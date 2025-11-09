Hamás asegura haber entregado el cuerpo del soldado israelí Hadar Goldin, asesinado en la guerra de 2014

El frágil alto el fuego en Gaza parece avanzar a medida que las milicias palestinas recuperan y entregan los cuerpos de rehenes israelíes atrapados en la Franja. Este domingo, las Brigadas al Qasam, el brazo armado de Hamás, entregaron a la Cruz Roja el cuerpo del soldado Hadar Goldin, asesinado durante la guerra de 2014. Con el de Goldin, ya son seis los cuerpos recuperados por Israel en la última semana, mientras que otros cuatro permanecen retenidos en Gaza, según medios israelíes.

Hadar Goldin, de 23 años en el momento de su muerte, fue abatido en una emboscada en Ráfah durante el verano de 2014, y sus restos habían permanecido en manos de Hamás desde entonces. El grupo palestino informó el sábado de que había hallado el cuerpo en un túnel del campo de refugiados de Yebna, en Ráfah, ciudad bajo control del Ejército israelí desde hace más de un año, según un comunicado difundido a través de sus canales oficiales.

Aunque la identidad del cuerpo no se confirmará hasta que sea analizada por el Instituto Forense de Israel, el Ejército israelí confirmó que el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, visitó anoche a la familia de Goldin tras conocerse la noticia.

Once años después

La entrega del cuerpo de Hadar Goldin, el único rehén retenido desde antes de los ataques del 7 de octubre de 2023, tiene un profundo significado simbólico para el Estado hebreo y contribuye a cerrar las heridas de una guerra anterior a la que hoy se mantiene en pausa gracias al acuerdo de alto el fuego. En aquel conflicto de 2014, que se prolongó durante 49 días, murieron 71 israelíes y 2.310 palestinos.

El Ejército israelí celebró entonces un entierro simbólico para Goldin, y su familia pidió a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que no abandonaran Gaza sin recuperar su cuerpo. “Su familia ha sufrido una profunda angustia y ahora podrá darle sepultura en la tierra de Israel”, ha declarado el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, durante una reunión de gabinete, según The Times of Israel.

En medio del alto el fuego

La ciudad de Ráfah, en el sur de Gaza, permanece dentro de la llamada “línea amarilla” marcada por la primera fase del acuerdo de alto el fuego, tras la cual las fuerzas israelíes deben retirarse. En esta zona siguen atrapados más de un centenar de milicianos palestinos en áreas bajo control del Ejército israelí.

Esta semana, Hamás ha intentado negociar la evacuación de sus combatientes a través de corredores humanitarios gestionados por la Cruz Roja para evitar enfrentamientos directos con las FDI. Por su parte, el Gobierno israelí se niega públicamente a aceptar un acuerdo sobre este asunto, mientras que, en privado, mediadores trabajan para resolver la crisis y evitar enfrentamientos directos, según explica el medio israelí Haaretz.

Pese al alto el fuego actual, más de 240 personas han muerto en Gaza. En total, los ataques israelíes desde el 7 de octubre de 2023 han dejado 69.176 muertos y 170.690 heridos, según las autoridades locales.