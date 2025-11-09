La agencia de aviación de EEUU ordena que los aviones MD-11 permanezcan en tierra mientras investiga el accidente aéreo mortal de UPS

La administración Federal de Aviación (FAA) ordenó este sábado que todos los aviones MD-11 y MD-11F permanezcan en tierra mientras investigan el accidente de un avión de carga de la empresa UPS, en Kentucky, el 4 de noviembre, que dejó 13 muertos.

La directriz ocurre, no obstante, luego de que UPS así como la compañía de carga FedEx anunciaran que dejarían en tierra voluntariamente sus flotas de aviones de carga McDonnell Douglas MD-11 "por precaución", de acuerdo con CBS.

La orden de la agencia federal se emitió "porque ha determinado que es probable que la condición insegura exista o se desarrolle en otros productos del mismo tipo de diseño", según el documento obtenido por CBS News.

"Estamos evaluando cualquier posible problema de seguridad y nos aseguraremos de que se tomen las medidas correctivas adecuadas", indicó la FAA.

Los MD-11 constituyen aproximadamente el 9 % de la flota aérea de UPS y el 4 % de la de FedEx, de acuerdo con las empresas.

Un avión de la UPS, una de las empresas de transporte de paquetes más importantes del país, se estrelló el 4 de noviembre, cuando apenas había tomado 55 metros de altura, tras despegar del aeropuerto internacional de Muhammad Ali de Louisville, en Kentucky, con destino a Honolulu (Hawai, EE.UU.).

Louisville alberga el principal centro de operaciones aéreas de UPS, donde la compañía cuenta con 291 naves.

Los MD-11 fueron construidos por McDonnell Douglas, pero la compañía se fusionó con Boeing en 1997, convirtiendo a Boeing en el fabricante oficial de la aeronave.

Boeing indicó a CBS que recomendó dejar en tierra los aviones "por extrema precaución".

La compañía informó en 1998 que iría eliminando gradualmente su producción del MD-11 y que las últimas entregas estaban previstas para el 2000, destaca CBS.

Actualmente hay unos 70 aviones MD-11 en servicio, de los que FedEx y UPS tienen cada una alrededor de dos docenas de MD-11, y una tercera aerolínea, Western Global, tiene 16.