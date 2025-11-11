En Directo
DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, rubricado a bombo platillo, los rehenes israelíes fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Jefe del Estado Mayor israelí pide una "investigación sistémica" sobre el 7 de octubre
El jefe del Estado Mayor israelí pidió el lunes una "investigación sistémica" sobre el 7 de octubre, cuando el gobierno rechaza establecer una comisión nacional de investigación que facilite determinar las responsabilidades en el fracaso de las autoridades para prevenir el ataque más sangriento ocurrido en Israel.El teniente general Eyal Zamir formuló esta petición tras la publicación del informe de un comité de expertos bajo su mandato que ponía fin a las investigaciones en el ejército sobre las fallas que llevaron a la tragedia del 7 de octubre de 2023. Ese informe "marca una etapa importante hacia la comprensión global que requerimos como sociedad y organización", declaró el general Zamir, según un comunicado publicado por el ejército. "Sin embargo, para garantizar que esos fracasos no se reproduzcan nunca (...) una investigación sistémica amplia y completa es ahora necesaria", añadió.
Un informe de militares en la reserva considera "incompletas" las investigaciones sobre el 7 de octubre
Un comité de expertos formado por militares reservistas señaló, en una primera evaluación, que fueron inadecuadas la mayoría de las investigaciones de alto nivel llevadas a cabo por parte del Ejército israelí sobre los fallos que se cometieron durante los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. En su informe, los expertos señalan que muchas de las investigaciones del Ejército fueron "incompletas e insatisfactorias", sin "identificar los puntos débiles y los cambios necesarios" a implementar en términos de la seguridad de Israel. Pese a todo, el comité sostiene que, tras su primer examen, determina que "todos los comandantes involucrados en el proceso actuaron con integridad y sinceridad, impulsados por la genuina intención de llevar a cabo una investigación veraz y exhaustiva". Sobre los fallos cometidos antes y después de los ataques de Hamás, este comité concluye de forma tajante: "La noche del 7 de octubre se había acumulado información de inteligencia directa que, de haber sido analizada profesionalmente, podría y debería haber generado una alerta y una respuesta operativa significativa".
Soldados israelís disparaban a civiles siguiendo órdenes, según documental británico
Soldados de la Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) disparaban "sin restricciones" a civiles por orden de sus superiores y usaban sistemáticamente escudos humanos palestinos, según se revela en un documental de la cadena británica ITV que se emitirá este lunes y en el que se denuncia "un colapso de las normas y restricciones legales" en la Franja de Gaza. La pieza, titulada 'Breaking Ranks: Inside Israel's War' y al que tuvo acceso el diario 'The Guardian', cuenta con el testimonio tanto anónimo como público de varios soldados que señalan la "desaparición del código de conducta oficial" en lo que respecta a los civiles. "Si quieres disparar sin restricciones, puedes hacerlo", cita el rotativo británico sobre uno de las escenas de la cinta en la que se relatan las palabras de Daniel, un comandante de una unidad de tanques de la FDI.
La fuerza internacional de interposición, clave para el mantenimiento de la paz en Gaza
La portavoz del Gobierno israelí Shosh Bedrosian explicó este lunes sobre la reunión entre el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el enviado estadounidense y yerno de Trump, Jared Kushner que "ambos discutieron juntos la primera fase, en la que todavía nos encontramos, para rescatar a los rehenes que aún quedan, y el futuro de la segunda fase de este plan, que incluye el desarme de Hamás, la desmilitarización de Gaza y garantizar que Hamás no vuelva a tener ningún papel en el futuro de Gaza”, dijo Bedrosian a los periodistas. "La segunda fase incluye también el establecimiento de la fuerza internacional de estabilización, cuyos detalles, por supuesto, se están debatiendo conjuntamente", añadió. Ese tema es crucial para el mantenimiento de la paz en Gaza. También el destino de los milicianos de Hamás actualmente ocultos en los túneles de la zona de Rafah. Por el momento, Hamas ha rechazado repetidamente los llamamientos a la entrega de sus armas. Todavía no está claro qué países participarán en la fuerza propuesta, pero Netanyahu ha dicho repetidamente que Israel no permitirá que Turquía sea uno de ellos. Turquía emitió el viernes órdenes de arresto acusando a Netanyahu y a varios altos funcionarios israelís de genocidio.
