Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estados Unidos

Trump reitera que pondrá a prueba armas nucleares en "igualdad de condiciones"

"Realmente odio hacerlo pero no tengo opción", dijo el presidente estadounidense sobre la instrucción de poner a prueba las armas nucleares

Donald Trump.

Donald Trump. / EFE

EFE

Washington
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este miércoles que pidió al Departamento de Guerra realizar pruebas de armas nucleares en "igualdad de condiciones".

"Realmente odio hacerlo pero no tengo opción", dijo Trump sobre la instrucción de poner a prueba las armas nucleares justificando la decisión en que, según él, Rusia y China son el segundo y tercer país con más armamento de este tipo por detrás de Estados Unidos.

El pasado 29 de octubre, Trump ya había lanzado la orden dirigida al Pentágono para poner a prueba las armas nucleares bajo las mismas razones que reiteró este miércoles.

Este lunes, el secretario de Energía, Chris Wright, dijo en una entrevista en Fox que la orden de Trump no incluye por ahora pruebas explosivas.

Wright agregó que "las pruebas de las que estamos hablando son pruebas de sistema", luego de las críticas que las declaraciones del mandatario habían provocado.

Luego de las declaraciones de Trump, el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó a sus funcionarios que presenten propuestas para una posible reanudación de pruebas nucleares en respuesta.

Estados Unidos cuenta actualmente con alrededor de 5.500 ojivas nucleares operativas, mientras que Rusia posee unas 1.718 y China entre 400 y 500, según datos del Panel Internacional sobre Materiales Fisionables.

Trump ha usado estas cifras para justificar la necesidad de pruebas de sus sistemas nucleares, argumentando que mantener la paridad estratégica es crucial para la seguridad nacional y la disuasión frente a las otras potencias nucleares.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nueva York escoge nuevo alcalde con el demócrata Zohran Mamdani como candidato favorito
  2. Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
  3. Las muñecas sexuales de Shein desatan una nueva guerra del gigante asiático con el Gobierno francés
  4. Varias personas apuñaladas en un tren al norte de Londres con dos detenidos y varios heridos
  5. La principal responsable jurídica del Ejército israelí, detenida tras admitir la filtración del vídeo de soldados abusando de un gazatí
  6. Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
  7. Mamdani planta cara a Trump: 'Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes y, desde esta noche, dirigida por uno
  8. Trump celebra una lujosa fiesta de Halloween al estilo ‘Gran Gatsby’ mientras millones de estadounidenses pierden las ayudas para alimentos

Trump reitera que pondrá a prueba armas nucleares en "igualdad de condiciones"

Trump reitera que pondrá a prueba armas nucleares en "igualdad de condiciones"

Trump avisa que los "cárteles terroristas" atacados no solo son de Venezuela

Trump avisa que los "cárteles terroristas" atacados no solo son de Venezuela

El primer gran test electoral tras la victoria de Trump lanza un aviso al republicano y abre una vía de regeneración a los demócratas

El primer gran test electoral tras la victoria de Trump lanza un aviso al republicano y abre una vía de regeneración a los demócratas

'En Primera Línea del Hambre', documental sobre la brutal crisis humanitaria en el Tigray que el mundo se niega a ver, se estrena en abierto

'En Primera Línea del Hambre', documental sobre la brutal crisis humanitaria en el Tigray que el mundo se niega a ver, se estrena en abierto

El cierre del Gobierno de EEUU ya es el más largo de la historia

El cierre del Gobierno de EEUU ya es el más largo de la historia

Un discípulo del socialista Bernie Sanders gobernará la meca del capitalismo mundial

Un discípulo del socialista Bernie Sanders gobernará la meca del capitalismo mundial

Más de un centenar de muertos en Filipinas por el paso del tifón 'Kalmaegi'

Más de un centenar de muertos en Filipinas por el paso del tifón 'Kalmaegi'

El Tribunal Supremo de EEUU analiza la legalidad de los aranceles de Trump

El Tribunal Supremo de EEUU analiza la legalidad de los aranceles de Trump