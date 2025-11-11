Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

El G7 analizará en Canadá la situación en Ucrania, el Ártico y Haití

Los ministros de Exteriores del G7 tratarán en la reunión que mantendrán el martes y miércoles en Canadá, junto con sus homólogos de otros ocho países, la situación en Ucrania, el Ártico, Haití, los minerales críticos y la seguridad energética, afirmó este lunes la ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Anita Anand. La reunión, que se celebra en la localidad de Niagara-on-the-Lake, en la frontera con Estados Unidos, será la primera ocasión en que Anand se reunirá con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, canceló de forma abrupta el 23 de octubre las negociaciones comerciales entre los dos países. En una entrevista con la televisión canadiense CityNews, Anand afirmó que las conversaciones se centrarán en asuntos globales y no en la relación comercial entre Canadá y EEUU.