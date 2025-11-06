DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

En Directo
Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, rubricado a bombo platillo, los rehenes israelíes fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el plan de paz entre Israel y Gaza.
EEUU presenta texto para respaldar en la ONU el plan de Trump para Gaza
Estados Unidos presentó el miércoles a países socios un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas destinado a apoyar el plan de paz en Gaza del presidente Donald Trump, que incluye el despliegue de una fuerza internacional, indicó la misión estadounidense.
La fuerza de estabilización internacional está prevista en un acuerdo de 20 puntos que condujo a un frágil alto el fuego el 10 de octubre entre Israel y el grupo palestino Hamás, impulsado por Estados Unidos.
El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, se reunió el miércoles con los diez representantes del Consejo de Seguridad, así como con otros actores clave (Egipto, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Turquía), informó un portavoz de la misión en un comunicado, señalando el "apoyo regional" a la propuesta.
Un hospital de Gaza declara haber recibido los cadáveres de 15 prisioneros palestinos
El hospital Nasser, en el sur de la Franja de Gaza, anunció el miércoles haber recibido los cadáveres de 15 prisioneros palestinos en el marco del acuerdo de alto el fuego con Israel.
Suiza dedicará 22 millones de euros para apoyar plan de paz en Oriente Medio
Suiza ha anunciado que apoyará el plan de paz de EEUU en Oriente Medio con una partida adicional de 20 millones de francos (22 millones de euros) para la ayuda humanitaria en Gaza, el apoyo económico y la reforma de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y el intercambio religioso entre israelíes y palestinos.
En un comunicado, el Ejecutivo suizo ha celebrado la liberación de rehenes durante el actual alto el fuego, y ha anunciado la asignación temporal de cuatro expertos suizos al Centro de Coordinación Civil-Militar liderado por EEUU en la ciudad israelí de Kiryat Gat. Estos, según han detallado las autoridades helvéticas, aportarán sus conocimientos en ayuda humanitaria, derecho internacional humanitario, desarme y neutralización de explosivos. Además, el Gobierno suizo ha celebrado el aumento de la entrada de ayuda humanitaria, pero ha lamentado que "sigue siendo insuficiente". Por ello, su Ministerio de Asuntos Exteriores ha abogado por la reapertura del corredor humanitario jordano, "esencial para la entrega de ayuda en Gaza", al que destinará la mitad de la partida anunciada este miércoles.
El Ejército de Israel mata a una persona en un nuevo bombardeo contra Líbano pese al alto el fuego
El Ejército de Israel ha matado este miércoles a una persona en un nuevo bombardeo perpetrado contra un vehículo en el sur de Líbano, según han denunciado las autoridades libanesas, a pesar del alto el fuego en vigor desde hace cerca de un año. El Ministerio de Sanidad libanés ha dado cuenta de este ataque en un breve mensaje en su cuenta de Facebook donde explica que el suceso ha tenido lugar en la localidad de Burj Rahal, en Tiro, causando la muerte de un ciudadano e hiriendo a otro ciudadano. Algo sobre lo que el Ejército de Israel no se ha pronunciado por ahora. Según las informaciones recogidas por la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, el vehículo ha sido alcanzado cerca de varias escuelas, lo que ha causado pánico entre los alumnos presentes y ha llevado a los padres de varios de ellos a acudir a estos centros para trasladarlos a sus casas por motivos de seguridad.
Ascienden a 241 los muertos en Gaza por ataques israelíes durante el alto el fuego
Los sucesivos ataques de Israel contra la Franja de Gaza desde que se firmó el alto el fuego han dejado ya 241 gazatíes muertos y causado heridas a otros 606, según el último balance publicado este miércoles por el Ministerio de Sanidad del enclave, que recoge las víctimas del día anterior. Durante la jornada de ayer, martes, Israel mató a un gazatí y otros dos resultaron heridos, de acuerdo con el comunicado de Sanidad. Además, los equipos de defensa civil recuperaron ayer dos cuerpos de entre los escombros, donde según las autoridades palestinas habrái miles de personas que continúan atrapadas a causa de los bombardeos realizados en estos dos años.
Logra salir de Gaza y llegar a España la familia del ciudadano de Valladolid que recogió 36.000 firmas en Change.org
La familia de Fayad, el ciudadano de Valladolid que recogió más de 36.000 firmas en la plataforma Change.org para evacuar a sus allegados, ha logrado salir de Gaza y llegar a España tras dos años atrapada en el enclave palestino. Fayad ha informado, en una actualización de su petición, de la llegada de sus padres, dos hermanas y dos sobrinos -- de cuatro y seis años-- a España, quienes se encuentran "desmejorados y delgados" debido al "estrés diario" y a la "pésima alimentación" experimentados durante dos años.
