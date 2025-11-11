DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

La fuerza internacional de interposición, clave para el mantenimiento de la paz en Gaza

La portavoz del Gobierno israelí Shosh Bedrosian explicó este lunes sobre la reunión entre el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el enviado estadounidense y yerno de Trump, Jared Kushner que "ambos discutieron juntos la primera fase, en la que todavía nos encontramos, para rescatar a los rehenes que aún quedan, y el futuro de la segunda fase de este plan, que incluye el desarme de Hamás, la desmilitarización de Gaza y garantizar que Hamás no vuelva a tener ningún papel en el futuro de Gaza”, dijo Bedrosian a los periodistas. "La segunda fase incluye también el establecimiento de la fuerza internacional de estabilización, cuyos detalles, por supuesto, se están debatiendo conjuntamente", añadió. Ese tema es crucial para el mantenimiento de la paz en Gaza. También el destino de los milicianos de Hamás actualmente ocultos en los túneles de la zona de Rafah. Por el momento, Hamas ha rechazado repetidamente los llamamientos a la entrega de sus armas. Todavía no está claro qué países participarán en la fuerza propuesta, pero Netanyahu ha dicho repetidamente que Israel no permitirá que Turquía sea uno de ellos. Turquía emitió el viernes órdenes de arresto acusando a Netanyahu y a varios altos funcionarios israelís de genocidio.