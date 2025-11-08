Israel asegura haber matado a dos milicianos de Hizbulá en un nuevo bombardeo en el sur del Líbano

El Ejército de Israel aseguró haber matado este sábado a dos miembros de las Brigadas de Resistencia Libanesa, grupo armado afiliado a Hizbulá, en un bombardeo en la localidad de Shebaa, al sur del Líbano y a menos de dos kilómetros de la frontera con Israel.

Las fuerzas armadas aseguran en un comunicado que los milicianos estaban involucrados en el contrabando de armas para Hizbulá, lo que calificaron como una violación del acuerdo de alto el fuego entre este grupo chií e Israel que pronto cumplirá un año en vigor.

La Red de Noticias Quds, un medio vinculado a Hamás, identificó a los fallecidos como los hermanos palestinos Mohammad y Hussein Kanan, muertos cuando las fuerzas armadas bombardearon el coche en el que se encontraban.

Quds recogió otra serie de bombardeos más al oeste, en Bint Jibeil, en los que al menos siete personas resultaron heridas. Se produjeron dos ataques en la zona, al menos uno de ellos contra otro vehículo.

EFE

Escalada "peligrosa"

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, calificó el viernes de "extremadamente peligrosa" la escalada protagonizada por Israel, que el jueves lanzó órdenes de evacuación para una serie de edificios en cinco localidades diferentes del sur del Líbano y posteriormente los bombardeó, causando al menos un herido.

Los ataques se produjeron después de que Hizbulá advirtiera a Salam y al resto de líderes contra negociar con el Estado judío, al reiterar que cualquier diálogo sobre su desarme debe realizarse en el marco de una estrategia de seguridad nacional consensuada y no en base a demandas israelíes.

Israel ya venía atacando el territorio libanés prácticamente a diario pese al alto el fuego en vigor desde hace casi un año, pero recientemente ha intensificado todavía más sus bombardeos contra presuntos miembros e instalaciones pertenecientes a Hizbulá.