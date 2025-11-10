Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
Las plantas nucleares ucranianas de Jmelnitski y Rivne reducen su producción tras los ataques rusos
Las centrales nucleares ucranianas de Jmelnitski y Rivne, en el oeste del país, han tenido que reducir sus niveles de producción tras los ataques ejecutados por Rusia durante la madrugada del viernes al sábado contra sus subestaciones eléctricas, según ha confirmado la agencia nuclear de la ONU. "Las subestaciones eléctricas son fundamentales para nuestros esfuerzos por mantener la seguridad nuclear durante la guerra. Su continuo deterioro es motivo de profunda preocupación en este sentido", ha avisado el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) en su última evaluación de este domingo. El OIEA recuerda que, la semana pasada, Rivne también redujo temporalmente su producción debido a daños en otra subestación, "lo que subraya la importancia de esta infraestructura energética para el funcionamiento seguro de las centrales nucleares", ha añadido. El director general de la agencia, Rafael Mariano Grossi, ha recordado que estos últimos sucesos se enmarcan dentro de una intensificación de las campañas rusa y ucraniana contra la infraestructura energética del enemigo y podrían desembocar en una verdadera catástrofe nuclear.
Bulgaria extrema la vigilancia de su refinería de Lukoil por temor a sabotajes
El Gobierno de Bulgaria ordenó este domingo extremar las medidas de protección de las instalaciones en su territorio del consorcio petrolero ruso Lukoil, sancionado por EEUU, ante el temor a posibles sabotajes después de registrarse "incidentes" en otros países de la región. "Se están adoptando una serie de medidas preventivas en relación con la nueva situación creada por la decisión de Estados Unidos de imponer sanciones a la empresa rusa Lukoil y en el contexto de los incidentes ocurridos en instalaciones de Lukoil en varios países europeos", anunció el Ejecutivo del país balcánico en un comunicado. La nota no especifica ningún incidente en concreto, mientras que algunos medios búlgaros informan de explosiones en plantas de Rumanía, Hungría y Eslovaquia conectadas con el oleoducto Druzhba.
"Si queremos detener a Rusia, tenemos que pagar por ello", dice canciller checo
El ministro de Relaciones Exteriores checo, Jan Lipavsky, señaló este domingo en una entrevista con la AFP la necesidad de invertir en la defensa de Ucrania para frenar la ofensiva rusa y velar por la seguridad de Europa. El actual gobierno de centroderecha del primer ministro checo Petr Fiala ha sido un fuerte aliado de Kiev desde el comienzo de la invasión rusa en 2022. Pero con la victoria electoral el mes pasado del multimillonario autodenominado "trumpista" Andrej Babis, el gobierno saliente teme un cambio en esta política, e incluso el fin del suministro checo de cientos de miles de municiones a Ucrania. "Si queremos detener a Rusia, tenemos que pagar por ello", dijo Lipavsky desde la ciudad colombiana de Santa Marta, al margen de la cumbre entre la Celac y la Unión Europea.