Netanyahu advierte de que hará cumplir "con mano dura" las treguas en Gaza y Líbano
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió este lunes, durante su intervención en el pleno de la Knéset (Parlamento israelí), que hará cumplir "con mano dura" los acuerdos de alto el fuego en la Franja de Gaza y en Líbano. "Pueden ver lo que sucede a diario en Líbano", dijo el mandatario israelí en referencia a los ataques prácticamente diarios de Israel contra el sur del país árabe. Israel y Líbano firmaron un acuerdo de tregua en noviembre de 2024, que Israel ha venido violando desde entonces y en especial en estas últimas semanas tras acusar a la milicia Hizbulá de estar rearmándose.
Rubio promoverá planes de paz de Trump para Gaza y Ucrania en reunión de ministros del G7
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, viajará a Canadá del 11 al 12 de noviembre para asistir a la reunión de ministros de Exteriores del G7, donde promoverá los planes de paz del presidente, Donald Trump, para poner fin a los conflictos en Ucrania y Gaza. La visita de Rubio a la provincia de Ontario, donde tendrá lugar la cita entre altos funcionarios, fue confirmada este lunes por el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Piggot, quien adelantó que el secretario "promoverá los intereses de Estados Unidos en materia de paz y seguridad, cooperación estratégica y estabilidad global".
Hamás reitera que ha cumplido de manera precisa el acuerdo de alto el fuego
Hamas afirma que ha “cumplido con la implementación” del acuerdo de alto el fuego, entregando a los 20 cautivos vivos en 72 horas "a pesar de las condiciones extremadamente difíciles sobre el terreno creadas por la guerra". Añadió que logró recuperar 24 de los 28 cuerpos y, a través de intermediarios y la Cruz Roja, proporcionó coordenadas de otros cuerpos ubicados en áreas bajo control israelí.
Israel anuncia la interceptación de otro dron con armas en la frontera con Egipto
El Ejército de Israel ha anunciado este lunes la interceptación de otro dron con armas en la frontera con Egipto, días después de que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, diera orden de declarar este área como una "zona militar cerrada" ante los derribos de los últimos meses. Así, ha señalado en un comunicado que el aparto ha sido derribado por sus fuerzas, antes de apuntar que portaba tres fusiles de asalto M-16 como carga. "Las armas han sido localizadas y entregadas a las fuerzas de seguridad para su procesamiento", ha apostillado, sin que El Cairo se haya pronunciado al respecto.
De los 600 camiones diarios de ayuda pactados sólo están entrado en Gaza unos 150
De los 600 camiones diarios de ayuda humanitaria pactados en el alto al fuego en Gaza solo están entrando unos 150, una cantidad que impide revertir la hambruna y la crisis sanitaria en la franja, ha denunciado la directora ejecutiva del comité español de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), Raquel Martí. Durante una visita al Cabildo de Gran Canaria este lunes, Martí ha recordado que "cientos de miles de personas enfermas no tienen acceso a medicamentos", que no hay agua potable y, que debido a las "toneladas de residuos, basura y escombros en el suelo de Gaza, se están propagando las enfermedades y epidemias entre la población". La directora ejecutiva del comité español de esta agencia de Naciones Unidas ha advertido de que "Israel no está cumpliendo con los puntos establecidos en el alto al fuego, entre ellos dejar de disparar y de matar" y ha recordado que más de 200 personas han muerto en la franja desde su declaración hace un mes.
Israel confirma haber bombardeado el valle de la Becá y el sur del Líbano
El Ejército de Israel confirmó en un comunicado los bombardeos este lunes contra el valle de la Becá, en el este del Líbano, así como en varias localidades del sur del país, que según prensa libanesa causaron al menos un muerto. "Hace poco, el ejército atacó infraestructura terrorista de Hizbulá en la Becá y el sur del Líbano", recoge el comunicado. En el sur, el ejército bombardeó lanzaderas de cohetes y armamento dispuesto contra Israel, sin especificar las aldeas bombardeadas. Sí detalló ataques contra infraestructuras del grupo chií en torno a Nabatieh, ciudad del sur. Prensa árabe sin embargo recogió imágenes de explosiones y columnas de humo en aldeas del sur como Riham o Al Jarmaq. Además, el Ministerio de Salud libanés recogió la muerte de una persona por otro bombardeo en Bissariyeh, en el suroeste del Líbano. "Un ataque del enemigo israelí contra un coche en el pueblo de Al Bissariyeh, en el distrito de Sidón, causó la muerte de un ciudadano", anunció en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano.
