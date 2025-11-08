Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
Un ataque ruso golpea la infraestructura energética de Ucrania
Un ataque masivo ruso golpeó la infraestructura energética de Ucrania, lo que dejó varias regiones sin electricidad, aseguró el sábado el Ministerio de Energía de Kiev.
"El enemigo está atacando masivamente la infraestructura energética de Ucrania de nuevo. Debido a esto, se han producido cortes de energía de emergencia en varias regiones", escribió la ministra Svitlana Grynchuk en redes sociales, sin especificar las zonas afectadas.
"Los cortes de energía de emergencia se cancelarán una vez que la situación del sistema energético se estabilice", afirmó.
Merz dice que Alemania "no tiene tiempo que perder" para rearmarse ante la amenaza rusa
El canciller alemán, Friedrich Merz, ha insistido en que su país no tiene tiempo que perder para rearmarse, en un contexto internacional marcado por la guerra contra Ucrania y la amenaza que representa Rusia, nación a la que ha acusado de agredir a Alemania a diario de forma híbrida. "Cumplimos con nuestra obligación en la OTAN de forma que, como alianza, nadie se plantee atacarnos, y para eso no tenemos tiempo que perder", ha señalado Merz en un mensaje de vídeo transmitido en el marco de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Federales que acoge Berlín en esta jornada. Por su parte, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ha recalcado que Rusia se está armando para otra guerra y que no constituye un "escenario abstracto" la posibilidad de que ataque a un país europeo.
Kiev urge a Gobiernos africanos a disuadir a sus ciudadanos de unirse al Ejército ruso
El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, ha pedido a los Gobiernos africanos que traten de disuadir a sus ciudadanos de alistarse a cambio de dinero al Ejército ruso en la guerra que éste libra contra Ucrania. Sibiga ha hecho este llamamiento un día después de que el Gobierno de Sudáfrica revelara que ha recibido peticiones de auxilio por parte de 17 ciudadanos del país que dicen estar "atrapados" en el este de Ucrania después de haber sido "engañados" para participar como mercenarios en la guerra. "Urjo a todos los Gobiernos africanos a emitir una declaración pública desaconsejando a sus ciudadanos unirse al Ejército invasor ruso", ha escrito en sus redes sociales Sibiga, que pidió a los africanos que ya han entrado en combate en las filas del Ejército ruso que traten de desertar y entregarse como prisioneros de guerra a Ucrania. Según el ministro ucraniano, Kiev tiene constancia de 1.436 ciudadanos de 36 países africanos que están luchando actualmente en las filas rusas.
Ucrania dice haber atacado una planta petroquímica rusa a 1.500 kilómetros de su frontera
Drones lanzados en la madrugada del miércoles al jueves por la inteligencia militar ucraniana (GUR) alcanzaron una planta petroquímica situada en la región rusa de Bashkortostán, a 1.500 kilómetros de la frontera ucraniana con Rusia, según ha informado el propio GUR en un comunicado. A consecuencia del ataque se produjo un incendio en las instalaciones donde se producen aditivos para combustible para aviones, explica la nota.
Rusia reclama claridad ante los mensajes "contradictorios" de EE.UU sobre ensayos nucleares
ElKremlin ha reclamado a Estados Unidos que aclare los "contradictorios" mensajes sobre sus planes de reanudar los ensayos nucleares después de la correspondiente orden impartida por el presidente estadounidense, Donald Trump. la portavoz de Exteriores, María Zajárova, ha declarado en rueda de prensa que las señales provenientes de Washington "generan preocupaciones legítimas" para todo el mundo y que, "las razones ocultas deben ser aclaradas". "¿Se busca intensificar las pruebas de portadores de armas nucleares o Washington está realmente considerando reanudar directamente, bajo pretextos fabricados, las pruebas de explosiones de elementos con cabezas nucleares?", ha cuestionado Zajárova.
