Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

Su ejercicio en combate --por el que los dos cobraban 2.800 dólares (algo más de 2.400 euros) según las autoridades rusas-- habría terminado en julio de 2024, en pleno avance de las tropas rusas en la región de Donetsk. Europa Press ha contactado con los servicios diplomáticos colombianos, que, por el momento, no han realizado comentarios al respecto de las condenas contra sus nacionales. Desde el inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, Rusia ha alcanzado en el internacionalmente reconocido como óblast ucraniano reiterados avances con los que también ha tomado prisioneros de guerra. Hasta el momento, los avances rusos han proseguido y, según el Ministerio de Defensa, decenas de militares ucranianos que se encuentran combatiendo a las tropas rusas en la ciudad de Pokrovsk se han rendido.