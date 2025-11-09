Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

Ucrania denuncia nuevos ataques rusos contra las subestaciones de las plantas nucleares de Jmelnitski y Rivne

El Gobierno ucraniano ha denunciado este sábado que Rusia ha vuelto a atacar las subestaciones eléctricas de las plantas nucleares de Jmelnitski y Rivne, en el oeste del país, en el último episodio de la campaña que Moscú ha reanudado en las últimas semanas contra la infraestructura energética del país antes de la llegada del invierno.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, ha indicado que las subestaciones de ambas centrales fueron objetivo de los bombardeos rusos de la pasada noche, una ola de ataques aéreos que también ha incapacitado a todas las centrales térmicas de la operadora estatal Centrenergo y a otra planta termal de la privada DTEK.

"Estos ataques no han sido accidentales: han tenido un carácter premeditado, y Rusia está poniendo en peligro deliberadamente la seguridad nuclear en Europa", ha avisado el ministro en su cuenta de la red social X, antes de solicitar "una reunión urgente de la junta de gobernadores de la agencia nuclear de la ONU, el OIEA "para responder a estos riesgos inaceptables".