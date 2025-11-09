Japón emite un aviso de tsunami tras un terremoto de magnitud 6,7

Japón emitió este domingo un aviso de tsunami tras un terremoto de magnitud 6,7 en el mar, frente a las costas del noreste del país. El sismo se produjo alrededor de las 17.03 locales (08.03 GMT) en aguas situadas frente a la prefectura de Iwate y podría provocar olas de hasta un metro de altura, informó la agencia meteorológica de Japón (JMA).

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) anunció por su parte una magnitud de 6,8.

La cadena nacional NHK informó de que se observaron olas de tsunami frente a la costa y pidió a los residentes que no se acerquen. Las imágenes en directo de la televisión japonesa mostraban un mar en calma.

Esta región aún recuerda el enorme sismo de magnitud 9,0 de 2011 y el posterior tsunami que provocaron alrededor de 18.500 muertos o desaparecidos. El tsunami también provocó la fusión de tres reactores en la central nuclear de Fukushima, el accidente nuclear más grave desde Chernóbil.

Japón se encuentra sobre cuatro grandes placas tectónicas en el borde occidental del llamado "Anillo de Fuego" del Pacífico y es uno de los países con más actividad sísmica del mundo.

El archipiélago, con alrededor de 125 millones de habitantes, registra unos 1.500 terremotos cada año. La gran mayoría son leves, aunque los daños varían según su ubicación y profundidad bajo la superficie terrestre.