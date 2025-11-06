La polémica muerte de un joven de 26 años que trabajó 80 horas en una semana conmociona Corea del Sur

Conmoción en Corea del Sur por la muerte de un joven de 26 años después de trabajar casi 80 horas en tan solo una semana, más de 30 horas más del límite establecido por la jornada laboral en el país asiático.

El Partido de la Justicia, de perfil progresista, denunció la semana pasada que un empleado de la panadería London Bagel Museum, particularmente popular entre los más jóvenes, falleció en julio "tras sufrir una sobrecarga de trabajo que oscilaba entre las 58 y las 80 horas semanales", informó el periódico Chosun Ilbo.

Aunque la ley surcoreana fija el límite de horas trabajadas semanalmente en 52, el contrato laboral del fallecido "estaba estructurado de manera que permitía más de 14 horas extras a la semana", una explotación que, "se presume", podría haberle llevado a la muerte.

"El día antes de su muerte, comenzó a trabajar a las 9 de la mañana y terminó justo antes de medianoche. Cinco días antes de su muerte, trabajó durante 21 horas", indica el comunicado compartido por la formación política.

La portavoz del Partido del Progreso, Lee Mi-sun, incluso ha acusado a Runbemyu, propietaria de la cadena de panaderías London Bagel Museum, de ser una empresa "engañosa que explotaba el trabajo y la vida de los jóvenes". "El fallecido trabajó más de 15 horas sin comer el día antes de su muerte, y sus horas de trabajo durante la semana anterior a su fallecimiento aumentaron un 37 % en comparación con la media de las 12 semanas anteriores", indicó. "Es un claro engaño, violencia y asesinato impulsados por la codicia".

La familia del fallecido ha solicitado el reconocimiento de accidente laboral. Sin embargo, la compañía lo ha negado, alegando que la muerte del joven no estuvo relacionada con el exceso de trabajo y no ha presentado ninguna prueba de las horas trabajadas. Las causas reales del fallecimiento no están claras.

Ambos partidos políticos han pedido al Ministerio de Empleo y Trabajo del Gobierno de Seúl realizar una inspección laboral completa e imponer sanciones severas a los responsables de la muerte del joven trabajador.