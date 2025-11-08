DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

En Directo
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, rubricado a bombo platillo, los rehenes israelíes fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
Irán califica de invento mediático presunto atentado contra embajadora de Israel en México
La embajada de Irán en México calificó este viernes de "invento mediático" la versión de un presunto atentado contra la embajadora de Israel en México, Einat Kranz-Neiger, en una supuesta operación dirigida por Irán, al tiempo que la rechazó de manera categórica.
"La acusación sobre un supuesto intento de Irán de asesinar a la embajadora del régimen israelí en México es un invento mediático, una gran mentira, cuyo objetivo es dañar las relaciones amistosas e históricas entre ambos países (México e Irán) la cual rechazamos categóricamente", dijo la embajada de Irán en México en una serie de mensajes en la red social X.
Este viernes en un comunicado, el Ministerio de Exteriores de Israel agradeció a los servicios de seguridad mexicanos haber desarticulado "una red terrorista dirigida por Irán" que pretendía atacar a la embajadora israelí en México.
El presunto intento de asesinato fue frustrado en México este verano, informó el medio estadounidense Axios, que detalló también que el plan para llevar a cabo el crimen se habría puesto en marcha a finales de 2024.
EEUU acusa a Irán de conspirar para matar a la embajadora de Israel en México
Estados Unidos e Israel acusaron el viernes a Irán de intentar asesinar a la embajadora israelí en México, algo que Teherán desmintió enérgicamente, mientras que el gobierno mexicano afirmó desconocer el hecho.
La presunta conspiración para matar a la embajadora Einat Kranz Neiger se produjo en un contexto de creciente tensión entre Israel e Irán.
"El complot fue frustrado y actualmente no representa una amenaza", declaró un funcionario estadounidense bajo condición de anonimato.
Según el funcionario, la Fuerza Quds de élite de los Guardianes de la Revolución de Irán inició la conspiración a finales de 2024 y fue desbaratada este año.
Mahmud Abás afirma que "el gobierno israelí prefiere el extremismo a la coexistencia"
El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, ha afirmado que el desarme de Hamás "no es un deseo extranjero, sino una necesidad palestina" y ha acusado al actual gobierno israelí de preferir "el extremismo a la coexistencia", en una entrevista publicada este viernes en el diario "La Stampa" durante su visita a Italia. En ella, Abás incide en que actualmente "Israel se encuentra en una encrucijada" entre quienes "claman por la paz y el fin de la ocupación"; y "un gobierno extremista y grupos de colonos que empujan al país hacia el racismo y el apartheid".
Las Naciones Unidas adviertes de que toda fuerza que opere en Gaza "deberá respetar el derecho internacional"
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha defendido que cualquier fuerza de estabilización en Gaza "debe respetar el derecho internacional y el humanitario". Estas declaraciones llegan un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, indicara que se iba a desplegar "muy pronto" en la Franja. "Es muy importante que, en cualquier proceso relativo al futuro de Gaza y de todo el territorio palestino ocupado, el pueblo palestino participe y se respeten sus derechos a la autodeterminación", añadió en rueda de prensa el portavoz de la oficina Thameen Al-Keetan.
Miles de personas acuden al entierro de Omer Neutra, soldado cuyo cuerpo devolvió Hamás el domingo
Miles de personas han acudido al funeral del soldado estadounidense Omer Neutra, cuyo cuerpo devolvió Hamás el domingo pasado, en el cementerio militar de Kiryat Shaul (en el centro de Israel). Según ha recogió el diario Haaretz, a la ceremonia, celebrada este viernes, han acudido el presidente de Israel, Isaac Herzog, y el comandante del Comando Central de EEUU, Brad Cooper; junto a otros personajes reconocidos como el exministro de Defensa Yoav Gallant o el que fuera jefe del Estado Mayor Herzi Halevi, que entre miles despidieron al soldado fallecido el 7 de octubre de 2023.
