Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
Ucrania corre en busca de energía tras ataques rusos a su infraestructura
Ucrania se apresuraba el domingo a restablecer la luz y la calefacción tras los ataques rusos contra su infraestructura energética, que dejaron en cero su capacidad de generación eléctrica. Moscú, que intensificó en los últimos meses sus ataques contra las plantas energéticas ucranianas, lanzó el sábado cientos de drones contra el país. Los ataques interrumpieron el fluido eléctrico, la calefacción y el agua en varias ciudades. Amplíe la información en este enlace.
Ucrania denuncia nuevos ataques rusos contra las subestaciones de las plantas nucleares de Jmelnitski y Rivne
El Gobierno ucraniano ha denunciado este sábado que Rusia ha vuelto a atacar las subestaciones eléctricas de las plantas nucleares de Jmelnitski y Rivne, en el oeste del país, en el último episodio de la campaña que Moscú ha reanudado en las últimas semanas contra la infraestructura energética del país antes de la llegada del invierno.
El ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, ha indicado que las subestaciones de ambas centrales fueron objetivo de los bombardeos rusos de la pasada noche, una ola de ataques aéreos que también ha incapacitado a todas las centrales térmicas de la operadora estatal Centrenergo y a otra planta termal de la privada DTEK.
"Estos ataques no han sido accidentales: han tenido un carácter premeditado, y Rusia está poniendo en peligro deliberadamente la seguridad nuclear en Europa", ha avisado el ministro en su cuenta de la red social X, antes de solicitar "una reunión urgente de la junta de gobernadores de la agencia nuclear de la ONU, el OIEA "para responder a estos riesgos inaceptables".
La central nuclear de Zaporiyia vuelve a contar con un doble suministro externo por primera vez en seis meses
Rusia y el OIEA confirman la reconexión de la segunda línea de alto voltaje Ferosplavna-1, de 330 kilovatios MADRID, 8 (EUROPA PRESS) La central nuclear ucraniana de Zaporiyia vuelve a contar desde este sábado con un nuevo suministro auxiliar de electricidad tras seis meses de operaciones bajo su precario sistema de emergencia, según ha confirmado la agencia nuclear de Naciones Unidas.
El anuncio tiene lugar un día después de que Rusia y Ucrania pactaran un "alto el fuego localizado" en torno a la central nuclear, la más grande de Europa y en manos de las tropas rusas desde marzo de 2022, para permitir que continúen las reparaciones de los cables de suministro externo a las instalaciones.
"Un buen día para la seguridad nuclear", ha aplaudido el director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Mariano Grossi, en un comunicado publicado en su cuenta de la red social X.
El suministro ha llegado gracias la reconexión de la línea Ferosplavna-1, de 330 kilovatios, ocurrida a las 19.43 de este sábado, hora local (las 18.43 en la España peninsular y Baleares), que servirá de respaldo a la restauración, el mes pasado, de la línea de corriente Dniprovska, de 750 kilovatios. En condiciones normales, existían hasta diez líneas de suministro, ocho de las cuales han quedado inutilizadas por los combates.
Helicóptero ruso se estrella en Daguestán, causando la muerte de empleados de una planta de armas
Un helicóptero ruso Ka-226 se estrelló en la República de Daguestán, provocando la muerte de cinco personas, entre ellas cuatro empleados de la Planta Electromecánica de Kizlyar (KEMZ), informó la compañía el 8 de noviembre.
El accidente ocurrió cerca del pueblo de Achi-Su, en Daguestán, a orillas del mar Caspio. Los medios estatales rusos señalaron inicialmente que la aeronave transportaba turistas.
KEMZ, una empresa rusa de defensa especializada en equipos de aviación, publicó ese mismo día los nombres de los fallecidos. Entre ellos se encontraba el subdirector general de construcción y apoyo al transporte de la planta. El mecánico de vuelo del Ka-226 también murió en el accidente, mientras que otras dos personas resultaron heridas.
La compañía ha sido sancionada por Estados Unidos debido a su participación en la guerra de Rusia contra Ucrania. La planta desarrolla y produce sistemas de control terrestre, equipos de diagnóstico y otros dispositivos, principalmente para los aviones Sukhoi y MiG, aeronaves utilizadas en ataques con misiles y bombas sobre ciudades ucranianas.
Rusia incapacita las plantas térmicas de la operadora Centrenergo tras su gran ataque nocturno en Ucrania
La operadora estatal ucraniana Centrenergo ha confirmado este sábado que sus tres centrales térmicas en el país han dejado de operar a raíz del ataque lanzado por Rusia esta pasada noche, uno de los más potentes que ha lanzado contra la infraestructura energética del país y que también ha alcanzado a otra instalación, no identificada, de la energética privada DTEK.
Centrenergo opera tres centrales, la de Vuglehirska (en la región de Donetsk), Trypilska (en la región de Kiev) y Zmiivska (en la región de Járkov). La central de Vuglehirska, según medios ucranianos, fue conquistada por Rusia en julio de 2022, a los pocos meses de invadir Ucrania.
Las otras dos han sido atacadas en varias ocasiones desde entonces. La de Zmiivska, de hecho, llegó a quedar destruida la pasada primavera.
Durante el ataque de esta pasada noche, la defensa aérea ucraniana consiguió derribar 406 de los 458 drones, incluidos drones de ataque tipo Shahed, lanzados por Rusia, según informó la Fuerza Aérea de Ucrania. Rusia también lanzó 45 misiles de crucero y balísticos, nueve de los cuales fueron derribados, según el comunicado.
