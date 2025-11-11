En Directo
Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
El G7 analizará en Canadá la situación en Ucrania, el Ártico y Haití
Los ministros de Exteriores del G7 tratarán en la reunión que mantendrán el martes y miércoles en Canadá, junto con sus homólogos de otros ocho países, la situación en Ucrania, el Ártico, Haití, los minerales críticos y la seguridad energética, afirmó este lunes la ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Anita Anand. La reunión, que se celebra en la localidad de Niagara-on-the-Lake, en la frontera con Estados Unidos, será la primera ocasión en que Anand se reunirá con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, canceló de forma abrupta el 23 de octubre las negociaciones comerciales entre los dos países. En una entrevista con la televisión canadiense CityNews, Anand afirmó que las conversaciones se centrarán en asuntos globales y no en la relación comercial entre Canadá y EEUU.
Rusia implementa sistema de verificación de tarjetas SIM para luchar contra ataques drones
Todas las personas que lleguen a Rusia tendrán que pasar por un proceso de verificación de sus tarjetas SIM como parte de las medidas implementadas en el país para luchar contra ataques ucranianos con drones, informó hoy el Ministerio de Desarrollo Digital. El mecanismo comenzó a funcionar en modo de prueba este mismo lunes, señalaron las autoridades. Los usuarios de teléfonos móviles que lleguen del extranjero recibirán notificaciones por SMS sobre el bloqueo, junto con información sobre cómo desbloquear las comunicaciones. "Eso se puede hacer en cualquier momento mediante un 'captcha' a través de un enlace enviado por el operador. Tras ello, se restablecerá el acceso a internet y el envío de los SMS", informó el ministerio.
Las autoridades de Ucrania investigan una trama de corrupción "a gran escala" en el sector energético
Las agencias anticorrupción de Ucrania han anunciado este lunes una operación a gran escala para investigar una trama de corrupción a gran escala en el sector energético y, por el momento, han registrado las oficinas de la empresa estatal de energía atómica, Energoatom, en medio de las restricciones al suministro eléctrico tras los ataques rusos de los últimos días. La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU, por sus siglas en ucraniano) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO) han indicado que una "organización criminal" blanqueaba dinero desde una oficina en la capital, Kiev, inmueble que pertenecía al exparlamentario y empresario ucraniano Andréi Derkach, que actualmente es senador ruso.
Ucrania resiste ataques rusos contra sistema energético en medio de cortes de luz masivos
Los cortes de luz masivos persisten en Kiev y en otras regiones de Ucrania, después de los ataques rusos más recientes contra la red eléctrica y las plantas de generación de energía, mientras Ucrania denuncia la amenaza que suponen los golpes a subestaciones clave situadas cerca de unas centrales nucleares de importancia vital. La mayoría de regiones ucranianas están experimentando un déficit de electricidad y se espera que algunos hogares en Kiev pasen este lunes hasta 14 horas sin suministro, a causa del daño sufrido por las centrales térmicas y otras intraestructuras el sábado pasado. La situación es especialmente difícil en Járkov (noreste), donde el metro no está funcionando, según informaron en el día de hoy las autoridades, después de otro ataque ruso contra la ciudad durante la noche.
Rubio promoverá planes de paz de Trump para Gaza y Ucrania en reunión de ministros del G-7
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, viajará a Canadá del 11 al 12 de noviembre para asistir a la reunión de ministros de Exteriores del G7, donde promoverá los planes de paz del presidente, Donald Trump, para poner fin a los conflictos en Ucrania y Gaza. La visita de Rubio a la provincia de Ontario, donde tendrá lugar la cita entre altos funcionarios, fue confirmada este lunes por el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Piggot, quien adelantó que el secretario "promoverá los intereses de Estados Unidos en materia de paz y seguridad, cooperación estratégica y estabilidad global".
España y Reino Unido acuerdan profundizar en su colaboración bilateral, el apoyo a Ucrania y la paz en Gaza
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y su homóloga británica, Yvette Cooper, se han reunido este lunes en Londres y han acordado seguir reforzando las relaciones bilaterales entre los dos países, así como en el apoyo a Ucrania, la seguridad europea y en favor de la paz en Gaza y Oriente Próximo. Así lo ha indicado el jefe de la Diplomacia española en sendos mensajes de X tras este encuentro que sigue al que el presidente Pedro Sánchez mantuvo el pasado mes de septiembre con el primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, para la firma del Marco Bilateral Estratégico entre ambos países.
Rusia introducirá un nuevo impuesto tecnológico para promover la producción nacional
Rusia se propone introducir un nuevo impuesto a los productos tecnológicos con el fin de impulsar la producción nacional, confirmóeste lunes el Ministerio de Industria y Comercio. La medida se aplicará tanto los importadores de productos electrónicos extranjeros como a los fabricantes nacionales, precisa el diario 'Rossíyskaya Gazeta'. A la vez, el objetivo de la imposición del arancel está relacionado con la política dirigida a reforzar la "soberanía tecnológica" del país.
La UE denuncia que Putin sigue "aterrorizando" Ucrania con ataques "masivos" contra estructuras energéticas
La Unión Europea ha denunciado este lunes que el presidente ruso, Vladimir Putin, sigue "aterrorizando" Ucrania con sus continuos ataques contra infraestructuras energéticas, apuntando a la aplicación de más sanciones para que Moscú cese la agresión y se siente a negociar la paz con Kiev. "Una vez más, Putin continúa aterrorizando a los ucranianos. Lo que hemos visto con estos ataques es que está dirigiendo sus ataques contra infraestructuras energéticas críticas, incluidas subestaciones que suministran energía a plantas nucleares", ha asegurado la portavoz de Exteriores de la UE, Anitta Hipper, en declaraciones en rueda de prensa desde la capital comunitaria.
Donald Tusk: "Si pierde la guerra, la situación de Polonia será mucho peor"
El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha insistido este lunes en que el país mantenga el rumbo y refuerce la ayuda militar a Ucrania ante la agresión rusa, advirtiendo de las graves consecuencias que tendría para Varsovia que Ucrania perdiera la guerra. "Debemos concentrarnos en ayudar a Ucrania, porque si pierde la guerra, la situación de Polonia cambiaría radicalmente a peor. Aunque también aquí soy moderadamente optimista: no hay ninguna razón objetiva para que Ucrania tenga que perder", ha asegurado el jefe del Gobierno polaco en una extensa entrevista concedida al diario 'Gazeta Wyborcza'.
Rusia dice no tener constancia de iniciativas de Hungría para resolver la guerra en Ucrania
El Kremlin ha afirmado este lunes no tener constancia de las iniciativas mencionadas por el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, para resolver la guerra en Ucrania y ha afirmado que el conflicto terminará cuando Moscú "consiga los objetivos fijados" al inicio de la invasión. "No sabemos qué iniciativas específicas están siendo discutidas", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov. "Aparentemente, tras un análisis, quizá nos sean comunicadas, pero hasta ahora no hemos tenido la oportunidad de familiarizarnos con ellas", ha sostenido. Peskov ha hecho hincapié en que Kiev no busca continuar las conversaciones debido a la postura de los países europeos, dado que estos "creen que Ucrania puede ganar la guerra y garantizar sus intereses a través de medios militares".
