Cuatro acusados por graves incidentes en un concierto de la filarmónica israelí en París

Cuatro personas fueron acusadas este domingo y puestas bajo control judicial por los incidentes registrados en París el jueves durante un concierto de la Orquesta Filarmónica de Israel, que sufrió interrupciones, enfrentamientos entre los espectadores y lanzamientos de bengalas.

Los cuatro implicados, tres hombres y una mujer, comparecieron ante un juez este domingo para la apertura de una investigación judicial, que les comunicó oficialmente las acusaciones que pesan sobre ellos y luego fueron puestos bajo supervisión judicial, informó la Fiscalía de París.

Se les imputa daños a la propiedad con medios peligrosos para las personas, poner en peligro a otros, posesión de material incendiario sin justificación y prohibido por decreto prefectoral, organización de una manifestación en la vía pública sin notificación previa, negativa a someterse a la toma de huellas dactilares e identificación para ser incluidos en la base de datos policial como sospechosos de un delito, y violencia con uso o amenaza de arma, precisó la fuente.

El recital, que se desarrolló en el auditorio de la Filarmónica de París, había suscitado fuertes protestas desde su anuncio hace un mes debido a la situación en la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego alcanzado el 10 de octubre pasado.

Este sábado fueron detenidos otros cuatro individuos en relación con los mismos acontecimientos, informaron hoy fuentes policiales.

Los incidentes de la víspera, en los que resultaron heridos tres agentes, se desencadenaron cuando un grupo propalestino se congregó frente a la comisaría del distrito XIV en apoyo a cuatro detenidos por los incidentes en el concierto del jueves, se acercó hasta el lugar un grupo proisraelí y se produjo una pelea.

Tres activistas proisraelíes y un propalestino fueron detenidos tras la trifulca. Los tres primeros fueron arrestados por "desacato y violencia contra la autoridad", y el otro fue detenido posteriormente tras realizar comentarios antisemitas.

Paralelamente, un simposio sobre Palestina, previsto para los días 13 y 14 de noviembre en el Collège de France, ha sido cancelado por esta prestigiosa institución de investigación, según anunció su administrador en un comunicado el domingo. La suspensión se produce tras las presiones efectuadas por el Ministerio de Educación Superior y la LICRA (Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo).

El Collège de France "no defiende, fomenta ni apoya ninguna forma de activismo", declaró hoy la institución, que reafirmó su "estricta neutralidad" con respecto a cuestiones de índole política o ideológica.

En un comunicado emitido el 11 de septiembre, el ministro de Educación Superior, Philippe Baptiste, había solicitado la cancelación, que consideraba un acto "responsable".

Al cancelar el evento, "el Collège de France ha optado por la responsabilidad en lugar de la parcialidad, por el rigor académico en lugar de la caricatura ideológica", celebró Yonathan Arfi, presidente del Consejo Representativo de Instituciones Judías de Francia (CRIF).