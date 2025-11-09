La periodista española María Senovilla sobrevive a un ataque ruso contra el vehículo en el que viajaba en Ucrania

La periodista española María Senovilla logró salvar su vida por segundos durante un ataque de dron ruso en Donetsk el sábado 8 de noviembre. La reportera viajaba junto al periodista Christian Verschütz en una furgoneta de la ONG Proliska cuando un dron ruso impactó contra su vehículo cerca de Kostyantynivka, en Donetsk.

Aunque la furgoneta sufrió daños, no se registraron víctimas gracias a la rápida reacción de sus ocupantes y al blindaje del vehículo, identificado como transporte humanitario, con una paloma blanca en el capó. Este ataque se suma a la serie de ofensivas rusas contra infraestructuras energéticas y zonas residenciales ucranianas que tuvieron lugar este sábado y en las que seis personas han muerto. Además, el impacto de misiles y drones rusos ha interrumpido el el suministro de luz, agua y calefacción a miles de hogares de la región.

La periodista denunció en Twitter el ataque ruso contra el convoy humanitario. “Lo que sucedió ayer es gravísimo, y los dos periodistas que estábamos ahí fuimos testigos”, escribió en un publicación en su perfil de X. “Los ataques rusos deliberados contra los equipos que hacen evacuaciones humanitarias en el frente de Ucrania están condenando a muerte a miles de civiles atrapados”.

La supervivencia de María Senovilla y del resto del convoy humanitario pone de relieve la vulnerabilidad de los civiles y trabajadores humanitarios en zonas de conflicto, así como la escalada de ataques rusos contra objetivos tanto militares como civiles en Ucrania.