Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En el estado de Sonora

Mueren 24 personas en el incendio de una tienda en México

El incidente, del cual no hay indicios de que haya sido provocado, dejó además 14 personas heridas

Sube a 24 el número de muertos por incendio en tienda en estado mexicano de Sonora.

Sube a 24 el número de muertos por incendio en tienda en estado mexicano de Sonora. / EFE

EFE

Ciudad de México
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Hermosillo (México), 7 nov (EFE).- El gobernador del estado mexicano de Sonora (noroeste), Alfonso Durazo, confirmó este viernes la muerte de Marco Segundo, de 81 años, quien es la víctima mortal numero 24 del incendio y explosión de la tienda Waldo’s, ocurrido el pasado sábado en la ciudad capital Hermosillo.

El hombre llevaba ocho años trabajando en la tienda como paquetero o ‘cerillo’ (persona que ayuda a empacar las compras de los clientes en los supermercados) y su familia contó que para él trabajar en ese almacén "era un gusto" porque estaba encariñado con sus compañeros de trabajo y los clientes, a quienes siempre brindaba un trato amable y servicial.

El sábado 1 de noviembre alrededor de las 15:00 horas locales ocurrió la explosión e incendio de Waldo’s que además de 24 muertes dejo a 14 personas heridas. La persona fallecida fue rescatada con quemaduras en el 90 % de su cuerpo.

El incendio es investigado por las autoridades, que hasta ahora no han encontrado ningún indicio de que haya sido provocado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nueva York escoge nuevo alcalde con el demócrata Zohran Mamdani como candidato favorito
  2. Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
  3. Las muñecas sexuales de Shein desatan una nueva guerra del gigante asiático con el Gobierno francés
  4. El Gobierno francés ordena el bloqueo temporal de la plataforma Shein tras el escándalo de las muñecas sexuales
  5. Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
  6. Mamdani planta cara a Trump: 'Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes y, desde esta noche, dirigida por uno
  7. Polonia pone en marcha un programa de instrucción universal para preparar a sus ciudadanos ante una guerra
  8. El apoyo a Trump y a la agenda que le llevó hace un año a la victoria se erosiona

El Supremo brasileño rechaza por unanimidad los recursos de Bolsonaro y confirma la pena de 27 años

Mueren 24 personas en el incendio de una tienda en México

Trump abre la puerta a permitir a Orbán que Hungría siga comprando petróleo y gas ruso

Trump abre la puerta a permitir a Orbán que Hungría siga comprando petróleo y gas ruso

Crecen las acusaciones de limpieza étnica en Sudán: "Los supervivientes hablan de asesinatos en masa, tortura y secuestros"

Crecen las acusaciones de limpieza étnica en Sudán: "Los supervivientes hablan de asesinatos en masa, tortura y secuestros"

Manifestantes propalestinos lanzan bengalas durante un concierto de la Filarmónica de Israel en París

Médicos sin Fronteras estrena 'Una y otra vez', una serie documental sobre los ataques contra la población civil en zonas de conflicto

Médicos sin Fronteras estrena 'Una y otra vez', una serie documental sobre los ataques contra la población civil en zonas de conflicto

Tres astronautas chinos retrasan su regreso a la Tierra: la misión tripulada Shenzhou-20 se enfrenta a un impacto de basura espacial

Tres astronautas chinos retrasan su regreso a la Tierra: la misión tripulada Shenzhou-20 se enfrenta a un impacto de basura espacial

DIRECTO | Pedro Sánchez en la sesión plenaria de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático