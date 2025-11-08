Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

Palestinos caminando entre edificios destruidos por los ataques de Israel contra Shujaia, en el norte de la Franja de Gaza (archivo)

Palestinos caminando entre edificios destruidos por los ataques de Israel contra Shujaia, en el norte de la Franja de Gaza (archivo) / Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

María Mondéjar

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, rubricado a bombo platillo, los rehenes israelíes fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.

Rusia recluta con engaños a miles de cubanos para ser usados como carne de cañón en la guerra de Ucrania

El recorte de la capacidad en aeropuertos de EEUU deja más de 1.700 vuelos cancelados

Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

Audrey Tang, la ministra 'hacker' de Taiwán que ha reinventado la democracia: "Tengo muchas ganas de colaborar con Barcelona"

Trump abre la puerta a permitir a Orbán que Hungría siga comprando petróleo y gas ruso

