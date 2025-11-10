Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Al minuto

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

Palestinos caminando entre edificios destruidos por los ataques de Israel contra Shujaia, en el norte de la Franja de Gaza (archivo)

Palestinos caminando entre edificios destruidos por los ataques de Israel contra Shujaia, en el norte de la Franja de Gaza (archivo) / Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

María Mondéjar

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, rubricado a bombo platillo, los rehenes israelíes fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
  2. Rusia recluta con engaños a miles de cubanos para ser usados como carne de cañón en la guerra de Ucrania
  3. Ucrania y la oposición castrista señalan a la embajada rusa por el reclutamiento de cubanos para la guerra
  4. Polonia pone en marcha un programa de instrucción universal para preparar a sus ciudadanos ante una guerra
  5. Japón emite un aviso de tsunami tras un terremoto de magnitud 6,7
  6. Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
  7. Las mujeres de Irán inician una 'revolución cultural' y se quitan el velo ante la debilidad del régimen
  8. Francia intensifica su ofensiva contra Shein y ordena inspeccionar todos los paquetes de la firma china

Senadores de EEUU logran un acuerdo para poner fin a una parálisis presupuestaria récord

Senadores de EEUU logran un acuerdo para poner fin a una parálisis presupuestaria récord

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

Dimite el director general de la BBC tras la polémica por modificar un discurso de Trump

Dimite el director general de la BBC tras la polémica por modificar un discurso de Trump

La periodista española María Senovilla sobrevive a un ataque ruso contra el vehículo en el que viajaba en Ucrania

Sánchez llama a los estados a "respetar el derecho internacional" y resolver sus diferendos "por medios pacíficos"

Sánchez llama a los estados a "respetar el derecho internacional" y resolver sus diferendos "por medios pacíficos"