Ahora, Centrenergo ha confirmado en un mensaje publicado en su cuenta de Telegram que sus instalaciones han sido objeto esta noche del "ataque más masivo desde el comienzo de la invasión" y que ha alcanzado "a todas las centrales térmicas que habían vuelto a funcionar tras el devastador ataque de 2024".
Lavrov dice que Moscú no ha recibido aclaraciones de Washington sobre ensayos nucleares
El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que Moscú aún no ha recibido aclaraciones de Washington sobre las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, acerca de la posible reanudación de las pruebas nucleares por su país.
"No, todavía no hemos recibido ninguna aclaración por vías diplomáticas sobre a qué se refería el presidente Trump cuando anunció la reanudación de las pruebas nucleares", dijo a la prensa el jefe de la diplomacia rusa al ser preguntado sobre el particular.
Lavrov señaló que no está claro si aludía las pruebas de portadores de armas nucleares o a las llamadas pruebas subcríticas —ensayos que no producen una reacción nuclear— que realizan todos los Estados nucleares para mantener la seguridad y la capacidad de combate de sus arsenales nucleares.
Según el ministro, estas pruebas no se contradicen con los compromisos voluntarios de dichos Estados y no violan el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, que aún no ha entrado en vigor.
"O quizás Donald Trump se refería a la intención de Washington de reanudar las pruebas nucleares reales a gran escala", añadió
Zelenski pide a los europeos aumentar presión sobre Rusia y hace balance de nuevos ataques
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió este sábado a los europeos aumentar la presión sobre Rusia e hizo un balance sobre nuevos ataques rusos en el curso del día con más de 450 drones y 45 misiles.
"Rusia lanzó más de 450 drones de ataque y 45 misiles de diversos tipos contra Ucrania. Y los objetivos de los terroristas siguen siendo los mismos: la vida civil, los edificios residenciales, nuestro sector energético y la infraestructura", dijo Zelenski en su cuenta de Facebook.
"Se necesitan sanciones para privar a Rusia de los medios para continuar la guerra que inició y que sigue prolongando. Agradecemos todas las medidas que ya han tomado nuestros socios, pero los ataques rusos demuestran que es necesario intensificar la presión", agregó.
Concretamente, Zelenski pidió una decisión europea para dedicar los activos rusos congelados a la defensa de Ucrania e intensificar las sanciones sobre el sector energético ruso.
"Debe haber una decisión europea sobre los activos rusos congelados, sanciones adicionales y apoyo y refuerzo para la defensa de Ucrania. Y por cada ataque de Moscú contra la infraestructura energética —dirigido a perjudicar a la población civil antes del invierno— debe haber una respuesta con sanciones dirigidas a toda la industria energética rusa, sin excepciones", subrayó.
Rusia se hace con el control de otra localidad en el este de Ucrania
El Gobierno de Rusia ha anunciado este sábado nuevos avances territoriales en el marco de su invasión de Ucrania con la toma de la localidad de Volchie, situada en la provincia de Dnipropetrovsk.
El Ministerio de Defensa ruso ha indicado que las unidades del grupo Este de las Fuerzas Armadas de Rusia "han avanzado en profundidad frente al enemigo" y han logrado "completar la liberación de la localidad de Volchie".
Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en el este de Ucrania, si bien el epicentro de los progresos se sitúa en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.
Al menos 6 muertos en ataques rusos en varias regiones ucranianas y numerosos daños
Las fuerzas invasoras rusas han lanzado ataques contra diversas regiones ucranianas en las últimas horas dejando al menos seis personas muertas, varios heridos y daños materiales en edificios, vehículos e infraestructuras críticas.
En las últimas 24 horas, las fuerzas de ocupación lanzaron 826 ataques contra 21 asentamientos en la región de Zaporiya en los que tres personas murieron y otras seis resultaron heridas.
Según informó el jefe de la Administración Militar Regional de Zaporiyia, Ivan Fedorov, las fuerzas rusas realizaron 15 ataques aéreos en Zaliznichne, Rivnopillia, Yablukove, Chervone, Novoandriivka y Preobrazhenka.
Un total de 560 drones de distintos tipos atacaron distintos municipios y también hubo seis ataques con sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes (MLRS) contra Orikhiv, Novomikolaivka, Novouspenivka y Novodanylivka y hubo en otros lugares 245 ataques de artillería.
Una serie de ataques en la región de Jersón dejó al menos dos personas muertas y otras diez heridas en las últimas 24 horas, según el jefe de la administración militar regional, Oleksandr Prokundin en Telegram.
Prokudin dijo que, las fuerzas rusas atacaron la región con drones, realizaron ataques aéreos y dispararon artillería tanto contra infraestructuras críticas como contra zonas residenciales.
Rusia derriba 81 drones ucranianos sobre diez de sus regiones y la anexionada Crimea
Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche y esta mañana 81 drones ucranianos de ala fija sobre diez regiones del país y la anexionada Crimea, informó este sábado el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.
Según el primer parte castrense de la jornada, anoche fueron derribados 78 drones, 36 de ellos sobre el territorio de la región de Rostov, colindante con Ucrania.
También fueron atacadas otras regiones fronterizas, como las de Briansk y Kursk, donde fueron abatidos diez y nueve aparatos no tripulados, respectivamente.
Según el mando militar ruso, cinco drones ucranianos fueron abatidos sobre el territorio de la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014.
Los ataques aéreos nocturno alcanzaron también regiones alejadas de la frontera ucranianas, como las de Volgogrado, Sarátov, Smólensk, donde fueron interceptados un total de catorce drones,