La UE pone fin a los visados múltiples para los ciudadanos rusos
La Unión Europea ha puesto fin a los visados múltiples para los ciudadanos rusos, que en adelante obtendrán visados de entrada única cuando viajen al territorio comunitario, una medida con la que los Veintisiete buscan "mitigar las amenazas al orden público y la seguridad interior", ha infromado la Comisión Europea en un comunicado. Bruselas justifica la decisión por "el aumento de los riesgos de seguridad derivados de la guerra de agresión no provocada e injustificada de Rusia contra Ucrania, incluyendo la instrumentalización de la migración, los actos de sabotaje y el posible uso indebido de los visados". En adelante, los ciudadanos rusos ya no podrán obtener visados de entradas múltiples como antes, que les permitían entrar y salir de la UE repetidamente durante su período de validez .Esta medida permitirá "un control exhaustivo y frecuente de los solicitantes para mitigar cualquier posible riesgo para la seguridad", ha indicado la CE.
Ucrania aclara que no exportará armas hasta la segunda mitad de 2026
El jefe del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umérov, ha aclarado que Ucrania no finalizará los primeros contratos para la exportación de las armas que su industria de defensa fabrica en cantidades superiores a las que necesita su Ejército hasta la segunda mitad de 2026. Una afirmación en línea cno als declaraciones del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien ya había dicho previamente que el programa para la exportación de armas debía ser puesto en marcha en noviembre y que Ucrania abrirá este año en Berlín y Copenhague oficinas para la venta de su armamento.
Rusia demanda respeto por los intereses legítimos de compañías como Lukoil
El Kremlin ha alegado que los intereses legítimos de grandes compañías como Lukoil, junto con Rosneft una de las sancionadas por EEUU, deben respetarse, al comentar la renuncia de la multinacional Gunvor a comprar por presiones estadounidenses los activos internacionales de la sancionada petrolera rusa. El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria ha subrayado que todos los incumplimientos de estas normas son "inaceptables y perjudican el régimen del comercio mundial".
Suecia confirma que entregará más de un centenar de cazas Gripen a Ucrania en el "plazo solicitado"
Las autoridades de Suecia han confirmado los planes para entregar cazas Gripen de fabricación sueca a Ucrania "en el plazo solicitado" por Kiev, siguiendo el acuerdo sellado por el primer ministro, Ulf Kristersson, y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, en una reciente visita de éste al país nórdico. "Podemos confirmar que es viable entregar el Gripen E en el plazo solicitado por Ucrania, incluida la formación de pilotos y técnicos", ha señalado el ministro de Defensa sueco, Pal Jonson, en declaraciones tras un encuentro con su homólogo ucraniano, Denis Shmigal, en Estocolmo. Este acuerdo contempla la entrega de hasta 150 aeronaves fabricados por la compañía aeroespacial Saab, por lo que Suecia se convertirá en el principal proveedor de las Fuerzas Aéreas Ucranianas.
Rusia asegura que Ucrania ha perdido casi 1.500 hombres en la batalla de Pokrovsk
El Ministerio de Defensa ruso ha asegurado este viernes que el Ejército ucraniano ha perdido en la última semana más de 1.460 militares en la batalla de Pokrovsk. Ciudad donde las fuerzas rusas continúan avanzando y donde habrían tomado casi 70 edificios en solo 24 horas. "En este sector el Ejército ucraniano perdió más de 1.460 militares, 14 blindados de combate, 13 automóviles, seis piezas de artillería", ha señalado el mando ruso en su parte de guerra semanal publicado en Telegram. En este mismo comunicado, ha aseverado que en Pokrovsk los grupos de asalto del Segundo Ejército "continúan aniquilando" a las agrupaciones rodeadas del Ejército ucraniano. Además, ha destacado que las fuerzas rusas están limpiando de militares ucranianos las localidades de Hnativka y Rig, aledañas a Pokrovsk, y "liberaron 45 edificios en las últimas 24 horas".
