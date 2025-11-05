Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Frase de 'El señor de los anillos'

"...And so it begins": el críptico mensaje de Trump tras el revés electoral para los republicanos en las urnas

El partido del presidente de EEUU registra malos resultados en las elecciones a la alcaldía de Nueva York, y en los estados de Virginia y Nueva Jersey, el mismo día que se cumple un año de su victoria en las presidenciales

Foto de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Foto de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. / AARON SCHWARTZ / EFE

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Donald Trump es un hombre supersticioso, según explican los periodistas políticos que le siguen de cerca. Por lo que, más allá del revés electoral sufrido por los republicanos en las elecciones a la alcaldía de Nueva York y en los estados de Virginia, Nueva Jersey y California, quizás tampoco ha encajado demasiado bien la coincidencia de estos resultados adversos con el primer aniversario de su victoria en las presidenciales de 2024 frente a Kamala Harris.

El presidente de EEUU ha reaccionado en un primer momento a los resultados de los comicios de este martes con un mensaje quitando el mérito al ganador en Nueva York, el socialista Zohran Mamdani, así como al resto de demócratas que han batido en las urnas a republicanos. ""LA AUSENCIA DE TRUMP EN LAS PAPELESTAS Y EL CIERRE DEL GOBIERNO FUERON LAS DOS RAZONES POR LAS QUE LOS REPUBLICANOS PERDIERON LAS ELECCIONES ESTA NOCHE", según las encuestas", escribió Trump en su red social, haciendo un uso extensivo de las mayúsculas, como es habitual en él.

Poco después, Trump ha reiterado en Truth Social su apuesta por "aprobar la reforma electoral", "la identificación de los votantes" y su rechazo al "voto por correo", al tiempo que ha abogado por "salvar" al Tribunal Supremo del 'packing', en referencia al aumento de los magistrados del alto tribunal para modificar su equilibrio ideológico. "¡Poned fin al filibusterismo!", ha añadido.

Sin embargo, más tarde ha colgado otro mensaje mucho más críptico y que algunos han relacionado con la obra de J. R. R. Tolkien 'El señor de los anillos'. "...AND SO IT BEGINS!", que traducido sería "y así empieza".

En 'El señor de los anillos: las dos torres', el rey Théoden pronuncia esta frase durante la batalla del Abismo de Helm, en el momento en que las fuerzas de Saruman se disponen a asaltar la fortaleza.

Durante la campaña, Trump se cebó especialmente con Mamdani, a quien calificó erróneamente de "comunista" y de "odiador de judíos" y amenazó con retirar los fondos federales que recibe la ciudad de Nueva York si él ganaba las elecciones.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nueva York escoge nuevo alcalde con el demócrata Zohran Mamdani como candidato favorito
  2. Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de las negociaciones con Trump y los enfrentamientos con Rusia
  3. Las muñecas sexuales de Shein desatan una nueva guerra del gigante asiático con el Gobierno francés
  4. Varias personas apuñaladas en un tren al norte de Londres con dos detenidos y varios heridos
  5. La principal responsable jurídica del Ejército israelí, detenida tras admitir la filtración del vídeo de soldados abusando de un gazatí
  6. Trump celebra una lujosa fiesta de Halloween al estilo ‘Gran Gatsby’ mientras millones de estadounidenses pierden las ayudas para alimentos
  7. El príncipe Andrés hizo que llevaran a 40 prostitutas a su hotel de cinco estrellas en solo cuatro días durante un viaje a Tailandia
  8. Marruecos avanza hacia la incorporación formal del Sáhara con el apoyo de Trump, Macron y Sánchez

Más conflictos armados y menos protección a la infancia

Más conflictos armados y menos protección a la infancia

Las victorias demócratas en Virginia, Nueva Jersey y California dan un serio revés a Trump

Las victorias demócratas en Virginia, Nueva Jersey y California dan un serio revés a Trump

Claves de la victoria demócrata en la jornada electoral en EEUU

Claves de la victoria demócrata en la jornada electoral en EEUU

Detenido un hombre por acosar a Claudia Sheinbaum durante un recorrido a pie en Ciudad de México

Detenido un hombre por acosar a Claudia Sheinbaum durante un recorrido a pie en Ciudad de México

"...And so it begins": el críptico mensaje de Trump tras el revés electoral para los republicanos en las urnas

"...And so it begins": el críptico mensaje de Trump tras el revés electoral para los republicanos en las urnas

Detenido un hombre por acosar e intentar besar a la presidenta Claudia Sheinbaum

Detenido un hombre por acosar e intentar besar a la presidenta Claudia Sheinbaum

La UE flexibiliza las condiciones para reducir las emisiones un 90% para 2040

La UE flexibiliza las condiciones para reducir las emisiones un 90% para 2040

Al menos siete muertos en el accidente de un avión de UPS en EEUU

Al menos siete muertos en el accidente de un avión de UPS en EEUU