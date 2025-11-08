Ruptura del alto el fuego
Israel asegura haber matado a dos milicianos de Hizbulá en un nuevo bombardeo en el sur del Líbano
Las 'treguas' de Israel en Gaza y el Líbano: miles de violaciones del alto el fuego y cientos de muertos
EFE
El Ejército de Israel aseguró haber matado este sábado a dos miembros de las Brigadas de Resistencia Libanesa, grupo armado afiliado a Hizbulá, en un bombardeo en la localidad de Shebaa, al sur del Líbano y a menos de dos kilómetros de la frontera con Israel.
Las fuerzas armadas aseguran en un comunicado que los milicianos estaban involucrados en el contrabando de armas para Hizbulá, lo que calificaron como una violación del acuerdo de alto el fuego entre este grupo chií e Israel que pronto cumplirá un año en vigor.
La Red de Noticias Quds, un medio vinculado a Hamás, identificó a los fallecidos como los hermanos palestinos Mohammad y Hussein Kanan, muertos cuando las fuerzas armadas bombardearon el coche en el que se encontraban.
Quds recogió otra serie de bombardeos más al oeste, en Bint Jibeil, en los que al menos siete personas resultaron heridas. Se produjeron dos ataques en la zona, al menos uno de ellos contra otro vehículo.
Escalada "peligrosa"
El primer ministro libanés, Nawaf Salam, calificó el viernes de "extremadamente peligrosa" la escalada protagonizada por Israel, que el jueves lanzó órdenes de evacuación para una serie de edificios en cinco localidades diferentes del sur del Líbano y posteriormente los bombardeó, causando al menos un herido.
Los ataques se produjeron después de que Hizbulá advirtiera a Salam y al resto de líderes contra negociar con el Estado judío, al reiterar que cualquier diálogo sobre su desarme debe realizarse en el marco de una estrategia de seguridad nacional consensuada y no en base a demandas israelíes.
Israel ya venía atacando el territorio libanés prácticamente a diario pese al alto el fuego en vigor desde hace casi un año, pero recientemente ha intensificado todavía más sus bombardeos contra presuntos miembros e instalaciones pertenecientes a Hizbulá.
- Nueva York escoge nuevo alcalde con el demócrata Zohran Mamdani como candidato favorito
- El Gobierno francés ordena el bloqueo temporal de la plataforma Shein tras el escándalo de las muñecas sexuales
- Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
- Mamdani planta cara a Trump: 'Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes y, desde esta noche, dirigida por uno
- Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
- Polonia pone en marcha un programa de instrucción universal para preparar a sus ciudadanos ante una guerra
- El apoyo a Trump y a la agenda que le llevó hace un año a la victoria se erosiona
- Claves de una jornada triunfal para los demócratas de EEUU (y de un duro golpe para Trump)