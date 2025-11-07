En el estado de Sonora
Mueren 24 personas en el incendio de una tienda en México
El incidente, del cual no hay indicios de que haya sido provocado, dejó además 14 personas heridas
EFE
Hermosillo (México), 7 nov (EFE).- El gobernador del estado mexicano de Sonora (noroeste), Alfonso Durazo, confirmó este viernes la muerte de Marco Segundo, de 81 años, quien es la víctima mortal numero 24 del incendio y explosión de la tienda Waldo’s, ocurrido el pasado sábado en la ciudad capital Hermosillo.
El hombre llevaba ocho años trabajando en la tienda como paquetero o ‘cerillo’ (persona que ayuda a empacar las compras de los clientes en los supermercados) y su familia contó que para él trabajar en ese almacén "era un gusto" porque estaba encariñado con sus compañeros de trabajo y los clientes, a quienes siempre brindaba un trato amable y servicial.
El sábado 1 de noviembre alrededor de las 15:00 horas locales ocurrió la explosión e incendio de Waldo’s que además de 24 muertes dejo a 14 personas heridas. La persona fallecida fue rescatada con quemaduras en el 90 % de su cuerpo.
El incendio es investigado por las autoridades, que hasta ahora no han encontrado ningún indicio de que haya sido provocado.
