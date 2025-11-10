DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

Los hutíes del Yemen prometen volver a atacar si Israel reanuda su agresión contra Gaza

Los rebeldes hutíes del Yemen prometieron este domingo que reanudarán sus ataques con misiles y drones contra Israel y el bloqueo en el mar Rojo si se rompe el alto el fuego en la Franja de Gaza, según una carta enviada por los insurgentes yemeníes al grupo islamista palestino Hamás. "Estamos siguiendo de cerca los acontecimientos y declaramos que si el enemigo -en referencia a Israel- reinicia su agresión contra Gaza, reanudaremos nuestras operaciones militares en el interior de la entidad sionista y volveremos a imponer la prohibición de la navegación israelí en el mar Rojo y el mar Arábigo", indicó la misiva. El mensaje fue emitido por el nuevo jefe de Estado Mayor de los hutíes, Yousef al Madani, a las Brigadas al Qasam, el brazo armado de Hamás, y en él agradeció sus condolencias por la muerte del anterior jefe militar. Al Madani fue nombrado por los rebeldes el pasado 16 de octubre tras anunciarse la muerte del que era hasta entonces su jefe de Estado Mayor, Mohamed al Ghamari, en un ataque israelí, aunque no precisaron detalles ni fechas sobre el deceso.