DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

Irán califica de invento mediático presunto atentado contra embajadora de Israel en México

La embajada de Irán en México calificó este viernes de "invento mediático" la versión de un presunto atentado contra la embajadora de Israel en México, Einat Kranz-Neiger, en una supuesta operación dirigida por Irán, al tiempo que la rechazó de manera categórica.

"La acusación sobre un supuesto intento de Irán de asesinar a la embajadora del régimen israelí en México es un invento mediático, una gran mentira, cuyo objetivo es dañar las relaciones amistosas e históricas entre ambos países (México e Irán) la cual rechazamos categóricamente", dijo la embajada de Irán en México en una serie de mensajes en la red social X.

Este viernes en un comunicado, el Ministerio de Exteriores de Israel agradeció a los servicios de seguridad mexicanos haber desarticulado "una red terrorista dirigida por Irán" que pretendía atacar a la embajadora israelí en México.

El presunto intento de asesinato fue frustrado en México este verano, informó el medio estadounidense Axios, que detalló también que el plan para llevar a cabo el crimen se habría puesto en marcha a finales de 2024.