Comercio internacional
Francia insiste en su negativa a firmar un acuerdo con Mercosur que "condene" a sus agricultores
La ministra francesa de Agricultura, Annie Genevard se reafirma en la necesidad de "una cláusula de salvaguarda agrícola específica" y "medidas espejo"
La ministra francesa de Agricultura, Annie Genevard, ha afirmado este domingo que su país no firmará un acuerdo que "condene" a sus agricultores, tres días después de que el presidente Emmanuel Macron expresase sus impresiones "positivas" sobre una aprobación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur.
En una entrevista con el Journal du Dimanche (JDD) la ministra reafirmó las "líneas rojas" de Francia: "una cláusula de salvaguarda agrícola específica", "medidas espejo" que impidan la importación a Europa de productos agrícolas que incumplan las normas sanitarias y medioambientales europeas y un refuerzo de los controles sanitarios. En cuanto a la cláusula de salvaguarda, Genevard insistió en la idea de "poder accionar un freno de emergencia si, por ejemplo, el sector se viera amenazado por una caída masiva de los precios relacionada con una afluencia de productos importados".
Dudas
La ministra dijo que estará atenta a los puntos que, según ella, quedan por aclarar, como "¿Quién decide? ¿Quién lo verifica? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué criterios activan el mecanismo?". El Gobierno francés está examinando los documentos y se pregunta también si "¿es este dispositivo realmente eficaz y protector para nuestros agricultores?". En estas dudas Francia no se siente sola, añadió la titular de Agricultura. Según Genevard, Polonia, Austria, los Países Bajos, Irlanda y Hungría están en la misma línea. Recalcó que mientras todas las garantías que exige el Gobierno francés "no estén por escrito, validadas y aceptadas por nuestros socios del Mercosur, Francia mantendrá su posición" contraria.
El pasado jueves, Macron se mostró en Brasil "bastante positivo" sobre la posibilidad de aprobar el acuerdo, aunque matizó que Francia se mantendrá "vigilante", lo que generó fuertes críticas de parte de los partidos políticos y del sector agrícola francés. Ese mismo día, desde México, el jefe del Estado trató de calmar los ánimos y señaló que Francia "sigue esperando respuestas claras" antes de dar su visto bueno al acuerdo.
El pacto con Mercosur, cuyo proyecto de acuerdo fue validado por la Comisión Europea el pasado 3 de septiembre y ahora debe ser aprobado por los 27 Estados miembros tras una negociación de décadas, supondría facilitar la exportación de mercancías producidas en la UE -como coches, maquinaria o alcohol- a los países integrantes de Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), a cambio de facilitar la importación en el club comunitario de productos sudamericanos como la ternera, el azúcar, el arroz o la soja.
- Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
- Rusia recluta con engaños a miles de cubanos para ser usados como carne de cañón en la guerra de Ucrania
- Ucrania y la oposición castrista señalan a la embajada rusa por el reclutamiento de cubanos para la guerra
- Polonia pone en marcha un programa de instrucción universal para preparar a sus ciudadanos ante una guerra
- Las mujeres de Irán inician una 'revolución cultural' y se quitan el velo ante la debilidad del régimen
- Francia intensifica su ofensiva contra Shein y ordena inspeccionar todos los paquetes de la firma china
- El Gobierno francés ordena el bloqueo temporal de la plataforma Shein tras el escándalo de las muñecas sexuales
- Crecen las acusaciones de limpieza étnica en Sudán: 'Los supervivientes hablan de asesinatos en masa, tortura y secuestros