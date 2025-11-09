Ucrania corre en busca de energía tras ataques rusos a su infraestructura

Ucrania se apresuraba el domingo a restablecer la luz y la calefacción tras los ataques rusos contra su infraestructura energética, que dejaron en cero su capacidad de generación eléctrica. Moscú, que intensificó en los últimos meses sus ataques contra las plantas energéticas ucranianas, lanzó el sábado cientos de drones contra el país. Los ataques interrumpieron el fluido eléctrico, la calefacción y el agua en varias ciudades.

La empresa estatal de energía Centerenergo advirtió que la capacidad de generación eléctrica "cayó a cero". La mayoría de las regiones ucranianas enfrentaron el domingo apagones de entre ocho y 16 horas, dijo la empresa de suministro eléctrico Ukrenergo, mientras se realizan reparaciones. La situación se estabilizó un poco, pero regiones como Kiev, Dnipropetrovsk, Donetsk, Járkov, Poltava, Chernihiv y Sumi aún enfrentan apagones debido al daño en sus instalaciones, indicó la noche del sábado el ministro ucraniano de Energía.

"El enemigo lanzó un ataque masivo con misiles balísticos, que son muy difíciles de derribar. Es difícil recordar un número tan grande de ataques directos contra instalaciones energéticas desde el inicio de la invasión", declaró el ministro Svitlana Grinchuk a la televisión local United News.

Llamadas a China e India

Drones rusos atacaron dos subestaciones energéticas nucleares en el oeste de Ucrania, indicó el ministro de Relaciones Exteriores, Andrii Sibiga. Las subestaciones alimentan las plantas nucleares de Jmelnitski y Rivne, cercanas a Lutske, dijo el ministro ucraniano.

"Rusia pone deliberadamente en peligro la seguridad nuclear de Europa. Pedimos una reunión urgente de la Junta de Gobernadores del OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica) para que responda a estos riesgos inaceptables", publicó Sibiga en Telegram.

También llamó a China e India, importantes compradores de petróleo ruso, a presionar a Moscú a detener sus ataques contra la infraestructura energética de Ucrania.

Invierno sin calefacción

Expertos han dicho que los ataques a la infraestructura energética deja a Ucrania en peligro de quedarse sin calefacción antes de los meses invernales. Rusia ha atacado la red de electricidad y calefacción a lo largo de su invasión de casi cuatro años, destruyendo gran parte de esa infraestructura civil ucraniana. La Escuela de Economía de Kiev calculó en un informe que los ataques dejaron inactiva la mitad de la producción ucraniana de gas natural.

El experto ucraniano en energía, Oleksandr Jarchenko, dijo el miércoles a periodistas que si las dos plantas de electricidad y calefacción de Kiev se apagan por más de tres días cuando la temperatura cae abajo de -10ºC, la capital sufriría un "desastre tecnológico".

Ucrania también intensificó en los últimos meses sus ataques contra los depósitos y refinerías de petróleo rusos, buscando cortar las exportaciones de crudo y provocar escasez en todo el país.