El Ejército israelí mata a dos menores palestinos por lanzar un cóctel molotov en Cisjordania
El Ejército de Israel ha matado a tiros este viernes a dos palestinos de 16 años que lanzaron un cóctel molotov sobre uno de los muros de separación israelíes en Cisjordania, cerca de Judeira (al norte de Jerusalén). Según el Ministerio de Sanidad palestino, que ha recogido estas muertes, los fallecidos son Muhammad Atim y Muhammad Qasim, cuyos cadáveres todavía retienen el Ejército israelí. Este ha informado del suceso mediante un comunicado en el que se incluye un vídeo de ambos jóvenes titulado: "Terroristas lanzaron cócteles molotov a una vía pública y son eliminados en segundos". En él se ve a ambos lanzar un objeto en llamas por encima del muro con el que Israel separa los territorios que ocupa en Cisjordania, aunque no identifica si es un muro junto a una carretera, un asentamiento, o en la frontera de este enclave palestino. El vídeo se corta cuando los adolescentes asesinados salen corriendo, antes de recibir los disparos.
Trump insiste en que la fuerza internacional de estabilización para Gaza "llegará muy pronto"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que la fuerza internacional de estabilización para la Franja de Gaza será desplegada "muy pronto" y ha afirmado que este es un asunto que "está avanzando bien". Durante una rueda deprensa en la Casa Blanca, el dirigente norteamericano ha indicado que, de momento, "no hay muchos indicios sobre posibles problemas", al tiempo que ha manifestado que hay países "muy poderosos" que se han ofrecido "como voluntarios en caso de que haya contratiempos con Hamás".
La ONU avisa de que sólo han entrado en Gaza 5.420 tiendas de campaña de las 190.000 necesarias
La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) informó este jueves a última hora de que sólo 5.420 tiendas de campaña han accedido a Gaza a través de las agencias de la ONU en casi un mes de alto el fuego, a pesar de que el acuerdo estipula que debe entrar un total de 190.000 para la población. "Unas 1.000 tiendas de campaña y cerca de 10.000 bienes no comestibles como mantas, colchonetas y sets de cocina han entrado a Gaza en los últimos días. A pesar de ello, aún hay una necesidad crítica de tiendas de campaña", advierte en un comunicado donde evalúa la situación del acceso de la ayuda humanitaria al enclave. Amenazado por la inminente llegada del invierno y para lo cual las tienedas de campaña son indispensables.
Trump asegura que el alto el fuego "está funcionando muy bien" y que Hamás "es una parte muy pequeña del conflicto"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este jueves que la situación en la Franja de Gaza "está funcionando muy bien" y ha asegurado que Hamás es una parte "muy, muy pequeña" del conflicto". Durante una ronda de preguntas en una cena en la Casa Blanca con los mandatarios de los países de Asia Central, el mandatario estadounidense ha aseverado que "Si no hacen lo que dijeron" durante los acuerdos del alto el fuego tendrán un gran problema "como nunca antes han tenido". En esta línea, Trump ha explicado que la tregua en Gaza se mantiene y que los acuerdos hasta ahora están siendo "respetados". Además, ha señalado que varios países se han ofrecido para participar en la fuerza internacional de estabilización en Gaza, que operará bajo un marco de cooperación coordinado con Naciones Unidas.
Trump confirma la adhesión de Kazajistán a los Acuerdos de Abraham
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que el Gobierno de Kazajistán se unirá a los Acuerdos de Abraham, firmados en 2020 y que supusieron la normalización de relaciones diplomáticas entre Israel y varios países, todos ellos árabes. "Kazajistán es el primer país de mi segundo mandato en unirse a los Acuerdos de Abraham", ha asegurado en su plataforma Truth Social, donde ha celebrado que será "el primero de muchos". El anuncio ha llegado después de que el dirigente estadounidense mantuviera una "excelente" conversación telefónica con su homólogo kazajo, Kassym-Jomart Tokayev, quien se encuentra de visita oficial en Washington, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Trump ha considerado este gesto, hasta el momento no confirmado por Astaná, como "un gran paso en la construcción de puentes en todo el mundo" y ha dicho que la firma tendrá lugar en una ceremonia que anunciará Washington "pronto".
