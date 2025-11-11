Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación

Rumanía halla "posibles" restos de un dron tras otra noche de ataques de Rusia contra Ucrania

El país registró el impacto de un aparato aéreo no tripulado en el área de Grindu, a unos cinco kilómetros de la frontera con Ucrania, tras activar sus sistemas de defensa por "grupos de drones en la zona adyacente al espacio aéreo nacional"

La bandera de Rumanía, en San Petersburgo (Rusia) en una imagen de archivo.

La bandera de Rumanía, en San Petersburgo (Rusia) en una imagen de archivo. / Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

EP

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Las autoridades de Rumanía han anunciado este martes el hallazgo de "posibles" restos de un dron dentro de su territorio tras la última oleada de ataques por parte del Ejército de Rusia contra Ucrania, sin detalles sobre el tipo de aparato, un incidente que se ha saldado sin víctimas en el país, miembro de la OTAN.

El Ministerio de Defensa rumano ha indicado en un comunicado que durante la última noche Rusia ha lanzado ataques contra "puertos ucranianos en el Danubio", antes de afirmar que sus radares detectaron "grupos de drones en la zona adyacente al espacio aéreo nacional", lo que llevó a "la activación de los sistemas de defensa aérea".

"Las condiciones climatológicas en el sureste del país no permitieron el despegue de aviones de la Policía Aérea", ha manifestado, al tiempo de resaltar que "se registraron un gran número de explosiones en el lado ucraniano del Danubio, en la zona del puerto de Izmail".

Asimismo, ha recalcado que posteriormente recibió informaciones sobre el impacto de un aparato aéreo no tripulado en el área de Grindu, a unos cinco kilómetros de la frontera, a donde se desplazaron equipos militares para analizar el suceso. En el lugar hallaron "posibles fragmentos de drones", por lo que se ha procedido a asegurar la zona para realizar nuevas búsquedas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Varios demócratas rompen filas con su partido y desbloquean el acuerdo para reabrir el Gobierno de EEUU
  2. Muere de un disparo una empleada de la limpieza que se equivocó de domicilio en Estados Unidos
  3. Rusia recluta con engaños a miles de cubanos para ser usados como carne de cañón en la guerra de Ucrania
  4. La justicia francesa pone en libertad condicional a Sarkozy tras 20 días en prisión
  5. Ucrania y la oposición castrista señalan a la embajada rusa por el reclutamiento de cubanos para la guerra
  6. Japón levanta la alerta de tsunami tras el terremoto de magnitud 6,9 en el noreste del país
  7. Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
  8. Dimite el director general de la BBC tras la polémica por modificar un discurso de Trump

AL MINUTO | La UE denuncia que Putin "aterroriza" Ucrania con ataques "masivos" contra estructuras energéticas

AL MINUTO | La UE denuncia que Putin "aterroriza" Ucrania con ataques "masivos" contra estructuras energéticas

Rumanía halla "posibles" restos de un dron tras otra noche de ataques de Rusia contra Ucrania

Una niña se enfrenta a Putin y le reprocha que mandara a su tío de nuevo al frente tras ser herido en un brazo

Una niña se enfrenta a Putin y le reprocha que mandara a su tío de nuevo al frente tras ser herido en un brazo

AL MINUTO | Un informe de militares en la reserva considera "incompletas" las investigaciones sobre el 7 de octubre

AL MINUTO | Un informe de militares en la reserva considera "incompletas" las investigaciones sobre el 7 de octubre

Terremotos hoy, 11 de noviembre: consulta dónde ha habido sismos y su escala en España y resto del mundo, en tiempo real

Terremotos hoy, 11 de noviembre: consulta dónde ha habido sismos y su escala en España y resto del mundo, en tiempo real

El Senado de EEUU aprueba la propuesta para reabrir el Gobierno gracias al voto a favor de ocho demócratas

El Senado de EEUU aprueba la propuesta para reabrir el Gobierno gracias al voto a favor de ocho demócratas

Macron recibe en París a Mahmud Abás para abordar la implementación del alto el fuego en Gaza

De yihadista y miliciano, a la Casa Blanca: el presidente sirio, Ahmed al Sharaa, realiza una visita histórica a Donald Trump

De yihadista y miliciano, a la Casa Blanca: el presidente sirio, Ahmed al Sharaa, realiza una visita histórica a Donald Trump