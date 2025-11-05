Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia

Pionyang ha enviado a unos 5.000 soldados a Rusia para labores de construcción, según Seúl

Corea del Norte ha enviado progresivamente a unos 5.000 operarios militares de construcción a Rusia desde septiembre, según el Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) de Sur, para realizar labores de reconstrucción de infraestructura en medio del constante apoyo de Pionyang a Moscú en su guerra contra Ucrania.

El NIS afirma también que alrededor de 10.000 soldados están desplegados en zonas fronterizas entre Rusia y Ucrania para misiones de vigilancia y unos 1.000 ingenieros militares adicionales se encuentran realizando misiones de desminado, se informó tras una auditoría parlamentaria a puerta cerrada el martes, según informaciones publicadas por la agencia local de noticias Yonhap.

El organismo de inteligencia surcoreano advirtió de que siguen detectando señales de entrenamiento y selección de personal de Corea del Norte en preparación para nuevos envíos de tropas.