En su petición, este ciudadano de Valladolid reclamaba la salida urgente de su familia atrapada en Gaza, que contaban con Protección Internacional y NIE concedido por España. Asimismo, aseguraba que llevaba solicitando su evacuación desde noviembre de 2023 y explicaba que, aunque sus nombres estaban en una lista de evacuación de la Embajada española en Jerusalén, esa evacuación nunca llegaba a producirse.
1,45 millones de gazatíes necesitan un refugio urgente pero Israel sigue bloqueando la ayuda
Hasta 1,45 millones de gazatíes necesitan un refugio urgente ante la llegada del invierno, pero Israel sigue bloqueando la entrada de suministros destinados a dar cobijo contra las lluvias y las bajas temperaturas, según ha denunciado este miércoles la ONG Consejo Noruego para Refugiados (NRC) en un comunicado. En este, su directora regional en Oriente Medio y Norte de África, Angelita Caredda, asevera que "cada día de retraso pone vidas en riesgo. El tiempo invernal está en camino y la gente de Gaza no tiene tiempo que perder".
Por su parte, desde el comienzo del alto el fuego el 10 de octubre, las autoridades israelíes han rechazado 23 peticiones de nueve agencias de ayuda humanitaria para introducir en la Franja suministros para proporcionar refugio a los palestinos, que incluían tiendas de campaña, camas, mantas, sets de cocina, entre otras necesidades. En 21 de las 23 peticiones rechazadas, las autoridades israelíes argumentaron que las organizaciones "no estaban autorizadas para entregar ayuda humanitaria en Gaza", incluso aquellas que tenían un registro válido en Israel, denunció la ONG dirigida por el antiguo coordinador humanitario de la ONU Jan Egeland.
Israel devuelve a Gaza 15 cuerpos de palestinos que mantenía en su poder
El Hospital Nasser de Jan Yunis, en el sur de Gaza, ha recibido este miércoles los cuerpos de 15 palestinos que Israel mantenía en su poder y que fueron entregados a la Cruz Roja para su devolución a la Franja. Según ha informado a EFE el responsable del departamento de recuento de fallecidos del Ministerio de Sanidad gazatí, Zaher Al Waheidi, la entrega se produjo después de que Hamás devolviera el cuerpo de un supuesto rehén, identificado por las autoridades israelíes como el del soldado israelí-estadounidense Itay Chen, muerto el 7 de octubre de 2023 durante el ataque del grupo islamista.
Con el de hoy, Israel ha devuelto a Gaza un total de 285 cuerpos de palestinos, de los cuales Sanidad solo ha podido identificar 84 debido a la falta de recursos forenses y al deterioro de los cadáveres. Por este motivo, Sanidad ha denunciado que, en numerosas ocasiones, que muchos de los cuerpos llegaron con los ojos vendados, esposados y con signos de malos tratos, lo que ha dificultado su reconocimiento por parte de los familiares.
Israel licita nuevas casas en colonias ilegales en Cisjordania
Israel planea construir un nuevo barrio en el asentamiento ilegal de Geva Binyamin, al sureste de la ciudad palestina de Ramala; denunció este miércoles la ONG Peace Now, que añadió que el récord histórico de 5.667 licitaciones en este 2025 añadirá unos 25.000 colonos a la Cisjordania ocupada. "En agosto, se publicaron licitaciones para 4.030 viviendas (para los asentamientos) de Maale Adumim y Ariel. Desde principios de 2025, se han publicado licitaciones para un total de 5.667 viviendas en asentamientos, un récord histórico", dijo este miércoles esta ONG que monitoriza la expansión de colonias en los territorios palestinos. Esta cifra supone un incremento de más del 48% respecto al año récord precedente, 2018, cuando se publicaron licitaciones para 3.808 viviendas.
Una de las licitaciones, anunciadas este martes por el Ministerio de Vivienda israelí, contempla la construcción de 342 viviendas distribuidas en cinco edificios en Geva Binyamin, y la otra, de 14 viviendas unifamiliares destinadas a soldados reservistas. Estas licitaciones ampliarán también la extensión de esta colonia ilegal hasta la comunidad beduina de Jaba; acosada por la violencia colona en los últimos años.
Extienden hasta el viernes la detención de la principal exabogada militar de Israel por la filtración de vídeos
Un tribunal de Tel Aviv ha extendido al menos hasta el viernes la detención preventiva de la exabogada general militar Yifat Tomer-Yerushalmi en el caso de la filtración del vídeo de abusos contra un detenido palestino en Sde Teiman. Según han confirmado este miércoles medios locales, el juez ha dictaminado que existen pruebas suficientes para prorrogar la prisión preventiva, añadiendo que Tomer-Yerushalmi es sospechosa de obstrucción a la justicia.
