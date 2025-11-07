Mueren 24 personas en el incendio de una tienda en México

Hermosillo (México), 7 nov (EFE).- El gobernador del estado mexicano de Sonora (noroeste), Alfonso Durazo, confirmó este viernes la muerte de Marco Segundo, de 81 años, quien es la víctima mortal numero 24 del incendio y explosión de la tienda Waldo’s, ocurrido el pasado sábado en la ciudad capital Hermosillo.

El hombre llevaba ocho años trabajando en la tienda como paquetero o ‘cerillo’ (persona que ayuda a empacar las compras de los clientes en los supermercados) y su familia contó que para él trabajar en ese almacén "era un gusto" porque estaba encariñado con sus compañeros de trabajo y los clientes, a quienes siempre brindaba un trato amable y servicial.

El sábado 1 de noviembre alrededor de las 15:00 horas locales ocurrió la explosión e incendio de Waldo’s que además de 24 muertes dejo a 14 personas heridas. La persona fallecida fue rescatada con quemaduras en el 90 % de su cuerpo.

El incendio es investigado por las autoridades, que hasta ahora no han encontrado ningún indicio de que haya sido provocado.