El Supremo de EEUU da la razón al Gobierno y suspende temporalmente el pago de ayudas alimentarias

La jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Ketanji Brown Jackson, ha fallado a favor del Gobierno y ha suspendido temporalmente la orden judicial que obligaba a la Administración Trump a cubrir los gastos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) antes de este viernes.

"Se ordena que las órdenes del Tribunal de Distrito queden suspendidas administrativamente en espera de la resolución de la moción de suspensión en espera de apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de los Estados Unidos en el caso n.° 25-2089 o hasta que el abajo firmante o este Tribunal dicte una nueva orden", reza la sentencia emitida por la magistrada.

En este sentido, Jackson ha requerido al tribunal de apelaciones, que denegó de manera provisional un recurso del Gobierno para evitar el pago del SNAP, que emita una orden definitiva sobre la suspensión. Hasta entonces, queda anulada la obligación del Ejecutivo liderado por Donald Trump de asignar todos los fondos necesarios para financiar el programa de ayudas.

Por el momento, la Justicia había sentenciado que el Gobierno debía sufragar completamente el programa SNAP antes de este viernes, lo que suponía transferir en un día unos 4.000 millones de dólares (unos 3.500 millones de euros). Ante esta situación, la Casa Blanca recurrió primero al tribunal de apelaciones y posteriormente a la Corte Suprema para solicitar su suspensión.

"Dadas las manifestaciones del Primer Circuito, se requiere una suspensión administrativa para facilitar la pronta resolución de la moción de suspensión pendiente por parte del Primer Circuito", ha sostenido la jueza.

Esta medida finalizará en las 48 horas posteriores al veredicto del tribunal de apelaciones que, en palabras de la magistrada del Tribunal Supremo, "se espera" que "emita con prontitud".

El cierre de gobierno --que se alarga desde el 1 de octubre por la incapacidad de acuerdo entre republicanos y demócratas-- ha provocado que las ayudas alimentarias comiencen a quedarse sin financiación, afectando a millones de personas.

"Un solo tribunal de distrito en Rhode Island no debería poder acaparar el protagonismo en el cierre del gobierno, intentar desbaratar las negociaciones políticas que podrían generar soluciones políticas rápidas para el SNAP y otros programas", ha argumentado la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, al anunciar la presentación del recurso.

Por su parte, el mandatario norteamericano expresó su intención de mantener el programa de ayudas, incluso con fondos no gubernamentales. "Será un honor para mi proporcionar los fondos, tal como lo hice con el pago de los militares y las fuerzas del orden", indicó.