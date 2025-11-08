Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

Un ataque ruso golpea la infraestructura energética de Ucrania

Un ataque masivo ruso golpeó la infraestructura energética de Ucrania, lo que dejó varias regiones sin electricidad, aseguró el sábado el Ministerio de Energía de Kiev.

"El enemigo está atacando masivamente la infraestructura energética de Ucrania de nuevo. Debido a esto, se han producido cortes de energía de emergencia en varias regiones", escribió la ministra Svitlana Grynchuk en redes sociales, sin especificar las zonas afectadas.

"Los cortes de energía de emergencia se cancelarán una vez que la situación del sistema energético se estabilice", afirmó.