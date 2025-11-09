Sismo en el mar
Japón emite un aviso de tsunami tras un terremoto de magnitud 6,7
La cadena nacional NHK informa de olas de tsunami frente a la costa y pide a los residentes que no se acerquen
Japón emitió este domingo un aviso de tsunami tras un terremoto de magnitud 6,7 en el mar, frente a las costas del noreste del país. El sismo se produjo alrededor de las 17.03 locales (08.03 GMT) en aguas situadas frente a la prefectura de Iwate y podría provocar olas de hasta un metro de altura, informó la agencia meteorológica de Japón (JMA).
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) anunció por su parte una magnitud de 6,8.
La cadena nacional NHK informó de que se observaron olas de tsunami frente a la costa y pidió a los residentes que no se acerquen. Las imágenes en directo de la televisión japonesa mostraban un mar en calma.
Esta región aún recuerda el enorme sismo de magnitud 9,0 de 2011 y el posterior tsunami que provocaron alrededor de 18.500 muertos o desaparecidos. El tsunami también provocó la fusión de tres reactores en la central nuclear de Fukushima, el accidente nuclear más grave desde Chernóbil.
Japón se encuentra sobre cuatro grandes placas tectónicas en el borde occidental del llamado "Anillo de Fuego" del Pacífico y es uno de los países con más actividad sísmica del mundo.
El archipiélago, con alrededor de 125 millones de habitantes, registra unos 1.500 terremotos cada año. La gran mayoría son leves, aunque los daños varían según su ubicación y profundidad bajo la superficie terrestre.
- Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
- Rusia recluta con engaños a miles de cubanos para ser usados como carne de cañón en la guerra de Ucrania
- Ucrania y la oposición castrista señalan a la embajada rusa por el reclutamiento de cubanos para la guerra
- Polonia pone en marcha un programa de instrucción universal para preparar a sus ciudadanos ante una guerra
- Las mujeres de Irán inician una 'revolución cultural' y se quitan el velo ante la debilidad del régimen
- Francia intensifica su ofensiva contra Shein y ordena inspeccionar todos los paquetes de la firma china
- El Gobierno francés ordena el bloqueo temporal de la plataforma Shein tras el escándalo de las muñecas sexuales
- Crecen las acusaciones de limpieza étnica en Sudán: 'Los supervivientes hablan de asesinatos en masa, tortura y secuestros