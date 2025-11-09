En Directo
Al minuto
DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, rubricado a bombo platillo, los rehenes israelíes fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Muere un niño palestino en Gaza tras la detonación de un artefacto israelí abandonado
El Hospital Nasser informó que un niño palestino falleció después de que un explosivo dejado por las fuerzas israelíes en la ciudad de Jan Yunis estallara.
Los restos de munición sin detonar representan un grave peligro para los palestinos en toda Gaza, especialmente mientras intentan regresar a sus hogares y barrios destruidos tras dos años de bombardeos israelíes.
Mahmoud Basal, portavoz de la Defensa Civil Palestina, declaró a Al Jazeera el mes pasado que Israel había lanzado al menos 200.000 toneladas de explosivos sobre el territorio, de las cuales aproximadamente 70.000 toneladas no llegaron a detonar.
Hamás encuentra en Rafah el cuerpo del rehén Hadar Goldin, retenido en Gaza desde 2014
Las Brigadas Al Qasam, el brazo armado de Hamás, recuperaron este sábado en Rafah (sur de Gaza) el cuerpo de Hadar Goldin, soldado israelí cuyo cadáver retiene desde 2014 y el único cautivo restante en la Franja que no fue capturado en el 7 de octubre de 2023, anunció un alto cargo de la organización a la cadena catarí Al Jazeera.
Este alto cargo dijo también a Al Jazeera haber hallado seis cadáveres más en el lugar en que encontró a Goldin, aunque no identificó ninguno como perteneciente a otros rehenes.
Su identidad no se confirmará hasta que Hamás entregue el cuerpo a la Cruz Roja y, esta, al ejército israelí, que lo sacará de Gaza para llevarlo al instituto forense. Este determinará si el cadáver se corresponde con el del soldado fallecido.
Imágenes de Al Jazeera muestran a milicianos de Al Qasam y a otros hombres con monos clínicos a la entrada de un túnel en la ciudad sureña, que sigue bajo control del Ejército de Israel.
Tras conocerse la posibilidad de que el cuerpo de Goldin halla sido recuperado, el jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, acudió a casa de su familia, recogió el diario Yedioth Ahronoth.
El Ejército israelí mata a dos palestinos por cruzar la línea amarilla en Gaza
El Ejército de Israel reconoció haber matado este sábado a dos palestinos en la Franja de Gaza después de que cruzaran la línea amarilla y se acercaran a las tropas, según un comunicado de estas fuerzas armadas.
En dos tiroteos separados en el norte y sur de Gaza, las fuerzas armadas dispararon contra gazatíes que cruzaron esta demarcación imaginaria al identificarles como "terroristas", asegurando que suponían una "amenaza inmediata" para los soldados.
"Dos terroristas fueron identificados cruzando la línea amarilla y acercándose a los soldados del Ejército que operaban en el norte de Gaza, suponiendo para ellos una amenaza inmediata", recoge el comunicado sobre el ataque en el norte.
Los soldados abrieron fuego contra ellos, matando a uno de los dos.
El comunicado aborda el segundo incidente con la misma descripción: una persona cruzó la línea amarilla (esta vez en el sur), fue identificada como "terrorista" y abatida (sin disparos de advertencia previos) al suponer una "amenaza inmediata" para los soldados.
"Los soldados del ejército en el Comando Sur siguen desplegados de acuerdo con lo pactado y continúan operando para eliminar cualquier amenaza inmediata", concluye el texto.
Israel devuelve 15 cuerpos de palestinos en su poder a Gaza a cambio del rehén Lior Rudaef
El Hospital Nasser de Jan Yunis (sur de Gaza) recibió este sábado los cadáveres de 15 palestinos que permanecían en manos de Israel, después de que la Yihad Islámica Palestina devolviera el viernes el cadáver del rehén Lior Rudaef, identificado esta mañana, informó el Ministerio de Sanidad de la Franja en un comunicado.
"El Ministerio de Salud anuncia la recepción de 15 cadáveres de mártires que han sido liberados hoy por la ocupación israelí y entregados por la Cruz Roja, lo que eleva el número total de cadáveres de mártires recibidos a 300", recoge el comunicado.
Israel devuelve a Gaza 15 cadáveres en su poder a cambio de cada cuerpo de rehén israelí en el enclave que Hamás entrega a la Cruz Roja. Sólo quedan en la Franja cinco de los 28 cuerpos con los que contaban los islamistas al comenzar estos intercambios.
Hasta ahora han sido identificados sólo 89 de los 300 cadáveres devueltos por Israel.
Israel confirma la identidad del último cuerpo entregado por Hamás
El Ejército de Israel ha confirmado este sábado que los restos del último rehén entregado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) corresponden a Lior Rudaeff, un alto cargo en materia de seguridad del kibutz Nir Yitzhak y que fue secuestrado en el marco de los ataques del 7 de octubre de 2023.
"Tras completar el proceso de identificación llevado a cabo por el Centro Nacional Médico Forense, en cooperación con la Policía y de Israel, representantes del Ejército han informado a la familia de la identidad del rehén, cuyo cuerpo ha vuelto a Israel", ha indicado la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, en un comunicado.
En este sentido, ha indicado que el Gobierno israelí "comparte su más profundo pesar con la familia de Rudaeff y con todas las familias de los rehenes fallecidos".
