DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, rubricado a bombo platillo, los rehenes israelíes fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.

Palabras de elogio El presidente kazajo ha aprovechado para elogiar a su homólogo estadounidense por sus "sobresalientes resultados, que muchos consideraban inalcanzables, creando condiciones reales para establecer una paz duradera en Oriente Próximo". Trump ha agradecido la decisión de Astaná --que reconoce a Israel desde 1992-- durante una reunión con Tokayev y los dirigentes de otras exrepúblicas soviéticas de Asia Central: Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. "Me complace informar que Kazajistán ha dado su consentimiento oficial y que ahora es oficial (...) Hace unos 15 minutos, un país extraordinario con un líder extraordinario se ha unido oficialmente a los Acuerdos de Abraham. Y solo quiero darle las gracias, presidente, es un gran honor. Es un honor extraordinario contar con usted, es realmente fantástico", ha declarado. Poco antes, el mandatario republicano ha adelantado la decisión de Astaná en su plataforma Truth Social, considerando el gesto como "un gran paso en la construcción de puentes en todo el mundo" tras una "excelente" llamada con Netanyahu.

Kazajistán confirma su adhesión a los Acuerdos de Abraham Las autoridades de Kazajistán han confirmado su "intención" de sumarse a los Acuerdos de Abraham, firmados en 2020 y que supusieron la normalización de relaciones diplomáticas entre Israel y varios países, todos ellos árabes. "Al adherirse a los Acuerdos de Abraham, Kazajistán pretende contribuir a superar la confrontación, promover el diálogo y apoyar el Derecho Internacional basado en la Carta de Naciones Unidas", ha declarado la Presidencia kazaja a través de Telegram, donde ha defendido que esta decisión "no afecta a (sus) obligaciones en las relaciones bilaterales con ningún estado". El anuncio se ha producido durante el encuentro del mandatario del país centroasiático, Kassym-Jomart Tokayev, con el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, en el Despacho Oval, desde donde han mantenido una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Una fuerza internacional de estabilización será desplegada "muy pronto" en Gaza, afirma Trump El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el jueves que una fuerza internacional de estabilización coordinada por Estados Unidos será desplegada "muy pronto" en Gaza. Las declaraciones del presidente ocurren un día después de que Washington presentó un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU destinado a apoyar el plan de paz estadounidense en el territorio palestino. "Muy pronto. Va a suceder muy pronto. Y las cosas van bien en Gaza", respondió Trump durante un evento en la Casa Blanca al referirse a esta fuerza que probablemente incluirá tropas de Egipto, Catar, Turquía y Emiratos Árabes Unidos.

Trump sobre la situación en Gaza: "Hamás es una parte muy pequeña del conflicto" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que la situación en la Franja de Gaza "está funcionando muy bien" y aseguró que "Hamás es una parte muy pequeña del conflicto, muy, muy pequeña". Durante una ronda de preguntas en una cena en la Casa Blanca con los mandatarios de los países de Asia Central, Trump afirmó que "Si no hacen lo que dijeron, si no se comportan, entonces tendrán un gran problema, realmente grande, como nunca antes han tenido", al responder sobre Hamás y los acuerdos alcanzados. Trump explicó que la tregua en Gaza se mantiene y destacó que los acuerdos hasta ahora están siendo "respetados", señalando que la situación evoluciona de manera positiva.