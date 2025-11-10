En Directo
Al minuto
DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, rubricado a bombo platillo, los rehenes israelíes fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Policía israelí arresta al colono que apaleó en la cabeza a una palestina en Cisjordania
La Policía de Israel detuvo este domingo al colono que agredió a una mujer palestina golpeándola con un palo en la cabeza el pasado 19 de octubre en Turmus Ayya, en el centro de Cisjordania, según informó en un comunicado. "Se detuvo a un sospechoso en virtud de una orden judicial por presuntamente cometer una agresión y causar lesiones el 19 de octubre de 2025, cerca de la aldea de Turmus Ayya", recoge el comunicado policial. Una portavoz de la Policía señaló a EFE que el sospechoso fue detenido este domingo. También hoy el tribunal prolongó su arresto ocho días (hasta el 16 de noviembre). El sospechoso sería un hombre enmascarado que aparece en un vídeo grabado ese mismo día, durante un ataque de colonos a palestinos que trataban de recolectar sus aceitunas en dicha aldea, golpeando con un palo en la cabeza a una mujer indefensa. El activista estadounidense que grabó las imágenes relató que la mujer fue agredida dos veces más cuando yacía en el suelo, inconsciente por el golpe.
Al menos un muerto por un ataque del Ejército israelí en el sur de Líbano
Un ataque efectuado este domingo por el Ejército israelí contra un vehículo que circulaba en una localidad en el distrito de Nabatiye, en el sur de Líbano, ha dejado al menos un muerto. El Ministerio de Salud Pública libanés ha indicado en un comunicado recogido por la agencia de de noticias estatal NNA que el ataque se ha producido en Humin al Fuqa. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que hasta el momento no han dado ninguna información al respecto, ha laznado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades del partido-milicia chií Hezbolá y que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas. En la zona están desplegados unos 11.000 militares, de los cuales alrededor de 700 son españoles.
La UE y la CELAC reclaman la paz en Gaza y el acceso "inmediato" de la ayuda humanitaria
La Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) instaron este domingo a todas las partes del conflicto en Gaza a comprometerse con la paz y garantizar el acceso "inmediato y sin trabas" de la ayuda humanitaria. "Instamos a todas las partes a comprometerse plenamente con la aplicación de todas las fases del plan (de paz) y a abstenerse de adoptar medidas que puedan poner en peligro el acuerdo", sostiene la 'Declaración de Santa Marta', aprobada al término de la IV Cumbre CELAC-UE en la ciudad caribeña.
Decepciones
Leah, madre del fallecido, también reivindicó valores que considera propios de Israel que ambos reivindican y por los que han "sufrido muchas decepciones". "Gritamos que no debíamos dejar Gaza sin traer de vuelta a Hadar (cuando fue capturado su cadáver, en 2014). Dimos por sentado que el Estado de Israel no deja soldados atrás. Nos ha llevado 11 años traerle a casa a través del Ejército y las fuerzas de seguridad", dijo. "El primer valor es la amistad y camaradería, el segundo el entierro en Israel y el tercero la dignidad humana. Estos son los valores por los que luchamos. Por desgracia, hemos afrontado muchas decepciones", añadió. Goldin murió el 1 de agosto de 2014 en Gaza cuando fue emboscado junto a sus compañeros por un grupo de milicianos que emergieron de un túnel en la ciudad sureña de Rafah, donde su cadáver fue hallado este sábado, tras once años. Fue capturado en el marco de la operación "Margen Protector" de Israel en Gaza, en la que murieron más de 2.000 gazatíes.
Padres del rehén retornado: "El Ejército trajo a Hadar de vuelta a esta tierra. Nadie más"
Los padres del soldado fallecido Hadar Goldin, cuyo cuerpo devolvió Hamás este domingo, tras 11 años en Gaza, comparecieron ante los medios de comunicación a las puertas de su vivienda en Kfar Saba (centro) para agradecer a las fuerzas armadas, pero no al Gobierno nacional o la Administración estadounidense como en el caso de otras familias, el retorno de su hijo. "Hemos logrado esto porque nuestros soldados lucharon para traer guerreros de vuelta del campo de batalla. El Ejército de Israel trajo a Hadar a su tierra. Nadie más", sentenció Simcha Goldin, padre del fallecido, según recoge el comunicado difundido por el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, que aglutina a los allegados de la mayoría de cautivos en Gaza. "Victoria significa traer a casa a los rehenes y traer a casa a nuestros soldados por Israel", continuó.
Los hutíes del Yemen prometen volver a atacar si Israel reanuda su agresión contra Gaza
Los rebeldes hutíes del Yemen prometieron este domingo que reanudarán sus ataques con misiles y drones contra Israel y el bloqueo en el mar Rojo si se rompe el alto el fuego en la Franja de Gaza, según una carta enviada por los insurgentes yemeníes al grupo islamista palestino Hamás. "Estamos siguiendo de cerca los acontecimientos y declaramos que si el enemigo -en referencia a Israel- reinicia su agresión contra Gaza, reanudaremos nuestras operaciones militares en el interior de la entidad sionista y volveremos a imponer la prohibición de la navegación israelí en el mar Rojo y el mar Arábigo", indicó la misiva. El mensaje fue emitido por el nuevo jefe de Estado Mayor de los hutíes, Yousef al Madani, a las Brigadas al Qasam, el brazo armado de Hamás, y en él agradeció sus condolencias por la muerte del anterior jefe militar. Al Madani fue nombrado por los rebeldes el pasado 16 de octubre tras anunciarse la muerte del que era hasta entonces su jefe de Estado Mayor, Mohamed al Ghamari, en un ataque israelí, aunque no precisaron detalles ni fechas sobre el deceso.
