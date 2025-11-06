DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

EEUU presenta texto para respaldar en la ONU el plan de Trump para Gaza

Estados Unidos presentó el miércoles a países socios un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas destinado a apoyar el plan de paz en Gaza del presidente Donald Trump, que incluye el despliegue de una fuerza internacional, indicó la misión estadounidense.

La fuerza de estabilización internacional está prevista en un acuerdo de 20 puntos que condujo a un frágil alto el fuego el 10 de octubre entre Israel y el grupo palestino Hamás, impulsado por Estados Unidos.

El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, se reunió el miércoles con los diez representantes del Consejo de Seguridad, así como con otros actores clave (Egipto, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Turquía), informó un portavoz de la misión en un comunicado, señalando el "apoyo regional" a la propuesta.