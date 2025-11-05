Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Al minuto

Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

ESPECIAL MULTIMEDIA | Putin y Trump, una amistad peligrosa

DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Kyiv (Ukraine), 26/10/2025.- Ukrainian rescuers work at the site of a Russian strike in Kyiv, Ukraine, 26 October 2025, amid the Russian invasion. At least three people were killed and more than 30 others injured, including seven children, after Russian forces launched an overnight attack on Kyiv, the National Police of Ukraine reported. (Rusia, Ucrania, Kiev) EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Kyiv (Ukraine), 26/10/2025.- Ukrainian rescuers work at the site of a Russian strike in Kyiv, Ukraine, 26 October 2025, amid the Russian invasion. At least three people were killed and more than 30 others injured, including seven children, after Russian forces launched an overnight attack on Kyiv, the National Police of Ukraine reported. (Rusia, Ucrania, Kiev) EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO / SERGEY DOLZHENKO / EFE

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

María Mondéjar

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Varias personas apuñaladas en un tren al norte de Londres con dos detenidos y varios heridos
  2. Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
  3. Las muñecas sexuales de Shein desatan una nueva guerra del gigante asiático con el Gobierno francés
  4. Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
  5. La principal responsable jurídica del Ejército israelí, detenida tras admitir la filtración del vídeo de soldados abusando de un gazatí
  6. Trump celebra una lujosa fiesta de Halloween al estilo ‘Gran Gatsby’ mientras millones de estadounidenses pierden las ayudas para alimentos
  7. El príncipe Andrés hizo que llevaran a 40 prostitutas a su hotel de cinco estrellas en solo cuatro días durante un viaje a Tailandia
  8. Marruecos avanza hacia la incorporación formal del Sáhara con el apoyo de Trump, Macron y Sánchez

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

El progresista Zohran Mamdani hace historia con una contundente victoria en Nueva York

El progresista Zohran Mamdani hace historia con una contundente victoria en Nueva York

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

DIRECTO Gaza | Última hora, seguimiento de la frágil tregua

Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

Un avión de UPS se estrella tras el despegue en el aeropuerto de Kentucky

Un avión de UPS se estrella tras el despegue en el aeropuerto de Kentucky

El aeropuerto de Bruselas vuelve a cerrar por la presencia de drones

El aeropuerto de Bruselas vuelve a cerrar por la presencia de drones

"A su manera": Mamdani culmina una carrera única en la elección más intensa de Nueva York

"A su manera": Mamdani culmina una carrera única en la elección más intensa de Nueva York