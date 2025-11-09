Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación en curso

Muere de un disparo una empleada de la limpieza que se equivocó de domicilio en Estados Unidos

La policía metropolitana de Whitestown, Indiana, ha identificado al propietario de la vivienda, pero no aclara si hay detenciones

EEUU se salta la tradicional revisión de la ONU sobre su expediente de Derechos Humanos

Al menos cuatro muertos y 11 heridos por un atropello masivo tras una persecución policial en Florida

Imagen de una operación policial en Estados Unidos.

Imagen de una operación policial en Estados Unidos. / Victor J. Blue / Bloomberg

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Una mujer de origen de guatemalteco de 32 años y empleada de la limpieza, María Florinda Ríos Pérez de Velásquez, ha muerto en la población de Whitestown (Estados Unidos) tras recibir un disparo en la cabeza cuando acudió a trabajar a un domicilio equivocado. La fallecida, que iba junto a su marido, también empleado de la limpieza, se equivocó de dirección y, cuando se acercó a la vivienda que no tocaba, recibió el disparo mortal. Los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por su vida.

La policía metropolitana de la zona ha informado a través de un comunicado que investiga los hechos como un homicidio. Por ahora, asegura haber identificado al propietario de la casa, pero no aclara si ha habido detenciones. Las primeras pesquisas confirman que la fallecida y su marido formaban un equipo de limpieza que por error fue a un domicilio que no era el que tenían asignado, por lo que descartan por completo que intentaran entrar de forma ilegal en la vivienda. Los hechos están en manos de la Fiscalía del Condado de Boone.

Medios locales informan que no está claro si el fiscal presentará cargos contra el presunto autor del disparo. En el estado de Indiana, donde han ocurrido los hechos, hay leyes que permiten la autodefensa personal en casos como la violación de un domicilio. De hecho, la policía que investiga lo ocurrido ha dicho que por ahora se trata de un homicidio, lo que "no implica intención criminal ni culpabilidad legal". Los mismos medios informan que el marido de la fallecida ha asegurado que nunca llegaron a entrar dentro de la vivienda, y ha lamentado que optaran por dispararles en lugar de llamar a la policía.

Llamamiento a la calma

Los hechos han generado un fuerte revuelo en la localidad, situada a unos 30 kilómetros al norte de Indianápolis. La policía ha asegurado que se trata de un "incidente aislado" y que no existe ninguna amenaza conocida para la seguridad pública. "Entendemos que incidentes como este pueden generar preocupación y especulación. Pedimos que se confíe en el proceso de investigación y que se abstenga de compartir información no verificada", han añadido las autoridades locales.

Uno de los problemas que ha surgido es que ha empezado a circular entre la comunidad la versión de que el autor del disparo era un agente de policía. En el mismo comunicado, la policía metropolitana lo ha negado y ha advertido de que es una investigación "compleja" que requerirá tiempo para "ser comprendida en su totalidad". "La desinformación puede causar daño tanto a las personas implicadas como a la integridad de la investigación", sostiene. También ha expresado sus "más sinceras condolencias" a la familia de la fallecida.

TEMAS

  1. Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
  2. Rusia recluta con engaños a miles de cubanos para ser usados como carne de cañón en la guerra de Ucrania
  3. Ucrania y la oposición castrista señalan a la embajada rusa por el reclutamiento de cubanos para la guerra
  4. Polonia pone en marcha un programa de instrucción universal para preparar a sus ciudadanos ante una guerra
  5. Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
  6. Japón emite un aviso de tsunami tras un terremoto de magnitud 6,7
  7. Las mujeres de Irán inician una 'revolución cultural' y se quitan el velo ante la debilidad del régimen
  8. Francia intensifica su ofensiva contra Shein y ordena inspeccionar todos los paquetes de la firma china

Sánchez llama a los estados a "respetar el derecho internacional" y resolver sus diferendos "por medios pacíficos"

Sánchez llama a los estados a "respetar el derecho internacional" y resolver sus diferendos "por medios pacíficos"

Dimite el director general de la BBC tras la polémica por editar un discurso de Trump

Dimite el director general de la BBC tras la polémica por editar un discurso de Trump

Cuatro acusados por graves incidentes en un concierto de la filarmónica israelí en París

Cuatro acusados por graves incidentes en un concierto de la filarmónica israelí en París

El Parlamento de Israel acelera la agenda más radical de Netanyahu: pena de muerte, control de medios y trabas a la justicia

El Parlamento de Israel acelera la agenda más radical de Netanyahu: pena de muerte, control de medios y trabas a la justicia

Muere de un disparo una empleada de la limpieza que se equivocó de domicilio en Estados Unidos

Muere de un disparo una empleada de la limpieza que se equivocó de domicilio en Estados Unidos

Petro llama a la América Latina y Europa a "contener las fuerzas de la barbarie" que se manifiestan en Gaza y el Caribe

Petro llama a la América Latina y Europa a "contener las fuerzas de la barbarie" que se manifiestan en Gaza y el Caribe

Hamás entrega el cuerpo de un soldado israelí asesinado en la guerra de 2014 en Gaza

Hamás entrega el cuerpo de un soldado israelí asesinado en la guerra de 2014 en Gaza

Ingresada por una posible sobredosis de medicamentos la exabogada militar israelí acusada de filtrar los abusos a un preso palestino

Ingresada por una posible sobredosis de medicamentos la exabogada militar israelí acusada de filtrar los abusos a un preso palestino