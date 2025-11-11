Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Al minuto

Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

ESPECIAL MULTIMEDIA | Putin y Trump, una amistad peligrosa

DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Archivo.- Ataque con drones rusos sobre Kiev, la capital de Ucrania

Archivo.- Ataque con drones rusos sobre Kiev, la capital de Ucrania / Europa Press/Contacto/Gaby Schuetze

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

María Mondéjar

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.

Actualizar
Ver más

TEMAS

  1. Senadores de EEUU logran un acuerdo para poner fin a una parálisis presupuestaria récord
  2. Muere de un disparo una empleada de la limpieza que se equivocó de domicilio en Estados Unidos
  3. Rusia recluta con engaños a miles de cubanos para ser usados como carne de cañón en la guerra de Ucrania
  4. Ucrania y la oposición castrista señalan a la embajada rusa por el reclutamiento de cubanos para la guerra
  5. Japón levanta la alerta de tsunami tras el terremoto de magnitud 6,9 en el noreste del país
  6. Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
  7. Polonia pone en marcha un programa de instrucción universal para preparar a sus ciudadanos ante una guerra
  8. Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

AL MINUTO | Un informe de militares en la reserva considera "incompletas" las investigaciones sobre el 7 de octubre

AL MINUTO | Un informe de militares en la reserva considera "incompletas" las investigaciones sobre el 7 de octubre

AL MINUTO | La UE denuncia que Putin "aterroriza" Ucrania con ataques "masivos" contra estructuras energéticas

AL MINUTO | La UE denuncia que Putin "aterroriza" Ucrania con ataques "masivos" contra estructuras energéticas

De yihadista y miliciano, a la Casa Blanca: el presidente sirio, Ahmed al Sharaa, realiza una visita histórica a Donald Trump

De yihadista y miliciano, a la Casa Blanca: el presidente sirio, Ahmed al Sharaa, realiza una visita histórica a Donald Trump

China, los Reyes y el abismo cultural

China, los Reyes y el abismo cultural

El Supremo de EEUU rechaza una apelación contra el matrimonio homosexual

El Supremo de EEUU rechaza una apelación contra el matrimonio homosexual

Bélgica propone el servicio militar voluntario a los jóvenes de 17 años, con 2.000 euros mensuales de sueldo

Bélgica propone el servicio militar voluntario a los jóvenes de 17 años, con 2.000 euros mensuales de sueldo

La justicia francesa pone en libertad condicional a Sarkozy tras 20 días en prisión

El presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva durante su intervención de bienvenida al COP30 en Brasil