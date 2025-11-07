Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
Hasta ahora, la República Checa se cuenta entre los países que más firmemente apoyan a Ucrania, cuya bandera ondeaba en el edificio del Parlamento en Praga desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022. El nombramiento de Okamura desató un polémico debate en la Cámara debido a sus conocidas posturas prorrusas y euroescépticas, así como una investigación policial de que es objeto por sospecha de incitación al odio, a raíz de unos carteles de campaña de su partido que mostraban imágenes y mensajes discriminatorios y racistas contra migrantes y gitanos. El nuevo presidente de los legisladores, un empresario y político checo-japonés, prácticamente "comenzó su mandato retirando la bandera" y marcando así "una clara ruptura con su predecesora Markéta Pekarová Adamová, quien había colocado la enseña como gesto de solidaridad con Ucrania", indica el portal praguemorning.
La bandera ucraniana es retirada del Parlamento checo por orden de su nuevo presidente
La bandera de Ucrania que ondeaba en el edificio del Parlamento checo en símbolo de solidaridad con el país atacado por Rusia fue retirada este jueves por orden del nuevo presidente de la Cámara, el ultraderechista Tomio Okamura, informa Radio Praga. Considerado prorruso, Okamura, líder del partido ultraderechista Libertad y Democracia Directa (SPD), que cuestiona la permanencia de su país en la Unión Europea, fue elegido ayer, miércoles, presidente de la Cámara con el apoyo de los diputados de su formación, del movimiento populista ANO del magnate agroindustrial Andrej Babis y 'Motoristé sobě' ('Motoristas Unidos'). Se espera que esas tres fuerzas populistas y eurocríticas, que suman 108 de los 200 escaños del Parlamento, suban al poder en las próximas semanas, después de haber llegado a un acuerdo para gobernar juntas, tras ganar ANO las elecciones legislativas celebradas el 3 y el 4 de octubre.
El Gobierno confirma que Zelenski volverá a España próximamente para reunirse con Sánchez
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, volverá próximamente a España donde será recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en la que será su segunda visita oficial a Madrid, según han confirmado a Europa Press fuentes gubernamentales. Zelenski tenía previsto realizar un viaje a España en abril de este año que tuvo que suspender para asistir al funeral del Papa Francisco en Ciudad del Vaticano. Desde el Ejecutivo han confirmado la visita institucional del presidente ucraniano pero no han avanzado la fecha "por motivos de seguridad", tal y como suele ocurrir con los desplazamientos internacionales del líder ucraniano, dada la permanente amenaza rusa desde la invasión. De momento, Pedro Sánchez participa desde este viernes en la Cumbre del Clima (COP 30) de Belém (Brasil) y a continuación irá a la cumbre CELAC - Unión Europea en Santa Marta (Colombia) con los países del Caribe.
Su ejercicio en combate --por el que los dos cobraban 2.800 dólares (algo más de 2.400 euros) según las autoridades rusas-- habría terminado en julio de 2024, en pleno avance de las tropas rusas en la región de Donetsk. Europa Press ha contactado con los servicios diplomáticos colombianos, que, por el momento, no han realizado comentarios al respecto de las condenas contra sus nacionales. Desde el inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, Rusia ha alcanzado en el internacionalmente reconocido como óblast ucraniano reiterados avances con los que también ha tomado prisioneros de guerra. Hasta el momento, los avances rusos han proseguido y, según el Ministerio de Defensa, decenas de militares ucranianos que se encuentran combatiendo a las tropas rusas en la ciudad de Pokrovsk se han rendido.
La Justicia de las autoridades rusas de Donetsk condena a 13 años de cárcel a dos colombianos por mercenarismo
El Tribunal Supremo de la autoproclamada República Popular de Donetsk, anexionada por Rusia, ha condenado este jueves a dos colombianos por su "participación como mercenario en un conflicto armado", cargo que se les ha imputado en base al Código Penal ruso por su rol en combate contra el Ejército ruso en esta región en el este de Ucrania. Los sentenciados, que cumplirán "13 años de prisión en una colonia penal de máxima seguridad", son José Arón Medina Aranda, de 37 años, y Alexander Ante, de 48, según ha indicado la Fiscalía General de la Federación Rusa en sendos comunicados. Ambos habrían llegado a Ucrania en noviembre de 2023 e ingresado al "49º Batallón de Asalto Independiente 'Carpathian Sich'", el primero como lanzagranadas y ametrallador y el segundo como operador principal de artillería.
