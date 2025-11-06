Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Al minuto

Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

ESPECIAL MULTIMEDIA | Putin y Trump, una amistad peligrosa

DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Kyiv (Ukraine), 26/10/2025.- Ukrainian rescuers work at the site of a Russian strike in Kyiv, Ukraine, 26 October 2025, amid the Russian invasion. At least three people were killed and more than 30 others injured, including seven children, after Russian forces launched an overnight attack on Kyiv, the National Police of Ukraine reported. (Rusia, Ucrania, Kiev) EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Kyiv (Ukraine), 26/10/2025.- Ukrainian rescuers work at the site of a Russian strike in Kyiv, Ukraine, 26 October 2025, amid the Russian invasion. At least three people were killed and more than 30 others injured, including seven children, after Russian forces launched an overnight attack on Kyiv, the National Police of Ukraine reported. (Rusia, Ucrania, Kiev) EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO / SERGEY DOLZHENKO / EFE

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

María Mondéjar

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nueva York escoge nuevo alcalde con el demócrata Zohran Mamdani como candidato favorito
  2. Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
  3. Las muñecas sexuales de Shein desatan una nueva guerra del gigante asiático con el Gobierno francés
  4. Varias personas apuñaladas en un tren al norte de Londres con dos detenidos y varios heridos
  5. La principal responsable jurídica del Ejército israelí, detenida tras admitir la filtración del vídeo de soldados abusando de un gazatí
  6. Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
  7. Mamdani planta cara a Trump: 'Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes y, desde esta noche, dirigida por uno
  8. Trump celebra una lujosa fiesta de Halloween al estilo ‘Gran Gatsby’ mientras millones de estadounidenses pierden las ayudas para alimentos

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

50 años de la Marcha Verde: España tuvo un plan de guerra contra Marruecos

50 años de la Marcha Verde: España tuvo un plan de guerra contra Marruecos

Al menos once muertos en el accidente de un avión de UPS en EEUU

Al menos once muertos en el accidente de un avión de UPS en EEUU

Trump reitera que pondrá a prueba armas nucleares en "igualdad de condiciones"

Trump reitera que pondrá a prueba armas nucleares en "igualdad de condiciones"

Trump avisa que los "cárteles terroristas" atacados no solo son de Venezuela

Trump avisa que los "cárteles terroristas" atacados no solo son de Venezuela

El primer gran test electoral tras la victoria de Trump lanza un aviso al republicano y abre una vía de regeneración a los demócratas

El primer gran test electoral tras la victoria de Trump lanza un aviso al republicano y abre una vía de regeneración a los demócratas

'En Primera Línea del Hambre', documental sobre la brutal crisis humanitaria en el Tigray que el mundo se niega a ver, se estrena en abierto

'En Primera Línea del Hambre', documental sobre la brutal crisis humanitaria en el Tigray que el mundo se niega a ver, se estrena en abierto