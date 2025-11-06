Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
Al menos un muerto por un ataque con drones en Volgogrado, en el sur de Rusia
Un ataque con drones registrado este jueves en la región rusa de Volgogrado, situada en la zona sur del país, ha dejado al menos un muerto, según han informado las autoridades locales.
"Un civil, un hombre de 48 años, murió a causa de la metralla del bombardeo. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos", ha señalado en Telegram su gobernador, Andrei Bocharov, según recoge la agencia de noticias Interfax.
El ataque ha impactado contra un edificio residencial de 24 plantas, dañando balcones y rompiendo ventanas entre otros desperfectos. Además, la caída de escombros ha provocado un incendio en una "zona industrial" del distrito de Krasnoarmeisk, por lo que se han desplegado dotaciones de bomberos.
Moldavia cierra la Casa de Rusia, un paso criticado por el Kremlin
Moldavia anunció este miércoles la clausura de la Casa de Rusia, un paso que fue criticado por el Kremlin como continuación de una política de "negación" de todo lo ruso.La decisión moldava fue aprobada hoy por unanimidad en una reunión del Gabinete del nuevoprimer ministro del país, Alexandru Munteanu.
Zelenski informa a la nueva primera ministra de Japón de sus planes para exportar armas
Durante su conversación telefónica con la nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha informado a su homóloga nipona de sus planes de empezar a exportar en noviembre armas de las que la industria de defensa ucraniana tiene excedentes, como los drones marinos. "He informado a la primera ministra sobre nuestras intenciones de desarrollar exportaciones controladas de armas y de construir alianzas fuertes para la producción conjunta de armamento capaz de proteger a nuestros amigos de las amenazas", escribió Zelenski al informar en sus redes sociales de la conversación.
Zelenski trata con la nueva primera ministra de Japón la colaboración para la producción militar
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha abordado este miércoles en su primer contacto con la nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, la colaboración entre Kiev y Tokio para la producción militar conjunta, al tiempo que Japón ha apoyado los intentos de "lograr una paz justa y duradera en el país lo antes posible". En una llamada telefónica que ha durado cerca de media hora, ambos líderes han cerrado filas respecto al peligro que representa la invasión militar de Rusia, al tiempo que han explorado "oportunidades para unir esfuerzos y garantizar una mayor seguridad y desarrollo para ambos países y regiones", ha indicado la Presidencia ucraniana en un comunicado.
Japón forma parte del grupo internacional de aliados que apoya a Ucrania a través del Grupo de Contacto, si bien su ayuda es principalmente humanitaria y financiera, además de aplicar sanciones a Rusia, puesto que Tokio mantiene restricciones a la entrega de armamento y equipos militares.
Las Fuerzas Armadas ucranianas informan de más de un centenar de bajas rusas en los combates en Pokrovsk
Las Fuerzas Armadas ucranianas han informado de que se han registrado más de un centenar de bajas entre las filas rusas en el marco de los combates en Pokrovsk, uno de los escasos bastiones ucranianos en una Donetsk ocupada ya en gran parte por Rusia. Por su parte, el Kremlin ha acusado a Ucrania de ocultar la "terrible situación" de sus tropas en estos dos frentes y ha reiterado su predisposición a permitir el acceso a periodistas extranjeros, también ucranianos, para que puedan dar parte, tal y como propuso días atrás el presidente ruso, Vladimir Putin. "Hay mucho interés. Sabemos que a un gran número de periodistas occidentales les gustaría ir allí", ha asegurado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quién se ha preguntado "¿qué esconden en Kiev?", para negarse a que los medios de comunicación puedan desplazarse hasta Kupiansk y Pokrovsk. Peskov, además, ha asegurado que en estos momentos dicho desplazamiento no se puede realizar debido a que Ucrania "ha rechazado por completo esta posibilidad".
Ucrania estrecha la cooperación militar con el Reino Unido y los países bálticos y nórdicos
Los ministros de Defensa del Reino Unido, los países bálticos, nórdicos y Países Bajos han firmado este miércoles en Bodø (Noruega) un acuerdo con su colega ucraniano, Denís Shmigal, para estrechar la cooperación militar con Kiev. Este se enmarca dentro de la llamada Fuerza Expedicionaria Conjunta (JEF), un grupo de cooperación en materia de defensa centrado en el norte de Europa y el mar Báltico dirigido por el Reino Unido e integrado por Estonia, Países Bajos, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia. El acuerdo permitirá la participación ucraniana en maniobras militares y reuniones de alto nivel, entrenamiento militar y un mayor involucramiento en las actividades de ese grupo.
Shmigal, ha señalado en declaraciones recogidas por la televisión pública noruega NRK, que el acuerdo supone un "paso histórico" para todas las partes. Esta ha sido la primera reunión en los algo más de diez años de existencia del JEF que tiene lugar en el Círculo Polar Ártico, lo que según los participantes muestra su compromiso con la seguridad en la región boreal.
Ucrania reanuda la importación de gas tras los bombardeos rusos contra su infraestructura energética
Ucrania ha reanudado este miércoles la importación de gas a través del gasoducto Trans-Balcánico tras el incremento de ataques rusos contra las infraestructuras energéticas de Ucrania. Según informa Reuters, los daños provocados por los bombardeos rusos habrían privado a Kiev de, al menos, la mitad de su producción de gas. Obligándole a importar cerca de 4.000 millones de metros cúbicos para hacer frente a las necesidades energéticas del país. Los datos recogidos por Reuters muestran que Ucrania recibirá este miércoles un millón de metros cúbicos de gas distribuido desde Grecia, que se sumarán a los 780.000 recibidos este martes.
Noruega invertirá 16,2 millones de euros para reforzar su vigilancia en la frontera con Rusia
Las fuerzas de seguridad de Noruega han anunciado este miércoles la puesta en marcha de medidas para reforzar la vigilancia en la frontera con Rusia para "garantizar la seguridad" de la población a medida que avanza la invasión rusa de Ucrania. Para ello se destinarán unos 191 millones de coronas (16,2 millones de euros) de fondos procedentes de la Unión Europea. "Esto da a las autoridades locales y nacionales una oportunidad para garantizar la protección de sus intereses nacionales", ha señalado en un comunicado.
Rusia acusa a la OTAN de ensayar el bloqueo del enclave de Kaliningrado
Rusia ha denunciado este miércoles que la OTAN ensaya el eventual bloqueo del enclave ruso de Kaliningrado, incrustado entre Lituania y Polonia, durante sus ejercicios en el Báltico. "La región está siendo militarizada activamente y se llena de fuerzas y recursos de la coalición", ha declarado el viceministro de Exteriores ruso, Alexandr Grushkó, en una entrevista con el diario Izvestia donde ha asegurado que bajo estas condiciones las opciones para el diálogo con la OTAN se reducen, y que Rusia utilizará todos los medios legales y de otra índole para defender sus intereses en la región.
Rusia afirma que no se dan las condiciones para un reunión ente Putin y Trump
El viceministro de Asuntos Exteriores ruso Serguéi Riabkov, ha afirmado este miércoles que actualmente no se dan las condiciones para una reunión entre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump. "Una reunión al más alto nivel, cualquiera que sea, requiere una preparación exhaustiva y una consideración minuciosa de todos los aspectos. A día de hoy no se cumple ni la primera ni la segunda condición para organizar dicha reunión", ha señalado ante los medios locales.