"El Gobierno trabaja con compromiso y determinación, de forma incansable, para traer de vuelta los restos de todos los rehenes para que reciban un entierro apropiado en su país", recoge el texto.
Por ello, señala, se insta a Hamás a "cumplir con los compromisos alcanzados con los mediadores en el marco del acuerdo y devolver sus cuerpos". "No vamos a malgastar esfuerzos hasta que todos hayan vuelto, hasta el último de ellos", ha zanjado.
Por su parte, el Gobierno israelí ha liberado a cerca de 2.000 palestinos que estaban en sus cárceles y ha entregado 225 cadáveres en línea con el citado acuerdo, en medio de acusaciones cruzadas sobre violaciones del alto el fuego, incluido el continuado cierre del paso de Rafá, en la frontera con Egipto, para el paso de ayuda humanitaria.
Irán califica de invento mediático presunto atentado contra embajadora de Israel en México
La embajada de Irán en México calificó este viernes de "invento mediático" la versión de un presunto atentado contra la embajadora de Israel en México, Einat Kranz-Neiger, en una supuesta operación dirigida por Irán, al tiempo que la rechazó de manera categórica.
"La acusación sobre un supuesto intento de Irán de asesinar a la embajadora del régimen israelí en México es un invento mediático, una gran mentira, cuyo objetivo es dañar las relaciones amistosas e históricas entre ambos países (México e Irán) la cual rechazamos categóricamente", dijo la embajada de Irán en México en una serie de mensajes en la red social X.
Este viernes en un comunicado, el Ministerio de Exteriores de Israel agradeció a los servicios de seguridad mexicanos haber desarticulado "una red terrorista dirigida por Irán" que pretendía atacar a la embajadora israelí en México.
El presunto intento de asesinato fue frustrado en México este verano, informó el medio estadounidense Axios, que detalló también que el plan para llevar a cabo el crimen se habría puesto en marcha a finales de 2024.
EEUU acusa a Irán de conspirar para matar a la embajadora de Israel en México
Estados Unidos e Israel acusaron el viernes a Irán de intentar asesinar a la embajadora israelí en México, algo que Teherán desmintió enérgicamente, mientras que el gobierno mexicano afirmó desconocer el hecho.
La presunta conspiración para matar a la embajadora Einat Kranz Neiger se produjo en un contexto de creciente tensión entre Israel e Irán.
"El complot fue frustrado y actualmente no representa una amenaza", declaró un funcionario estadounidense bajo condición de anonimato.
Según el funcionario, la Fuerza Quds de élite de los Guardianes de la Revolución de Irán inició la conspiración a finales de 2024 y fue desbaratada este año.
Mahmud Abás afirma que "el gobierno israelí prefiere el extremismo a la coexistencia"
El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, ha afirmado que el desarme de Hamás "no es un deseo extranjero, sino una necesidad palestina" y ha acusado al actual gobierno israelí de preferir "el extremismo a la coexistencia", en una entrevista publicada este viernes en el diario "La Stampa" durante su visita a Italia. En ella, Abás incide en que actualmente "Israel se encuentra en una encrucijada" entre quienes "claman por la paz y el fin de la ocupación"; y "un gobierno extremista y grupos de colonos que empujan al país hacia el racismo y el apartheid".
Las Naciones Unidas adviertes de que toda fuerza que opere en Gaza "deberá respetar el derecho internacional"
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha defendido que cualquier fuerza de estabilización en Gaza "debe respetar el derecho internacional y el humanitario". Estas declaraciones llegan un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, indicara que se iba a desplegar "muy pronto" en la Franja. "Es muy importante que, en cualquier proceso relativo al futuro de Gaza y de todo el territorio palestino ocupado, el pueblo palestino participe y se respeten sus derechos a la autodeterminación", añadió en rueda de prensa el portavoz de la oficina Thameen Al-Keetan.
Miles de personas acuden al entierro de Omer Neutra, soldado cuyo cuerpo devolvió Hamás el domingo
Miles de personas han acudido al funeral del soldado estadounidense Omer Neutra, cuyo cuerpo devolvió Hamás el domingo pasado, en el cementerio militar de Kiryat Shaul (en el centro de Israel). Según ha recogió el diario Haaretz, a la ceremonia, celebrada este viernes, han acudido el presidente de Israel, Isaac Herzog, y el comandante del Comando Central de EEUU, Brad Cooper; junto a otros personajes reconocidos como el exministro de Defensa Yoav Gallant o el que fuera jefe del Estado Mayor Herzi Halevi, que entre miles despidieron al soldado fallecido el 7 de octubre de 2023.
- Nueva York escoge nuevo alcalde con el demócrata Zohran Mamdani como candidato favorito
- El Gobierno francés ordena el bloqueo temporal de la plataforma Shein tras el escándalo de las muñecas sexuales
- Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
- Mamdani planta cara a Trump: 'Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes y, desde esta noche, dirigida por uno
- Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
- Polonia pone en marcha un programa de instrucción universal para preparar a sus ciudadanos ante una guerra
- El apoyo a Trump y a la agenda que le llevó hace un año a la victoria se erosiona
- Claves de una jornada triunfal para los demócratas de EEUU (y de un duro golpe para Trump)