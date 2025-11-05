En Directo
Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev y sus aliados.
Pionyang ha enviado a unos 5.000 soldados a Rusia para labores de construcción, según Seúl
Corea del Norte ha enviado progresivamente a unos 5.000 operarios militares de construcción a Rusia desde septiembre, según el Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) de Sur, para realizar labores de reconstrucción de infraestructura en medio del constante apoyo de Pionyang a Moscú en su guerra contra Ucrania.
El NIS afirma también que alrededor de 10.000 soldados están desplegados en zonas fronterizas entre Rusia y Ucrania para misiones de vigilancia y unos 1.000 ingenieros militares adicionales se encuentran realizando misiones de desminado, se informó tras una auditoría parlamentaria a puerta cerrada el martes, según informaciones publicadas por la agencia local de noticias Yonhap.
El organismo de inteligencia surcoreano advirtió de que siguen detectando señales de entrenamiento y selección de personal de Corea del Norte en preparación para nuevos envíos de tropas.
Grossi: No podemos descartar un nuevo corte en la central nuclear de Zaporiyia
El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, no descartó que se pueda producir un nuevo corte en el suministro eléctrico externo de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, la mayor de Europa y ocupada por Rusia desde marzo de 2022. "Desgraciadamente no podemos descartar que (un nuevo corte) pueda suceder. Este ha sido el noveno y ha sido de extrema gravedad", declaró a los periodistas Grossi, en una rueda de prensa tras la apertura de la sexta edición de salón mundial sobre la energía nuclear civil, que se celebra en Villepinte, en las afueras de París.
Bruselas respalda la meta de Ucrania y Moldavia de cerrar la negociación de acceso a UE en 2028
La Comisión Europea (CE) respaldó este martes el objetivo de Ucrania de concluir provisionalmente las negociaciones de ingreso en la Unión Europea (UE) a finales de 2028 y, en el caso de Moldavia, de hacerlo a primeros de ese año, si los países aceleran el ritmo de sus reformas. "A pesar de la implacable guerra de agresión de Rusia, Ucrania sigue firmemente comprometida con su camino hacia la adhesión a la UE", destacó la Comisión en su informe anual sobre el progreso de los países candidatos a formar parte del club comunitario.
Un ataque ucraniano con drones obliga a cerrar una petroquímica y refinería de petróleo rusas
Una petroquímica y una refinería de petróleo rusas han tenido que cesar sus actividades tras un nuevo ataque con drones de las fuerzas ucranianas durante la pasada noche, como parte del nuevo plan de Kiev de golpear la infraestructura energética con fines militares cerca de sus fronteras, a la espera de recibir el armamento necesario de sus socios para objetivos en el interior de Rusia. Las autoridades ucranianas han informado de que se trata de una petroquímica ubicada en la provincia de Baskortostán, en la región de los Urales, y en la de Nizhni Nóvgorod.
El ucraniano acusado de sabotaje de Nord Stream inicia huelga de hambre en una cárcel italiana
El exmilitar ucraniano Serhii Kuznietsov, detenido en Italia acusado de participar en el sabotaje de los gasoductos Nord Stream en 2022, inició una huelga de hambre en la cárcel de Dozza, en Bolonia (norte), para reclamar el respeto de sus derechos fundamentales, informó este martes su abogado, Nicola Canestrini. El detenido rechaza la comida desde el 31 de octubre "para pedir el respeto de sus derechos fundamentales, entre ellos el derecho a una alimentación adecuada, a un ambiente saludable, a condiciones de detención dignas y a un trato igualitario con los demás reclusos en materia de visitas familiares y acceso a la información", detalló Canestrini, según recogen medios locales.
