco con 20 pasajeros se estrella en Georgia tras despegar de Azerbaiyán

Tailandia suspende el armisticio con Camboya apadrinado por Trump

Tailandia suspende el armisticio con Camboya apadrinado por Trump

Macron y Abás anuncian la creación de un "comité conjunto para la consolidación del Estado de Palestina"

Macron y Abás anuncian la creación de un "comité conjunto para la consolidación del Estado de Palestina"