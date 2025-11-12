DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

Reporteros Sin Fronteras homenajea al periodismo veraz y cercano en Gaza y Valencia

Reporteros Sin Fronteras (RSF) España ha homenajeado en su 30 aniversario a los profesionales del periodismo que se empeñan día tras día en contar la verdad y desde cerca, como hacen los que se juegan la vida en Gaza y también los que contaron minuto a minuto la catástrofe de la dana en Valencia. "Sin verdades estamos perdidos (...) El papel de la prensa no es consolar, sino iluminar. Por eso hay tanto afán en acallar a los periodistas que buscan denodadamente la verdad", ha dicho el periodista Alfonso Armada, expresidente de RSF España, poco después de comenzar el acto que ha clausurado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, acompañado de la ministra de Juventud, Sira Rego. Y es que sin libertad de información no hay democracia, como ha apuntado también el actual presidente de RSF España, Alfonso Bauluz. "Plutócratas, mandarines y autoritarios estrechan el cerco a la libertad de prensa que tratan de asfixiar. Nuestra misión en su defensa es la de todos", ha apostillado el veterano profesional de la Agencia EFE, en un mensaje entre la advertencia y la esperanza.